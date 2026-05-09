Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, exhibe sonrisa en Huelva, lugar en el que ha vivido e impartido clases. La campaña adquiere a veces tonos graves por lo mucho que nos jugamos, y se juegan, y además hay que ser contundentes. Pero la sonrisa es sanadora, abre puertas, destensa el ánimo y el ambiente. Es la firma de un talante. Vamos, que se echa en falta a veces. Que hay mucha obviedad dicha en términos demasiado solemnes.

Éramos pocos y parió Illa. Salvador, presidente de la Generalitat. Ha irrumpido en la campaña (Montero en plan: escolta, tú, échanos una manilla) para instar a Juanma Moreno a que presente su propio sistema de financiación. Cabría responderle que cualquiera que no perjudique a Andalucía o que prime por protestón a territorios insolidarios que quieran quebrar la lógica de que ha de aportar más el que más tiene.

En cualquier caso, Salvador Illa es hombre templado, con ese autodominio adusto que da haber estudiado Filosofía y correr todas las mañanas, y ha dicho sin cajas destempladas que cualquier sistema que Moreno ponga sobre la mesa él lo acogerá bien y lo estudiará. O es un suavón o es un caballero.

Todo esto es lo que teme el PP, que la campaña se polarice, se llene de temas nacionales, se agudice, pueda movilizar a la izquierda. Claro que el andalucismo neo del PP tampoco les es muy perjudicial y empiezan a hablar de la financiación, el discurso victimista (ser victimista no significa que no te persigan) siempre da réditos electorales. Réditos electorales son votos, que es que nos ponemos a abusar de los eufemismos y no paramos.

BELARRA SE DEJA VER POR LA CAMPAÑA ANDALUZA | La dirigente de Podemos estuvo en Jaén. Evitó coincidir con dirigentes de la coalición en la que se integra su partido. Una incursión testimonial, podemita y para marcar territorio o intenciones. / L.O.

El Ministerio de Sanidad tiene pocas competencias, pero si te pilla un virus saltas a la fama y la palestra y luego te mandan de candidato a la Generalitat. Ahora, a la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha salido su propio virus y tal vez esto le dé un repuntín de popularidad y la beneficie en su pretensión de ser candidata de Más Madrid a la Comunidad. A partir de ahora, cuando un presidente del Gobierno llame a alguien para hacerlo ministro o ministra de Sanidad, el afectado o afectada tendrá que sopesar mucho si acepta o no, dado que habrá algún virus que combatir.

La malagueña Celia Villalobos fue titular de Sanidad, pero eran otros tiempos y a ella más que virus le complicaron la vida las polémicas, como aquella en la que se metió ella misma hablando del caldo del puchero o algo así. El otro día este cronista la saludó brevemente; está un tanto de vuelta de todo y vive ya de manera más permanente en Madrid, no sabemos si lejos o cerca de ese edificio mole de Recoletos que alberga el Ministerio de Sanidad donde tomó posesión en el año 2000 dejando la alcaldía de Málaga cuando Aznar la llamó, reclutó para su Gobierno. Por contra, ahora es Aznar el que pasa bastante tiempo en Málaga, si es que la urbanización de lujo que le gusta frecuentar no es más bien una burbuja que podría estar en cualquier sitio. Queremos decir, que Villalobos si está en Málaga se baja al centro a comerse un campero, si quedan sitios donde hacerlo, pero que Aznar si está por estos lares va al campo de golf y punto. Punto pelota en concreto. Pelota de golf. Si acaso va a la playa.

Ignoramos si Salvador Illa va a continuar tentando a Juanma Moreno (también, el hecho de que el presidente de la Generalitat de Cataluña te cite y rete te eleva) o si son declaraciones flor de un día. O de unos minutos. En esta época, las polémicas duran lo que la vigencia de un tuit. Algo más que un suspiro. Un periquete, simpática unidad de tiempo.