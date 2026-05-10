Carranque, 65 años de historias y competiciones en la primera ciudad deportiva de Málaga

El pasado 28 de abril la Ciudad Deportiva de Carranque cumplió 65 años. Fue el primer gran espacio para la práctica de varios deportes en Málaga, inaugurado por el general Franco con un gran despliegue de exhibiciones deportivas, con la participación de alumnos de la Escuela Franco.

Para conmemorar el aniversario y recorrer su larga historia, el profesor de Historia del I.E.S. Politécnico Jesús Marín, David Delange y Cristóbal Cobos, cofundador del Proyecto Barriada Carranque, uno de cuyos frutos es su completa web barriadacarranque.es, han publicado un prolijo trabajo lleno de datos, testimonios y fotografías.

Exhibiciones deportivas en la inauguración de la Ciudad Deportiva de Carranque el 28 de abril de 1961. / Archivo Fotográfico Universidad de Málaga

Los autores, vecinos de Carranque, cuentan que además están embarcados en sendos proyectos sobre el próximo centenario del Politécnico Jesús Marín y la historia de la propia barriada de Carranque; pero en 2026 ha querido tener listo el de la ciudad deportiva, levantada sobre antiguas huertas del Arroyo del Cuarto, y eso que no fue el emplazamiento original.

«Hemos descubierto que, en principio, se iba a proyectar junto a las instalaciones del campo de fútbol de La Rosaleda y la Institución Sindical de Formación Profesional Francisco Franco (Escuela Franco), porque se trataba de centralizar todo allí, en ese sector», cuenta David Delange que, como informó La Opinión, es autor de un doble trabajo sobre la historia de la Escuela Franco, luego Instituto Rosaleda.

Fachada principal de la Ciudad Deportiva de Carranque en 1984, antes de la remodelación. / Diputación de Málaga

Sin embargo, destaca, es el arquitecto Enrique Atencia, coautor de Carranque en los años 50, el que considera oportuno ligar ese espacio deportivo a la nueva barriada, y será el grupo de arquitectos autores del barrio «los que planifican todo ese conjunto deportivo», resalta.

Del dicho al hecho

Eso sí, como señalan los autores del trabajo, que incluye los planos originales, no todo lo que se proyectó inicialmente luego se hizo realidad: «Lo que se iba a construir era más ambicioso e incluía no solo actividades deportivas sino de ocio como una bolera o un campo de tiro; al final, se eliminó todo lo ligado al ocio y quedó lo deportivo», cuenta Cristóbal Cobos.

Y algo que también han podido comprobar David Delange y Cristóbal Cobos es que muchas de las instalaciones se inspiraron en las universitarias de Barcelona.

Campo de Deportes de la Ciudad Deportiva de Carranque, en 1975. / Archivo Municipal de Málaga

Camarón y Tomatito se conocieron aquí

El trabajo recorre la larga y sobre todo variadísima historia de la Ciudad Deportiva de Carranque, que vio cómo a principio de los años 70 se construía el pabellón cubierto, con todo tipo de eventos deportivos; pero también actuaciones tanto en el pabellón como en el campo de arena, según aforo y clima: Georges Moustaki, Ana Belén y Víctor Manuel, los payasos de la tele...

Ana Belén y Víctor Manuel actuaron, por cierto, en un homenaje popular a Pablo Ruiz Picasso en octubre de 1977.

Cartel del recital homenaje a Picasso, en octubre de 1977, en el pabellón cubierto de Carranque. / La Opinión

Y algo que supone un hito en la historia del flamenco: «En la Ciudad Deportiva de Carranque se conocieron Camarón de la Isla y Tomatito», cuenta Cristóbal Cobos.

Para este experto, la ‘edad de oro’ de la ciudad deportiva fueron los años 60, «porque no había dónde hacer deporte», apunta. Pero si ya hablamos desde el punto de vista deportivo, cree que la mejor época fueron los últimos años 80 y los años 90, «porque vienen a jugar Mayoral Maristas de baloncesto; Puleva Maristas e Ivesur Málaga de balonmano...ahí fue el esplendor».

Prueba de atletismo en los años 60, en la Ciudad Deportiva de Carranque. / AA. Escuela Franco-Instituto Rosaleda Facebook

Y otro dato que significó mucho para varias generaciones de malagueños: en la Ciudad Deportiva de Carranque se encontraba «la antena de Radio Juventud», recuerda David Delange. Pero para usos ‘exóticos’, el de hospital durante la pandemia, por su proximidad con el Hospital Regional Universitario, aunque no llegó a usarse.

El pabellón cubierto de Carranque, convertido en hospital durante la pandemia. No se llegó a utilizar. / AHMM

El cambio, en los 80

Hay, además, un antes y un después para el espacio deportivo a finales de los 80, cuando se remodela, cambia de sitio la entrada, desaparecen edificios y surgen otros. «Antes de la remodelación tus padres te decían: iros al campo de deporte y la entrada era completamente gratuita. A partir de la remodelación, pasa a basarse más en la competición federativa», recuerda Cristóbal Cobos, que querría reivindicar que la Ciudad Deportiva «volviera a abrir las puertas, para que pudiera entrar el vecino de Carranque o de cualquier barrio».

En este sentido, David Delange recuerda que «muchas personas mayores venían y tenían el hábito de pasear».

Equipo de halterofilia del Gimnasio de la Ciudad Deportiva de Carranque. / Archivo Plataforma Barriada de Carranque

Un aspecto fundamental del trabajo es que una de sus fuentes ha sido el primer director de este espacio deportivo, Miguel Ángel del Pozo; así como tres de los que le siguieron. Además, han contado con la colaboración de otro vecino del barrio, el concejal de Deportes Borja Vivas, que les ha escrito el prólogo.

Cristóbal Cobos y David Delange, delante de la Ciudad Deportiva de Carranque, dedicada a Javier Imbroda. / A.V.

Documentos, fotografías, historias, los autores confían en que este año pueda salir a la luz la obra y de hecho, ya ha contactado con ellos la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte. «No queremos ningún tipo de lucro, lo único que buscamos es que se difunda la historia del recinto», comenta el profesor. 65 años de la Ciudad Deportiva merecen la pena.