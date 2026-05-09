El turismo rural se recupera en marzo con Málaga como locomotora de Andalucía

El turismo rural en Andalucía recuperó en marzo parte de lo perdido en los dos primeros meses de este año, después de que el enjambre de borrascas, que generó cuantiosos daños en las comunicaciones, alejase a muchos de los potenciales visitantes a otros destinos. Muchos parámetros siguen en negativo respecto al arranque de 2025, pero Málaga ha ejercido una vez más de locomotora regional y permitió el mes pasado igualar los datos autonómicos de hace un año.

El buen tiempo que registró la Semana Santa incrementó significativamente la balanza del turismo rural hasta ese momento. Si el cupo de viajeros que la Junta de Andalucía contabilizó en los meses de enero y febrero había tenido descensos del 3% y del 9%, en el conjunto de la comunidad, las caídas en la provincia malagueña aún fueron más acusadas, de hasta casi el 30% de lo contabilizado en los mismos meses de 2025. Al menos sí que subieron las estancias en Málaga allá por el mes de enero, hasta rozar los cuatro días, lo que compensó parte de las pérdidas acumuladas.

En marzo el periodo medio de estancia fue de 2,9 días, 0,4 días por encima de la media andaluza. La provincia acaparó más de un tercio de los visitantes totales, que el pasado mes fueron casi 26.000. Y Málaga también reunió 21.000 de las 66.000 pernoctaciones totales registradas en Andalucía. Como decíamos, muchos indicadores siguen en rojo respecto al año anterior. Este marzo ha sumado un 22,5% menos de pernoctaciones en suelo andaluz que en 2025, pese a que los viajeros prácticamente hayan sido los mismos.

Recordemos que el ejercicio anterior se cerró en Málaga con un incremento de turistas del 3,9% respecto al año 2024. Hubo un impacto económico de más de 1.850 millones de euros, que también supuso una subida del 4,2% sobre los números del año anterior. Esos números de 2025 aportaron un incremento del empleo de hasta el 5,5%.

Además, en base a los parámetros de la Diputación de Málaga, de 1,5 millones de viajeros alojados en el interior, un total de 177.600 eligieron la modalidad de las casas rurales, lo que supone un incremento del 25,3%. Esas estancias generaron 951.000 pernoctaciones, como principal referente de toda Andalucía.

Los campings en la provincia de Málaga, una opción cada vez más solicitada por los turistas. / L.O.

Alojamientos extrahoteleros

Si reparamos en los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado respecto a los alojamientos extrahoteleros, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural o albergues, de toda la comunidad autónoma andaluza, marzo deparó un incremento en las pernoctaciones del 18,8%. Son unos números ligeramente inferiores a los que aporta la Junta de Andalucía.

El INE subraya que los apartamentos turísticos sumaron el pasado mes de febrero 272.247 viajeros en suelo andaluz, lo que representa un 24,26% más respecto al mismo mes del pasado año, mientras que las estancias fueron de 981.069 en marzo, un 27,13% más. Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,6 días. Y se detalla en la web nacional que en Andalucía había en marzo 23.022 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 6.728 personas.

En el caso específico de los campings, en el mes de marzo, la comunidad contabilizó un total de 80.638 viajeros, un 21,6% más que en el mismo mes de 2025. Y se realizaron 393.028 pernoctaciones, un 10,75% más. La estancia media para este segmento fue de 4,87 días.

En el conjunto de España, durante el mes pasado, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron la barrera de los 8 millones, igualmente con un aumento del 5,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.