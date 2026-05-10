Carolina España, candidata del PP de Málaga el 17M: «La prioridad son los andaluces, pero siempre dentro de la ley y del Estatuto»

Málaga es clave para el Partido Popular el próximo 17 de mayo. Las encuestas les estiman uno o dos escaños menos de los que obtuvieron en 2022, cuando la provincia contribuyó a la primera, y por ahora única, mayoría absoluta de Juanma Moreno con diez diputados populares en el Parlamento andaluz. Dentro de una semana se juegan en las urnas la "estabilidad" de un gobierno en solitario. Carolina España, por si caso, hace gala de las cifras económicas alcanzadas con su gestión de la cartera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. La política malagueña es la número dos en las listas del PP por la provincia a la cámara autonómica. Una candidatura que lidera el propio presidente de la Junta de Andalucía.

¿Se cree las encuestas?

Las encuestas marcan una tendencia. La verdadera encuesta es la del 17 de mayo con las urnas llenas de votos, por eso nosotros tenemos que salir a pelear hasta el último. Aquí no hay nada ganado. Y lo que está claro es que si hemos ido por una senda de estabilidad, de moderación, de progreso, de avance y de creación de empleo, sería bueno para esta tierra, para Andalucía, para Málaga, mantener ese progreso. Ahora bien, nos gustaría gobernar en solitario y en libertad. Sin depender de nadie y sin ataduras. Por eso pedimos que se concentre el voto en Juanma.

Vox está imponiendo su “prioridad nacional” en los gobiernos de coalición del Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón. Y es lo que proponen también para Andalucía. ¿Comulga con la “prioridad andaluza”?

Vox ha hecho perder seis meses a los ciudadanos de Extremadura. Seis meses de un gobierno en funciones. Lo que quiere decir que no hay presupuestos, que no se puede conceder incentivos, ni subvenciones, ni convocar oposiciones. Seis meses paralizados hablando de pactos. Eso es lo que no queremos para Andalucía. Por eso hablamos de gobernar sin depender de nadie, sin ataduras. Nuestro pacto es única y exclusivamente con los andaluces. Es verdad que Vox está hablando de la prioridad nacional, pero es un eslogan hueco y vacío, porque ese eslogan puede venir muy bien para la campaña, pero luego hay que gobernar desde la ley y con la ley. Por lo tanto, primero hablan de prioridad nacional, luego de prioridad andaluza, ahora hablarán de prioridad malagueña, es un eslogan más, y nosotros no gobernamos con el eslogan, nosotros gobernamos con gestión y con la ley. Nosotros creemos que la prioridad son los andaluces y siempre dentro de la ley y del estatuto de autonomía.

¿Podría verse afectada la economía por la "prioridad andaluza" teniendo en cuenta que Andalucía prevé regularizar a 60.000 migrantes y que actualmente cuenta con 3.602.282 cotizantes?

Nosotros no nos planteamos un gobierno de coalición. Aspiramos a gobernar con la misma confianza y mayoría con la que tenemos ahora mismo. De todas formas, hay que tener en cuenta que el campo necesita mano de obra. Vox es muy de "no a la inmigración" y "prioridad nacional", pero luego se ponen al lado de los agricultores, y a los agricultores hay que entenderlos porque son los primeros que necesitan mano de obra. Y lo que necesitan los agricultores y el campo, sobre todo, es agua. Y si hay algún partido o gobierno que ha dado agua al campo, ese ha sido Juanma y el Partido Popular, sin lugar a dudas. Y sobre todo en la provincia de Málaga, con más de 400 millones de euros y cerca de 60 en la Axarquía para darle ese agua regenerada a nuestros agricultores.

¿Cómo vio el debate del lunes en RTVE?

El debate del lunes era un debate previsible, porque en definitiva eran todos contra Juanma, con muchas interrupciones. Es muy difícil debatir así. Primero porque tienes el mismo tiempo que los otros. Y tú tienes que contestar a los otros cuatro. Por lo tanto, prácticamente no te da tiempo a contestar a ninguno. Y yo lo que vi es un debate donde lo único que querían es romper la estabilidad de este gobierno, romper la estabilidad de Andalucía.

Sé que es su jefe, pero, ¿qué errores cometió el presidente?

Él es una persona moderada que ha gobernado para todos y que escucha. Así se comportó en el debate. Otros no le dejaban hablar, otros no paraban de interrumpir. Y sobre todo, yo lo que vi es que fue el debate del bulo y la mentira. Porque es muy fácil llegar a un debate donde no te has preparado nada, donde das cuatro datos que son falsos, y aunque te estemos demostrando con un papel que lo que estás diciendo es falso, pues da igual. Nosotros no somos de grandes promesas, somos de demostrar la gestión y en base a ello prometer lo que podemos cumplir.

¿Qué cree que queda por hacer todavía en Andalucía y en Málaga en el ámbito económico?

Málaga es motor económico de Andalucía, todos los datos así lo demuestran. A Málaga le sientan bien los gobiernos del Partido Popular, ahí está Paco de la Torre, ahí está Celia Villalobos, ahí está Francis Salado, y ahí está Juanma Moreno, que ha terminado de dar el empujón que Málaga necesita. Lo que pasa es que esa transformación de Málaga necesita de infraestructuras. Tenemos un gobierno de España que tiene las principales competencias en movilidad y en otras cuestiones que ahora veremos, y que ha hecho cero inversiones para Málaga. Hemos ampliado incluso la desaladora de Marbella, que es competencia del gobierno de España. En el año 2023 prometieron la desaladora de la Axarquía y todavía no la han comenzado, una desaladora que van a pagar los agricultores, que no va a pagar el gobierno. Pero si hablamos de movilidad, Málaga tiene un problema tremendo. ¿Dónde está el tren a Marbella? ¿Dónde están las mejoras del Cercanías? ¿Dónde están las mejoras en la A7, tanto en la parte este hacia Nerja, que está absolutamente colapsada con caravanas, o en la parte oeste, porque no rebajan el peaje de la Costa del Sol? ¿Dónde está la apuesta por el auditorio? ¿Dónde están las conexiones eléctricas? El mayor cuello de botella que tenemos en nuestra provincia y en Andalucía son las conexiones eléctricas. Hay ya miles de viviendas que no se pueden construir porque no hay potencia eléctrica. Hay proyectos empresariales que se están yendo, los conozco yo como presidenta del PTA, se están yendo a otras comunidades autónomas porque no hay potencia eléctrica. Tenemos en Andalucía un déficit del 40% con respecto a la media en conexión eléctrica. O el Gobierno soluciona inmediatamente ese tema de la potencia eléctrica en nuestra tierra o no podrá haber ni inversiones, ni viviendas, ni nada que se le parezca.

¿Qué grandes proyectos se prevén para Málaga en caso de que volviera a ostentar la cartera de Economía?

Las carteras las da el presidente y para eso hay que ganar unas elecciones y gobernar. Para Málaga tenemos muchos proyectos. En primer lugar, la credibilidad nuestra es lo que hemos hecho. Porque a nivel de infraestructuras sanitarias había un desierto inversor en la provincia de Málaga y ya hemos puesto la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza que, por cierto, prometió la señora Montero en el año 2007 cuando era consejera de Sanidad. Otra mentira más. Además, toda España tiene el problema de vivienda. Nosotros tenemos muy claro que la solución es construir miles de viviendas porque cuantas más construyes bajan los precios. Para eso hemos creado la primera ley autonómica de vivienda de toda España para agilizar los suelos porque el principal problema de la vivienda está en los suelos, que los desarrollos urbanísticos tardan como 10 años. Entonces vamos a agilizar ese suelo para que haya una bolsa de suelo para que se puedan hacer más viviendas una mayor densidad si son viviendas de VPO para que las viviendas puedan entrar en la unidad aceleradora y los procedimientos se acorten a la mitad. Hemos puesto en marcha el aval para los jóvenes, eso que ahora promete la señora Montero que claro como viene poco a Andalucía no sabe las medidas que están funcionando aquí. Pero nosotros ya estamos dando ese 20% cuando llegas al banco, el banco te da el 80% de la hipoteca y el 20% los jóvenes hoy en día no lo tienen ahorrado. La Junta te da un aval de ese 20% y estábamos hasta 35 años, ahora lo hemos elevado hasta los 40 años. Hemos bajado los impuestos, hemos quitado el impuesto de subvenciones y donaciones, hemos deflactado el IRPF y hemos establecido deducciones. Esto era un infierno fiscal. Yo creo que la transformación económica de Andalucía y de Málaga es evidente. El milagro económico se ha consolidado.

¿Qué le diría a los jóvenes andaluces que están pensando en irse de Andalucía porque aquí no pueden comprar una vivienda?

A los jóvenes les diría que nos vamos a dejar la piel para que en los años siguientes se consoliden esas viviendas que han empezado ya a construirse y que puedan ser lugares para que formen su proyecto de vida. De hecho, en Teatinos hay más de mil viviendas de VPO en alquiler en Lagar de Oliveros hay 2.800 viviendas de las cuales 1.600 son de VPO.

Pero las VPO en Málaga ya se venden por 300.000 euros. Los jóvenes no las pueden pagar. ¿El Partido Popular bajará esos precios?

Bueno, VPO hay de todo precio, más baratos y más altos. El problema que tenemos en este país es que no hay viviendas de ningún tipo, ni para un profesional que viene y puede pagar los 300.000 ni para otra persona que no puede pagarlos. Entonces hay que hacer todo tipo de viviendas.

Hablaba de la bajada de impuestos. ¿Hasta qué punto puede bajar impuestos una comunidad autónoma sin poner en riesgo servicios públicos?

En Andalucía hemos demostrado que bajando los impuestos se recauda más porque, si tú bajas los impuestos, esa persona en concreto paga menos, pero como nos convertimos en una tierra muy atractiva y competitiva, vienen empresas, se genera mucho más empleo y somos un millón de contribuyentes más en el IRPF. Por eso en el año 25 hemos recaudado 8.000 millones de euros más que cuando llegamos al gobierno.

¿Le gustaría volver a ser consejera de Economía a partir del 17 de mayo?

Yo no hablo tan a largo plazo porque vivo al día. Las campañas son muy intensas. Vivo al día y eso es una potestad que le corresponde al que gane las elecciones, al que tenga la opción de formar gobierno.

Eso es que sí, que le gustaría.

Para mí es un auténtico honor formar parte del equipo económico de Juanma que está transformando esta tierra. A mí me llena de orgullo cuando la gente nos pregunta ¿cuál es el milagro de Andalucía?

¿Se para mucha gente por la calle a preguntarlo?

La gente fuera y de Madrid sí. Sobre todo los inversores, porque hay muchos empresarios que quieren venir a esta tierra.

Ya ha mencionado que no quiere hablar de futuro, pero el año que viene se celebran elecciones municipales. ¿Se plantea presentarse en las listas municipales para relevar a De la Torre en el cargo de alcalde de Málaga?

Yo creo que tenemos al mejor candidato como alcalde; nuestro Paco de la Torre. Yo estoy feliz estando donde estoy con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.