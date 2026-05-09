Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitán de la Guardia Civil fallecidoMueren dos agentes de la Guardia CivilMatanza en un coto de cazaCatedral de MálagaDuarte explotaVuelve la lluvia a MálagaMercadillo de artesaníaCortes de tráfico en Málaga
instagramlinkedin

Crónicas de la ciudad

El ficus de las grietas está en la Explanada de la Estación

Hace 23 años, un gran ficus se desplomó en mitad de unas obras municipales. El ficus superviviente, con un mínimo de 110 años de veteranía, sigue en pie, aunque con agrietadas muletas de seguridad.

Detalle de los soportes agrietados del ficus de la Explanada de la Estación, el mes pasado.

Detalle de los soportes agrietados del ficus de la Explanada de la Estación, el mes pasado. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El 10 de marzo de 2003, en plenas obras municipales de conexión de la Explanada de la Estación con el mar, se cayó con todo el equipo, a causa de las obras, un gigantesco ficus que se encontraba en la propia explanada.

El imponente árbol, de 12 toneladas y 15 metros de altura, se desplomó sobre el muro del Colegio San Manuel, en la vecina calle Fernán, Núñez; por suerte, cinco minutos después de que los alumnos entraran a clase. El destino fue generoso con ellos.

Vista aérea del ficus desplomado sobre el patio del Colegio San Manuel, en marzo de 2003.

Vista aérea del ficus desplomado sobre el patio del Colegio San Manuel, en marzo de 2003. / Arciniega

El árbol fue trasplantado a La Virreina, en un intento de que saliera adelante; pero, finalmente, no lo consiguió.

Visto el percal, el Ayuntamiento se cuidó muy mucho de reforzar la seguridad del ficus vecino, otro fastuoso ejemplar que, felizmente, continúa hermoseando la Explanada de la Estación en nuestros días.

Una aguja en un pajar

Gracias al geógrafo Anton Ozomek, capaz no solo de localizar una aguja en un pajar, sino de emplazarla correctamente en el callejero de Málaga a lo largo de los siglos, sabemos que este árbol superviviente no formó parte de los jardines de la preciosa Casa Bevan, antes de Ramos Téllez, demolida en los 70.

Estos derribos, por cierto, son los clásicos ramalazos de irracionalidad y empobrecimiento urbano de nuestro Ayuntamiento. Por eso, siguiendo la tradición, el actual acaba de cargarse uno de los inmuebles más bonitos y antiguos del Puerto de la Torre.

La desaparecida Casa Bevan, en la Explanada de la Estación.

La desaparecida Casa Bevan, en la Explanada de la Estación. / Caja de Ahorros Provincial de Málaga

Volviendo al ficus, ni estuvo dentro de los jardines de la Casa Bevan, ni fue el superviviente de los Jardines de Aclimatación de Abadía, como también llegó a especular, erróneamente, el autor de estas líneas.

Anton Ozomek, comenta a este diario, ve plausible que se plantara hacia 1880-1890; y por las fotos de la zona, le otorga una antigüedad mínima de 110 años.

El ficus de la Explanada de la Estación, desde las Hermanitas de los Pobres, el mes pasado.

El ficus de la Explanada de la Estación, desde las Hermanitas de los Pobres, el mes pasado. / A.V.

Las estrías

El caso es que, desde la pérdida de su casi hermano gemelo, el ejemplar luce una suerte de muletas; pero el tiempo avanza, han pasado 23 años desde su sujeción, y las ‘muletas’ lucen unas ‘estrías’ cada vez más marcadas.

En realidad, sin necesidad de graduarse la vista, cualquiera que se coloque al pie de este ficus podrá ver las muchas grietas ‘tectónicas’ que recorren sus apoyos.

Noticias relacionadas y más

Detalle de la 'muleta' del ficus de la Explanada de la Estación, hace unos días.

Detalle de la 'muleta' del ficus de la Explanada de la Estación, hace unos días. / A.V.

¿Conoce este agrietamiento el área de Parques y Jardines?, suponemos que sí. ¿Corre el riesgo de irse al garete el soporte un día de estos?, esperemos que no; pero por si las moscas, estaría bien que el Ayuntamiento reforzara la estructura o, llegado el caso, la sustituyera por otra. No es momento de repetir el número de 2003. Ánimo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
  2. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  3. ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
  4. Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
  5. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  6. El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
  7. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  8. El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’

Clece emplea: más de mil trabajos en Andalucía que pueden cambiar vidas

Clece emplea: más de mil trabajos en Andalucía que pueden cambiar vidas

Éramos pocos

Éramos pocos

El turismo rural se recupera en marzo con Málaga como locomotora de Andalucía

El turismo rural se recupera en marzo con Málaga como locomotora de Andalucía

Celia Villalobos: «La política ha degenerado hasta convertirse en un patio lleno de odio»

Celia Villalobos: «La política ha degenerado hasta convertirse en un patio lleno de odio»

El ficus de las grietas está en la Explanada de la Estación

El ficus de las grietas está en la Explanada de la Estación

Tres días de luto en Villanueva del Rosario por la muerte del capitán de la Guardia Civil en Huelva: "El pueblo está bastante afectado por su pérdida"

Tres días de luto en Villanueva del Rosario por la muerte del capitán de la Guardia Civil en Huelva: "El pueblo está bastante afectado por su pérdida"

El PP reivindica en Carretera de Cádiz a Moreno Bonilla frente al «machaque fiscal» de Pedro Sánchez

El PP reivindica en Carretera de Cádiz a Moreno Bonilla frente al «machaque fiscal» de Pedro Sánchez

Por Andalucía: «Solo lo público nos cuida sin mirar nuestro bolsillo»

Por Andalucía: «Solo lo público nos cuida sin mirar nuestro bolsillo»
Tracking Pixel Contents