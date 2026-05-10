Ceden el paso a De la Torre, Feijóo brujulea por Málaga y la consternación irrumpe en campaña

En la semana que acaba, Elisa Pérez de Siles, primera teniente de alcalde en Málaga, portavoz provincial del PP y que fuera de dos en las pasadas municipales en la capital, dijo que «cada vez está más claro que el candidato va a ser De la Torre». Estas declaraciones pasaron un tanto inadvertidas, o al menos no se les dio el bombo de otras veces. Es cierto que estamos en plena campaña electoral y que los mensajes políticos se agolpan y pugnan entre sí en demasía y el contexto es otro. Pero son sumamente interesantes. Esa apuesta por el actual alcalde significa que Pérez de Siles ¿se autodescarta? o bien ¿es una estudiada estrategia? Tal vez solo fue un repente o un deseo de nadar y guardar la polémica. De Siles es una de las personas que entran en las quinielas, una de al menos ya cuatro, cuando se habla de la candidatura, de la alcaldía o del postdelatorrismo. Si fuera por el propio De la Torre, se presentaría, sin duda, pero está claro, él lo ha dicho, que ha de oír a su cuerpo, a su entorno, al partido (que lo escuchara mucho sería una novedad) y a su entorno familiar. Así las cosas, lo de Pérez de Siles no deja de ser un movimiento interesante que resitúa piezas (con la misma facilidad pueden volver a situarse) y que en cualquier caso abona la idea de una nueva candidatura del actual regidor. Otra cosa es qué pasaría a lo largo del mandato si vuelve a gobernar.

Juanma Moreno, en el debate del 17M organizado por RTVE. | ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Para hoy domingo estaba previsto el mitin de Feijóo en Málaga, cita que los populares han preparado concienzudamente y con la idea de dar también, como le pasó a Sánchez, sensación de adhesión masiva y de «se ha quedado pequeño» el sitio.

En el PSOE entretanto, aparte de que buscan con cierta desesperación candidato para la alcaldía de Torremolinos, hay nerviosismo por si las cosas se ponen muy mal y los parlamentarios conseguidos por la provincia en estas autonómicas son solo tres. Los cálculos y las encuestas más optimistas dan cinco. Los que van de cuatro, cinco y hasta seis, cuentan en sus anhelos íntimos y no tan íntimos con que Josele Aguilar, el número uno, se vaya al ámbito municipal en un año o menos y así corra la lista. La encuesta del Centra última, hace unos días, del CIS andaluz, ha dado cierta alegría al PSOE más que por los resultados propios que pudieran obtener, por el hecho de que se pronostique que el PP podría bajar hasta dos parlamentarios por la provincia. La mayor caída de Andalucía. Está por ver y, lógicamente, partiendo de un resultado tan bueno como el obtenido por el PP en las pasadas autonómicas, un descenso sería lógico. Hasta cierto punto.

En cualquier caso, la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en las costas de Huelva ha sacudido la campaña electoral. El viernes y el sábado no hubo actos apenas y PP y PSOE dijeron oficialmente que suspendían cualquier actividad, actividad que no se ha reanudado hasta hoy domingo. Sánchez tenía un mitin en La Línea junto a María Jesús Montero. Un mazazo. Suspensión de campaña, pero, antes, politización del asunto. A Feijóo le faltó tiempo para entrar en el asunto y no dar símplemente el pésame. Pidió más medios para las fuerzas de seguridad (lógico y exigible, la Guardia Civil es vulnerable frente a narcos bien equipados tecnológicamente, y no sabe uno cómo no se emplean efectivos de la Armada) pero ya -Feijóo- con ese deje de echar culpas. Culpa de todo. Ya sabemos a quien. Es probable que hoy incida en el asunto. Demasiados asuntos se están enconando en campaña y pasando a formar parte de la misma. El Hantavirus, por ejemplo. Nueva guerra por el relato y nueva guerra de competencias. Finalmente se abortó el aterrizaje de un avión medicalizado que iba a hacer escala en Málaga. Fue a Valencia. Está por investigar aún un poco este asunto, si bien no parece tener más trascendencia. Hasta que la tenga.

Hoy, de nuevo la pugna y la campaña resurgirá. Hay encuestas, se presuponen novedades. Los cronistas más tradicionales ya han quedado tranquilos al poder escribir hace poco «ecuador de campaña», los nervios se aceleran y enfilamos la segunda y definitiva semana de este sprint electoral. Mañana lunes los candidatos prepararán el debate en Canal Sur. Moreno ya ha dicho que no va a llevar tantos papelajos que acaben por el suelo y den tan mala imagen ni quiere volver a coincidir en indumentaria con el portavoz de Vox, Manuel Gavira; María Jesús Montero quiere incidir en la cuestión sanitaria y podría llevar preparada alguna «bomba» argumental que le dé bazas de noquear un poquito. Y está por ver si cada uno ha aprendido la lección del pasado enfrentamiento en TVE. El de Canal Sur es el partido de vuelta. La revancha. Atentos.