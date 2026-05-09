El ficus de las grietas está en la Explanada de la Estación

El 10 de marzo de 2003, en plenas obras municipales de conexión de la Explanada de la Estación con el mar, se cayó con todo el equipo, a causa de las obras, un gigantesco ficus que se encontraba en la propia explanada.

El imponente árbol, de 12 toneladas y 15 metros de altura, se desplomó sobre el muro del Colegio San Manuel, en la vecina calle Fernán, Núñez; por suerte, cinco minutos después de que los alumnos entraran a clase. El destino fue generoso con ellos.

Vista aérea del ficus desplomado sobre el patio del Colegio San Manuel, en marzo de 2003. / Arciniega

El árbol fue trasplantado a La Virreina, en un intento de que saliera adelante; pero, finalmente, no lo consiguió.

Visto el percal, el Ayuntamiento se cuidó muy mucho de reforzar la seguridad del ficus vecino, otro fastuoso ejemplar que, felizmente, continúa hermoseando la Explanada de la Estación en nuestros días.

Una aguja en un pajar

Gracias al geógrafo Anton Ozomek, capaz no solo de localizar una aguja en un pajar, sino de emplazarla correctamente en el callejero de Málaga a lo largo de los siglos, sabemos que este árbol superviviente no formó parte de los jardines de la preciosa Casa Bevan, antes de Ramos Téllez, demolida en los 70.

Estos derribos, por cierto, son los clásicos ramalazos de irracionalidad y empobrecimiento urbano de nuestro Ayuntamiento. Por eso, siguiendo la tradición, el actual acaba de cargarse uno de los inmuebles más bonitos y antiguos del Puerto de la Torre.

La desaparecida Casa Bevan, en la Explanada de la Estación. / Caja de Ahorros Provincial de Málaga

Volviendo al ficus, ni estuvo dentro de los jardines de la Casa Bevan, ni fue el superviviente de los Jardines de Aclimatación de Abadía, como también llegó a especular, erróneamente, el autor de estas líneas.

Anton Ozomek, comenta a este diario, ve plausible que se plantara hacia 1880-1890; y por las fotos de la zona, le otorga una antigüedad mínima de 110 años.

El ficus de la Explanada de la Estación, desde las Hermanitas de los Pobres, el mes pasado. / A.V.

Las estrías

El caso es que, desde la pérdida de su casi hermano gemelo, el ejemplar luce una suerte de muletas; pero el tiempo avanza, han pasado 23 años desde su sujeción, y las ‘muletas’ lucen unas ‘estrías’ cada vez más marcadas.

En realidad, sin necesidad de graduarse la vista, cualquiera que se coloque al pie de este ficus podrá ver las muchas grietas ‘tectónicas’ que recorren sus apoyos.

Detalle de la 'muleta' del ficus de la Explanada de la Estación, hace unos días. / A.V.

¿Conoce este agrietamiento el área de Parques y Jardines?, suponemos que sí. ¿Corre el riesgo de irse al garete el soporte un día de estos?, esperemos que no; pero por si las moscas, estaría bien que el Ayuntamiento reforzara la estructura o, llegado el caso, la sustituyera por otra. No es momento de repetir el número de 2003. Ánimo.