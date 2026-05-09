Crónicas de la ciudad
El ficus de las grietas está en la Explanada de la Estación
Hace 23 años, un gran ficus se desplomó en mitad de unas obras municipales. El ficus superviviente, con un mínimo de 110 años de veteranía, sigue en pie, aunque con agrietadas muletas de seguridad.
El 10 de marzo de 2003, en plenas obras municipales de conexión de la Explanada de la Estación con el mar, se cayó con todo el equipo, a causa de las obras, un gigantesco ficus que se encontraba en la propia explanada.
El imponente árbol, de 12 toneladas y 15 metros de altura, se desplomó sobre el muro del Colegio San Manuel, en la vecina calle Fernán, Núñez; por suerte, cinco minutos después de que los alumnos entraran a clase. El destino fue generoso con ellos.
El árbol fue trasplantado a La Virreina, en un intento de que saliera adelante; pero, finalmente, no lo consiguió.
Visto el percal, el Ayuntamiento se cuidó muy mucho de reforzar la seguridad del ficus vecino, otro fastuoso ejemplar que, felizmente, continúa hermoseando la Explanada de la Estación en nuestros días.
Una aguja en un pajar
Gracias al geógrafo Anton Ozomek, capaz no solo de localizar una aguja en un pajar, sino de emplazarla correctamente en el callejero de Málaga a lo largo de los siglos, sabemos que este árbol superviviente no formó parte de los jardines de la preciosa Casa Bevan, antes de Ramos Téllez, demolida en los 70.
Estos derribos, por cierto, son los clásicos ramalazos de irracionalidad y empobrecimiento urbano de nuestro Ayuntamiento. Por eso, siguiendo la tradición, el actual acaba de cargarse uno de los inmuebles más bonitos y antiguos del Puerto de la Torre.
Volviendo al ficus, ni estuvo dentro de los jardines de la Casa Bevan, ni fue el superviviente de los Jardines de Aclimatación de Abadía, como también llegó a especular, erróneamente, el autor de estas líneas.
Anton Ozomek, comenta a este diario, ve plausible que se plantara hacia 1880-1890; y por las fotos de la zona, le otorga una antigüedad mínima de 110 años.
Las estrías
El caso es que, desde la pérdida de su casi hermano gemelo, el ejemplar luce una suerte de muletas; pero el tiempo avanza, han pasado 23 años desde su sujeción, y las ‘muletas’ lucen unas ‘estrías’ cada vez más marcadas.
En realidad, sin necesidad de graduarse la vista, cualquiera que se coloque al pie de este ficus podrá ver las muchas grietas ‘tectónicas’ que recorren sus apoyos.
¿Conoce este agrietamiento el área de Parques y Jardines?, suponemos que sí. ¿Corre el riesgo de irse al garete el soporte un día de estos?, esperemos que no; pero por si las moscas, estaría bien que el Ayuntamiento reforzara la estructura o, llegado el caso, la sustituyera por otra. No es momento de repetir el número de 2003. Ánimo.
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