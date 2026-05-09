Josele Aguilar, candidato del PSOE por Málaga: "Estoy convencido de que el 17 de mayo más de uno se va a llevar una sorpresa con el resultado"

José Aurelio Aguilar Román (Málaga, 1964), más conocido en política como Josele Aguilar, es secretario general del PSOE y candidato líder al Parlamento andaluz por Málaga en los comicios del 17 de mayo. Militante de socialista desde 1983 y licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, donde es profesor asociado de Derecho civil, aunque actualmente se encuentra en excedencia.

El candidato encaja esta entrevista con La Opinión en medio del ajetreo de una mañana cualquiera en vísperas de campaña. No se le ve cansado. Sabe que la batalla acaba de empezar y que aún no lo tiene todo ganado.

Las encuestas pronostican una bajada de escaños al Partido Socialista, ¿se las cree?

Yo me creo lo que estoy percibiendo en la calle en esta intensísima pre-campaña que estamos haciendo. Ya contaremos votos, pero no nos dicen que vayamos a bajar escaños. Moreno Bonilla está siguiendo una estrategia muy meditada a través de sus medios de comunicación afines para silenciar el clamor que hay en la calle y a través de las encuestas afines que buscan silenciar las urnas. Estoy convencido que el 17 de mayo, más de uno se va a llevar una sorpresa con el resultado.

¿Qué le dicen por la calle?

Me dicen que la sanidad está mal y me cuentan los problemas que tienen con la educación. Son una suma de muchas individualidades que me permiten testar que hay un mar de fondo con las políticas que ha llevado a cabo Moreno Bonilla en estos ocho años. El deterioro de los servicios públicos es evidente e incontestable.

Ya hay pactos en Aragón y Extremadura entre el Partido Popular y Vox. ¿Cree que Moreno Bonilla ya se ha sentado con la ultraderecha para diseñar los de Andalucía?

Juanma Moreno fue el primer presidente autonómico que llegó a la presidencia de la Junta de la mano de Vox en aquel pacto del 2018-2019 que le permitió ser presidente, pero no centraría el foco ahí porque él no necesita a Vox para aplicar las políticas de la ultraderecha. Eso sí, al estilo moderado y mendaz que él utiliza.

¿Cuáles son los ejes de su campaña?

El estado del bienestar es la garantía que tienen aquellas personas que no tienen patrimonio. Es decir, los más vulnerables. Lo que de verdad da igualdad entre la gente, que es lo que perseguimos los socialistas, son los buenos servicios públicos. Porque el que se puede pagar la sanidad privada no necesita de una buena sanidad pública. El que puede pagar universidades privadas no necesita una buena universidad pública. El que puede atender a sus mayores y a sus dependientes privadamente, no necesita que la dependencia funcione. Pero nosotros sí necesitamos que esos servicios públicos funcionen porque son los garantes de la igualdad, que es el eje de nuestras políticas. Y esta campaña va de eso, de cómo rescatamos los servicios públicos después de ocho años de maltrato. Por supuesto, la sanidad, lo primero. También vamos a hacer mucho hincapié en políticas de vivienda y nos atreveremos con ideas rompedoras e innovadoras. No es justo que los jóvenes que quieren vivir donde nacieron se tengan que ir fuera porque no encuentran una vivienda mínimamente asequible.

¿Cómo aterrizan esas propuestas en la ciudad de Málaga?

Hay políticas generales que van a tener su repercusión en Málaga. Por ejemplo, el Plan Montero de Sanidad, donde nos comprometemos a su rescate con garantías de eliminación de listas de espera. Aunque en esta ciudad creo que hay dos elementos básicos en nuestro programa: la movilidad y la vivienda. En el tema de la movilidad necesitamos mejorar infraestructuras. En ocho años no se ha hecho nada en la A-357 y en la A-355, que son carreteras de competencia de la Junta de Andalucía. Cada vez vive más gente en la zona del Guadalhorce que sigue trabajando en Málaga y esas personas se ven diariamente atrapados en interminables atascos. También el transporte público, que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Nosotros lo sabemos y estamos dispuestos a asumirlo. Es necesario un nuevo mapa de transporte público porque tenemos el mismo de hace 20 años. Y luego en el tema de vivienda también vamos a apostar muy seriamente por mejorar el parque de vivienda pública y por políticas que permitan que haya más viviendas en alquiler de larga duración, no de temporada, sino para residencia, que además cuente con ventajas que permitan unos precios asequibles.

Las VPO ya se venden en Málaga por 300.000 euros, ¿el PSOE se compromete a bajar esos precios?

No tiene ningún sentido que estemos haciendo VPO a 240 o 300.000 euros. El problema del Partido Popular es que entiende la vivienda como un negocio, no como un derecho. A ellos no les importa que haya VPO a más de 300.000 euros y que familias que no tengan ingresos de hasta 5.000 euros no puedan participar en esos concursos. Para ser realista, tal y como está el precio del mercado de la construcción, pero dando mucha ayuda y eliminando el coste del suelo público de la ecuación, nosotros creemos que entre 150, 180, 200.000 euros como mucho es lo que deben costar. Ojalá pudiera ser menos pero tengo que ser realista, no quiero engañar a nadie. Un compromiso que tiene María Jesús Montero es que el 20% de su precio te lo adelanta la Junta de Andalucía y se devuelve sin intereses una vez que termina la financiación de tu préstamo. Nosotros pretendemos que las VPO sean para siempre. Es decir, que no puedas hacer, como permite Moreno Bonilla, que a los poquitos años puedas hacer negocio con ella. Más que nada porque ahí se ha invertido mucho capital público, para que luego ese beneficio no revierta también en la comunidad.

Y en cuanto a la movilidad que comentaba, ¿hay un plan para ampliar el tren litoral?

Nosotros proponemos la ampliación del Metro de Málaga al Rincón de la Victoria. Lo más factible para llegar al área metropolitana, sobre todo en tiempo, sería la ampliación del metro. Pero el gobierno también está haciendo el estudio de viabilidad del tren litoral desde Nerja hasta Manilva y parece que va por buen camino. Si eso es así, será una infraestructura absolutamente necesaria. Pero claro, esa es una infraestructura que requiere mucha inversión y largo plazo. Nosotros necesitamos medidas a corto plazo. Intentar que en unos dos años haya un transporte público por carretera que alivie la situación de colapso que estamos viviendo en la provincia. Para la movilidad tenemos propuestas a largo, a medio y a corto plazo.

Dos miembros de mi ejecutiva han decidido presentar la dimisión. No lo entiendo ni lo comparto, pero cada uno es libre de actuar en política como lo entiende

Le tengo que preguntar por las listas electorales. Dos miembros de su Ejecutiva Provincial han dimitido y se habla de cierto malestar interno. ¿Por qué ha decidido que Ana Villarejo ocupe el segundo puesto?

Ella ha demostrado que es una mujer con una valía extraordinaria y yo tenía el compromiso y el convencimiento de apostar por una renovación en la lista que apostara por la juventud. Lo he venido diciendo desde el principio. Si nosotros queremos hablarle a la gente joven, tenemos que hacerlo en su lenguaje. Además, ella misma ha acreditado su valía en los años que ha sido secretaria general y concejala en Cuevas del Becerro. Sí quiero decirte que aquí se ha ido, si me permites, de madre. La lista se ha aprobado con el noventa y tantísimos por ciento de mi ejecutiva. Solo tres personas se han abstenido y de esas tres dos han decidido presentar la dimisión. No lo entiendo ni lo comparto, pero cada uno es libre de actuar en política como lo entiende. Aunque para mí no es entendible que alguien, por no verse personalmente representado en una lista, deje de participar en algo tan importante como una ejecutiva provincial. Yo me siento muy orgulloso de los 21 compañeros y compañeras que llevo en la lista. Y muchos de ellos, desde el 10 para abajo, ya saben que están por ayudar, porque de ninguna manera pueden tener opciones de entrar en una lista y aun así están trabajando. Me quedo con lo positivo de este proceso.

¿La campaña irá entonces orientada a atraer el voto joven?

Cuando hablo de problemas de vivienda, movilidad o educación pública hablo de jóvenes. Soy profesor universitario, no me da miedo la competencia de las universidades privadas, pero lo que no puede ser es tener maltratada la financiación de la universidad pública y que ya vayamos por cuatro universidades privadas en Málaga. Eso es lo que no es razonable. Y eso los jóvenes lo entienden mucho mejor si se lo dice alguien que ven como un compañero. Si lo digo yo, en mí van a ver al profesor.

El gran reto que nosotros tenemos en esta campaña es la movilización

¿Va a ser posible movilizar a ese voto socialista que a la izquierda le cuesta llamar a las urnas?

El gran reto que nosotros tenemos en esta campaña es la movilización. Hay más de 100.000 votantes que la última papeleta que cogieron era la del PSOE, pero que no la habían cogido un año antes las autonómicas. Por tanto, nuestro reto fundamental es que ese votante, que es nuestro, entienda la importancia que tienen estas elecciones autonómicas para que vayan a votar.

Dani Pérez es el número tres de su lista al Parlamento andaluz y tendrá que dejar cuanto antes sus cargos en el Ayuntamiento. ¿Es su oportunidad para ser candidato a la alcaldía de Málaga?

Ahora mismo estoy centrado en tener el mejor resultado posible en Andalucía. Yo creo que es posible dar la sorpresa y que estemos hablando de un gobierno de progreso en Andalucía después de ocho años de sufrimiento de gobiernos de la derecha. Y en eso estoy. Lo demás ya vendrá en su momento.

Pero le gustaría serlo...

Ni me gustaría, ni me deja de gustar. Es que no puede ocupar ni una neurona de mi cerebro porque las tengo puestas en las elecciones autonómicas.

Hablando de dejar cargos, María Jesús Montero aún no ha dejado su acta de diputada en el Congreso y para el Partido Popular está siendo un motivo de derribo.

Moreno Bonilla era senador y también era parlamentario andaluz. Yo mismo me presenté a las elecciones anteriores siendo senador y, lógicamente, hasta que no llega el momento en el que ya sale el resultado de las elecciones y vas a por tu acta al Parlamento de Andalucía, no renuncias a tu acta. Es que es lo más normal del mundo, no hay nada extraordinario en que María Jesús Montero siga manteniendo su acta de diputada hasta que vaya a recoger el acta de parlamentaria. Dani Pérez sigue manteniendo su acta de concejal. Es que es así, es lo más normal del mundo.

Hay quienes todavía asocian a Montero con los EREs. ¿Puede llegar a ser un problema para el partido?

Yo de verdad creo que no. Creo que ha quedado muy claro que esto ha sido la gran mentira del Partido Popular que no tenía otra forma de derribar a los gobiernos socialistas que yendo a los tribunales. Han generado esa gran mentira de los 680 millones de euros cuando nunca se han malversado esos 680 millones de euros y cuando ningún gobierno socialista se ha llevado ni un solo céntimo. Ninguno de los presidentes a los que ahora se les pretende recondenar nunca se han llevado ni un solo céntimo. El Partido Popular ahora lo que quiere es tapar todo lo que estamos conociendo de la 'Kitchen'. Yo simplemente quiero recordar que Moreno Bonilla estaba allí y que era secretario de Estado de Asuntos Sociales de Ana Mato y parte del gobierno de Mariano Rajoy.

No conozco a nadie con más capacidad de movilización que Pedro Sánchez

¿Cree que la figura de Pedro Sánchez beneficia o espanta al electorado socialista?

No conozco a nadie con más capacidad de movilización que Pedro Sánchez. Y de todas formas nos van a decir que somos sanchistas. Pues sí, lo somos. Yo estoy encantado de que vengan él y José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros tenemos que movilizar a nuestro electorado y a día de hoy no hay nadie que movilice como ellos. Y eso lo sabe la derecha. Por eso ataca de esa manera y deshumaniza la figura de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Que sigan criticando que yo estaré encantado.