Los guardas rurales condenan la caza furtiva investigada en Campillos: “El maltrato animal es enemigo de la caza legal”

La Hermandad Española de Guardas Rurales ha condenado “con absoluta firmeza” los la caza ilegal con lazo investigada por la Guardia Civil en Campillos, en el marco de la operación Renfield, y ha marcado distancias con cualquier práctica ilegal vinculada al campo, la fauna o la actividad cinegética.

La reacción de la asociación se produce después de que la Guardia Civil haya investigado a cuatro personas por su presunta implicación en delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la fauna y maltrato animal en el término municipal de Campillos. La investigación se inició tras detectarse la colocación de lazos, considerados medios de captura no selectivos, en un coto de caza.

La entidad rechaza de forma expresa “la utilización de métodos prohibidos y no selectivos, el maltrato animal y cualquier actuación criminal contra el medio natural”. A su juicio, este tipo de conductas representan “exactamente lo contrario” de lo que defienden los cazadores legales, los guardas rurales de caza y el conjunto del sector cinegético que cumple la normativa.

“Todo el peso de la ley” para las prácticas ilegales

La Hermandad considera que los hechos investigados deben ser castigados “con todo el peso de la ley” si finalmente se acreditan las responsabilidades penales. La organización advierte, además, de que actuaciones de este tipo dañan la imagen de miles de personas que trabajan en el entorno rural y que, sostiene, están comprometidas con la conservación, la gestión responsable del territorio y la protección de la fauna.

En este sentido, la asociación critica que se utilicen casos “aislados y delictivos” para criminalizar a todo un colectivo. Defiende que los guardas rurales y los cazadores responsables colaboran de forma habitual con la Guardia Civil, el Seprona y los agentes de Medio Ambiente en la lucha contra el furtivismo, el uso de venenos, las artes ilegales, los incendios, los robos agrícolas y otros delitos contra la naturaleza.

“El furtivismo y el maltrato animal son enemigos directos de la caza legal”, recalca la Hermandad, que insiste en que los guardas rurales de caza “no son el problema, sino parte fundamental de la solución”.

El papel de los guardas rurales en la protección del campo

La Hermandad Española de Guardas Rurales subraya que la labor diaria de estos profesionales, muchas veces poco visible, contribuye a prevenir delitos medioambientales y a proteger el patrimonio natural. La asociación defiende que su presencia sobre el terreno permite detectar prácticas ilegales, alertar a las autoridades y colaborar en la vigilancia de cotos, fincas y espacios rurales.

La entidad asegura que no permitirá que “delincuentes” manchen el nombre de un sector formado, afirma, por personas trabajadoras y respetuosas con la ley. También rechaza lo que considera campañas de desprestigio basadas en el desconocimiento o en prejuicios contra el mundo rural.

Por último, la Hermandad reitera su compromiso con la legalidad, la ética cinegética, la conservación del medio ambiente y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades medioambientales.

“Defender el campo, proteger la fauna y conservar el equilibrio natural se hace sobre el terreno, cada día, con trabajo, responsabilidad y compromiso”, concluye la asociación.