El aviso de la NASA sobre el eclipse solar total: este es el único método seguro para verlo en Málaga

La provincia de Málaga, y todo el país en su conjunto, miran con ilusión el calendario hacia el próximo 12 de agosto, cuando tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

Un fenómeno astronómico excepcional que cruzará España de oeste a este y en el que la Luna cubrirá completamente el Sol durante unos minutos, dejando el país en penumbra a pleno día.

Una imagen que no volverá a repetirse con características similares hasta el año 2183 y que se producirá este año cuando el Sol esté ya muy cerca del horizonte.

Esto hace que quienes quieran seguirlo desde Málaga tengan que buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste para no perderse el momento.

Cuándo se producirá el eclipse total de Sol

El eclipse se podrá disfrutar al final de la tarde, en plena puesta de sol, un detalle que será clave a la hora de planificar la observación. Además, al producirse en verano, las probabilidades de contar con un cielo despejado son altas.

Sin embargo, a pesar de que durante unos instantes el Sol estará completamente tapado por la Luna, la NASA ha mostrado los peligros que encierra observar este eclipse sin las medidas de protección necesarias, por lo que ha pedido a la ciudadanía mantener la precaución.

La NASA advierte de que no se puede mirar al Sol sin protección

Por ello, ha querido dejar claro que "no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación del Sol", salvo durante la "breve fase total" del eclipse solar, cuando la Luna bloqueará completamente la cara brillante del Sol.

"La observación de cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, de binoculares o de un telescopio sin utilizar un filtro solar especial para ese propósito que esté sujeto de forma segura sobre la parte frontal del dispositivo óptico, causará lesiones oculares graves de forma instantánea", ha asegurado el organismo al respecto.

Fundamental usar gafas especiales para eclipses

Tal y como ha narrado, para contemplar las fases parciales de un eclipse solar, que se producen antes y después de la fase total, es necesario mirar en todo momento a través de gafas especialmente diseñadas para la observación solar, conocidas como "gafas para eclipses", o un visor solar de mano.

"Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2", ha recalcado al respecto.

Y para aquellos que sí cuenten con gafas para eclipses o un visor de mano, la NASA ha pedido que se revisen antes de utilizarlos, ya que si están rotos, rayados o dañados, no aseguran la correcta filtración de la luz.

Qué pasa con cámaras, prismáticos y telescopios

Además, ha reclamado a la ciudadanía que no miren al Sol directamente a través de una lente de cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usan sus gafas para eclipses, ya que no les protegerá adecuadamente: "Los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves".

El aviso de la NASA sobre el eclipse solar: este es el método seguro para verlo en Málaga / NASA

Para quienes no cuenten con unas gafas especiales para eclipses o un visor, la NASA ha explicado que es posible crear su propio proyector para eclipses, un método de observación indirecta en el que, en lugar de mirar al Sol, se proyecta la imagen de este sobre una superficie cercana.

La alternativa si no tienes gafas para eclipses

Para ello, es necesario usar una caja de cartón, una hoja blanca de papel, cinta adhesiva, tijeras y papel de aluminio.

"Con el Sol detrás de ti, la luz solar pasará a través de un agujero perforado en el papel de aluminio pegado sobre un agujero a un costado de la caja", ha recalcado la institución.

Asimismo, ha continuado diciendo: "Durante las fases parciales de un eclipse solar, esto proyectará un Sol en forma de media luna sobre una hoja blanca de papel pegada al interior de la caja. Mira dentro la caja a través de otro agujero cortado en la caja para ver la imagen proyectada".

Así puedes crear tu propio proyector de eclipses, según la NASA / NASA

La NASA también alerta sobre los riesgos para la piel

De igual modo, ha recordado que solo se puede mirar al eclipse directamente sin protección ocular cuando la Luna esté ocultando completamente la parte brillante del Sol, pero que es necesario volver a hacer uso de sus protecciones "tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad".

Pero no solo los ojos se encuentran en peligro ante un eclipse solar, sino que la NASA ha explicado que también es necesario proteger la piel al estar durante un periodo de tiempo bajo la luz solar directa: "Recuerda usar protector solar, un sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel".