La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores

Existe un rincón en el barrio malagueño de Teatinos en el que el olor a papel y tinta propio de las librerías más tradicionales se entremezcla con el aroma inconfundible del pan recién tostado, creando un concepto único que aúna en un mismo lugar gastronomía y conocimiento. Se trata de Q Pro Quo Coffee Library, un espacio que une librería y cafetería, y que se ha convertido en todo un paraíso para los amantes de la lectura y del café.

Situado en la avenida Jorge Luis Borges, este negocio ofrece una propuesta pensada para quienes buscan un lugar en el que disfrutar del desayuno, la merienda o una pausa tranquila rodeados de joyas literarias.

Una librería-cafetería con espacio para el encuentro y el ocio

Un negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1996 de mano de dos recién licenciados y que, tras décadas de centrar su actividad únicamente a los libros, decidieron atajar la bajada de ventas que estaba sufriendo el sector con un nuevo proyecto que mezclara su pasión por la literatura con los mejores desayunos y meriendas de la zona.

Una idea que, además, permitía a sus creadores continuar con la filosofía con la que crearon Q Pro Quo, la de convertirlo en un espacio para el "encuentro, la disertación, el ocio y el conocimiento", tal y como aseguran desde el propio negocio.

Más de 250.000 referencias bibliográficas en esta librería-cafetería de Málaga

Así, con más de 250.000 referencias bibliográficas, un amplio catálogo de ebooks y personal "adicto al mundo de los libros", este establecimiento busca ofrecer a cada cliente un lugar propio en el que disfrutar de la mezcla de los mejores textos con café y conversación.

De ese modo, además de un amplio catálogo de libros, este establecimiento ofrece toda clase de bebidas y bocados para acompañar una buena lectura con los mejores sabores.

Entre la amplia oferta culinaria que ofrece esta cafetería-librería se encuentra su menú Q Pro Quo Adicto que, por 8,95 euros, ofrece un mollete de aceite, tomate, mantequilla o mermelada, café o té, zumo de naranja y yogur con muesli.

Desayunos completos desde 4,50 euros en Teatinos

Además, disponen de desayunos especiales desde 4,50 euros, como su 'Summercat', de mollete, sobrasada, queso fundido, nueces y miel; 'Santispascuis', con mollete, aguacate, pavo braseado y tomate laminado; 'Rositasoltera', con pan multicereal, pavo braseado, queso de cabra, cebolla caramelizada, tomate laminado y mezcla de lechugas; y el 'Campero', con base de mayonesa, lechuga, tomate, jamón de york y queso fundido.

A esto se suman sus rebanadas desde 5,50 euros, como 'El capricho de Ale', con base de tomate triturado, queso manchego y anchoas; el 'Evelyn Hugo', con queso de cabra, cebolla caramelizada, dátiles y nueces gratinado', 'Hermione', con base de tomate laminado, aguacate, queso fresco en dados y semillas de chía, o el 'Cersei', con salmón, queso crema, nueces y salsa de eneldo.

Bocadillos, crepes, gofres y otras opciones de desayuno en Málaga

Entre su carta también se pueden encontrar bocadillos desde 2,30 euros, a elegir entre pan de mollete, multicereal, gallego o integral, sus bagels desde 5,50 euros, los croissants desde 2,50 euros, y bol de fruta o yogur con muesli desde 3,95 euros.

Los amantes del dulce pueden escoger entre sus crepes o gofres desde 4,95 euros, además de toda clase de cafés desde 1,50 euros, tés desde 2,50 euros y smothies desde 4,95 euros.

Todo ello se puede disfrutar en su negocio de la avenida Jorge Luis Borges número 65, de lunes a viernes de 8.30 a 21.30 horas, y sábado y domingo de 9.00 a 21.30 horas.