Alberto Núñez Feijóo: "Venimos a Málaga a pedir el voto y a trabajar hasta el último minuto, no a celebrar"

Solo queda una semana para que los andaluces se dirijan a los colegios electorales para decidir quién será el próximo presidente o presidenta de la Junta. Por lo pronto, "con la fuerza de Málaga" los populares buscan rascar ese par de escaños decisivos en la pugna por revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno que los sondeos no les otorgan. En vísperas de la recta final de campaña, el líder del PP andaluz y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, se han reunido este domingo en la barriada de Carranque en el que ha sido el gran acto de los populares en la provincia de cara a los comicios del 17 de mayo.

Alberto Núñez Feijóo ha sido el invitado de honor en esta mañana de domingo, y así se lo ha agradecido Moreno, que no ha dudado en arrancar su discurso proclamándolo como "futuro presidente de todos y cada uno de los españoles". Pareciera que las campañas electorales de ambos se hubieran entrelazado en Málaga. La de Moreno, que se disputa en exactos siete días; y la Feijóo, que se librará en 2027, pero que ya ha calentado motores en las autonomías con los comicios de Andalucía, Extremadura y Aragón. "Alberto, empieza a calentar en la banda, porque te necesitamos ya", ha reivindicado el presidente de Andalucía en funciones.

España, Moreno, Feijoo y Navarro. / Álex Zea

Los populares han apelado a ese "último esfuerzo" para hacer a Moreno presidente sin ataduras de la ultraderecha y a las encuestas, de las que ha advertido que "generan un marco de confianza que desmoviliza a muchas personas de buena fe que quieren la estabilidad para Andalucía". Feijóo le ha echado una mano para movilizar a su electorado desde el polideportivo de Carranque, donde según datos de la organización se han congregado en torno a 6.000 simpatizantes populares entre los que se situaban en el interior del pabellón Javier Imbroda y los que se encontraban en las inmediaciones. "Venimos a Málaga a pedir el voto y a trabajar hasta el último minuto, no a celebrar", ha expresado el líder del PP nacional entre aplausos de los suyos.

Nuñez Feijóo y Moreno saludan al público asistente en el mitin de Málaga. / Álex Zea

Feijóo sabe lo que su partido se juega en los comicios autonómicos del 17 de mayo. "Estamos en un momento importante para España porque cada vez que hay elecciones en Andalucía, el país se juega su futuro", ha vaticinado el presidente de los populares, que ha pedido concentrar el voto en una figura política que describe como una persona "serena, de palabra y decente" que "no necesita crispar para gobernar y que se ha ganado todo con hechos y trabajo".

Condolencias por los agentes fallecidos en Huelva

El mitin ha estado marcado por las condolencias del Partido Popular a las familias de los agentes fallecidos en las aguas de Huelva el pasado viernes en el ejercicio de su trabajo contra el narcotráfico. En este sentido, Moreno ha hecho un par de peticiones a Feijóo. "Te voy a pedir, Alberto, que cuando seas presidente reformes el código penal para que los narcotraficantes paguen por ello", ha expresado. "Por una cuestión de orgullo te pido que pongas disposición de la guardia todos los medios que puedan luchar contra esa lacra del narcotráfico", ha añadido Moreno.

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