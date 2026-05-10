Depresión posparto, la maternidad que muchas madres sufren en silencio: “Llegué a pensar que estaría mejor sin mí”

María —nombre ficticio— tenía 41 años cuando nació su hijo. Era un bebé esperado. Se “suponía” que debía estar feliz y disfrutando de ese momento idílico del que tanto se habla. Sin embargo, lloraba mucho, se sentía triste, sola, decaída, sin fuerzas y completamente agotada. “Sobre todo notaba que me costaba levantarme por las mañanas y como que había una parte de mí que sentía que no podía hacerse cargo de cuidar”, relata María, afincada en Málaga, que prefiere mantener el anonimato.

Aun así, se levantaba cada mañana y cuidaba a su hijo, pero a costa de “mucho esfuerzo” y de vencer todos los días “un peso interior muy grande” que la lastraba y que compara con un “agujero negro que te chupa”. “Yo estaba feliz de tener a mi hijo, pero, por otro lado, estaba hecha polvo”, explica María, que insiste en que, aunque la gente no lo entienda, pueden coexistir ambos sentimientos.

Lo que le ocurría tenía nombre y no era nada fuera de lo común: sufría depresión posparto. Un trastorno de salud mental perinatal mucho más frecuente de lo que se cuenta, pero que continúa marcado por el silencio, la culpa y un ideal de maternidad en el que parece no haber espacio para el malestar.

“Yo estaba feliz de tener a mi hijo, pero, por otro lado, estaba hecha polvo”

La psiquiatra Alicia Navarro Moreno, especialista en salud mental perinatal en Málaga, lo ve con frecuencia en consulta. Pese a ello, asegura que se trata de una realidad todavía invisibilizada sobre la que sigue existiendo un gran tabú y mucha reticencia a hablar sobre ello. “Las madres se enfrentan al doble estigma: a la imposición social de que deberían estar bien y disfrutando de esto; y al de la propia salud mental, donde todavía hay mucho estigma”, sostiene.

Cómo diferenciar el ‘baby blues’ de la depresión posparto

Navarro aclara que es importante diferenciar la depresión posparto del conocido como ‘baby blues’, esa tristeza ‘normal’ que puede surgir tras el nacimiento y que se da “en un porcentaje muy alto, hasta el 85%”. La gran diferencia, subraya, es que el ‘baby blues’ no limita el autocuidado ni el cuidado del bebé.

En la depresión posparto, en cambio, los síntomas son más graves y pueden interferir de forma clara en la vida diaria de la madre y en la relación con el bebé. Puede aparecer tristeza, ansiedad, insomnio, cansancio extremo incluso cuando se descansa, preocupaciones excesivas por la salud o el peso del bebé, falta de disfrute, aislamiento, miedo a no estar a la altura, o pensamientos que asustan mucho a las madres, como las llamadas fobias de impulsión: miedo a poder hacer daño al bebé. En los casos más graves pueden incluso aparecer ideas de suicidio.

No obstante, advierte la especialista, la tristeza no siempre es visible: por eso también se la conoce como la ‘depresión sonriente’, porque muchas mujeres intentan aparentar que están mejor de lo que realmente están.

Tradicionalmente, se ha pensado que la etapa perinatal —que abarca desde el deseo de embarazo hasta los dos años de vida del bebé— era “un periodo de protección para la mujer”, pero la realidad es completamente distinta: “es el momento de mayor vulnerabilidad para la salud mental de la mujer a lo largo de toda la vida”.

La psiquiatra Alicia Navarro Moreno. / L.O.

Según detalla Navarro, una de cada cinco mujeres va a tener un trastorno mental perinatal y la depresión posparto puede afectar a entre el 15% y el 20%. Sin embargo, solo se diagnostica entre un 30% y un 50% de los casos. “Es muy poco”, lamenta. “No se diagnostica y, por lo tanto, no se trata, con las consecuencias que esto puede tener”. Asimismo, aclara que en el 50% de las depresiones posparto surgen durante el embarazo, pero “pasan desapercibidas”.

Cuando la maternidad no se vive como se esperaba

María, por su profesión —psicóloga clínica—, supo poner nombre a lo que ocurría. “Me di cuenta de que iba más allá”. Recuerda que aquellos primeros meses fueron “muy duros” y que a las dificultades de la lactancia, el agotamiento físico y emocional, el ser madre primeriza y la soledad de tener a la familia lejos, se sumaban esos sentimientos de tristeza y la duda constante de si lo estaba haciendo bien.

“Incluso llegué a pensar que estaría mejor sin mí”, confiesa. “Me daba mucho miedo todo: salir a la calle, ir en coche con él, cualquier cosa”, recuerda María, que cree que un aborto espontáneo previo aumentó su miedo a que algo le ocurriera a su hijo. “Era de una intensidad tan grande que me generaba mucho estrés y mucho sufrimiento en el día a día. Ahí es donde me di cuenta de que había algo que ya traspasaba un episodio de ‘tristeza natural’ y temporal, y que se alargaba el tiempo”, reflexiona al echar la vista atrás.

La depresión posparto tiene tratamiento y se puede mejorar

Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. Comenzó a ir a terapia con una psicóloga e inició un tratamiento farmacológico. Ahora, afirma, se encuentra “mucho mejor” y siente que hace meses empezó a dejar atrás y a salir de “esa etapa muy oscura”. Anímicamente, está mejor, ha retomado su actividad laboral y sigue trabajando en su recuperación. Navarro aclara que es un mito pensar que el tratamiento farmacológico es incompatible con la lactancia o el embarazo. “Es un error que hay también en la sociedad”, apunta.

“Me daba mucho miedo todo: salir a la calle, ir en coche con él, cualquier cosa”

La especialista explica que detrás de la depresión posparto pueden influir diferentes factores: biológicos —como la influencia genética—, psicológicos —por ejemplo, perfiles muy autoexigentes— y sociales, entre ellos la soledad y la “falta de tribu”.

“Tienen muchos sentimientos de culpa por no estar disfrutando, o de sentir que no conectan con el bebé, o pensar que no están haciéndolo bien”, señala la profesional, que lamenta que, muchas veces, “es en consulta la primera vez que lo pueden decir, porque no lo han podido decir ni a sus parejas, ni a sus familias, ni amigas”, debido al estigma que la rodea.

La culpa y el silencio que rodean a muchas madres

María recuerda lo difícil que fue compartirlo. De hecho, todavía hay familiares cercanos que lo desconocen. La relación de pareja también se vio afectada. “Se generó mucha distancia a nivel emocional. Él no lo entendía y a mí también me costaba mucho expresarme de manera que lo pudiera entender”, relata. “¿Cómo vas a decir que estás deprimida, que estás triste, que hay días que no le encuentras sentido a nada con la joya que tienes en tus brazos? Es muy difícil”, asegura María, que considera que es “un tabú que todavía pesa mucho”.

Ese sentimiento de culpa e incomprensión con el que cargan estas madres se ve en muchas ocasiones agravado por frases y comentarios que, aunque suelen hacerse sin mala intención, provocan, según María, “mucho daño”. ‘Disfruta de este momento que pasa rápido’, ‘Deberías alegrarte’ o ‘Es la experiencia más maravillosa de tu vida’. “Es como si tus sentimientos se invalidaran de alguna manera”, reconoce. Por su parte, Navarro remarca: “Disfrutar no es una obligación, eso le digo yo mucho a mis pacientes”.

“Disfrutar no es una obligación, eso le digo yo mucho a mis pacientes” Alicia Navarro — Psiquiatra perinatal

La especialista insiste en que la depresión posparto no tiene nada que ver con querer menos al hijo. “No es que no le quiera, es que no puede. Es una enfermedad”, subraya. Por eso, el primer paso del tratamiento es normalizar la situación: que la madre, su pareja y su entorno entiendan que “no es culpa de nadie, que no la define como madre y que tiene tratamiento y se mejora”.

Pedir ayuda y hablar de la salud mental tras el parto

Otro factor que puede ayudar es contar con espacios compartidos con otras madres. En Málaga, el centro de salud mental de El Cónsul, perteneciente al Hospital Clínico, donde trabaja Navarro —que también ejerce de forma privada— cuenta con un grupo de acompañamiento durante el posparto. “Es una prevención enorme”, defiende la profesional, que señala que el objetivo es que este tipo de iniciativas se extiendan a todos los dispositivos de salud mental.

María echó en falta que la salud mental tuviese más presencia durante el embarazo y después del parto. En las revisiones, recuerda, se controla que el bebé esté bien y que la madre se recupere físicamente, pero rara vez se pregunta por el aspecto emocional. “Nunca te preguntan: ‘¿Y tú cómo estás?’”. En las clases de preparación al parto, recuerda, también se comenta “muy de puntillas”.

Ese tabú que rodea a la depresión posparto provoca también que, cuando llega, su círculo cercano no sepa cómo actuar o ayudar. “La familia cuando se encuentran con esto no saben muy bien qué hacer, porque no se ha nombrado que esto podía ser una posibilidad. Es algo de lo que nunca se ha hablado”, indica la psiquiatra perinatal. “Después te das cuenta de que le pasa a mucha más gente de la que parece”, apunta María.

Por eso, si tuviera delante a una madre que está pasando por algo parecido, tiene claro lo que le diría: que pida ayuda y no lo sufra en silencio. “Tenemos derecho a poder hablarlo y a poder ser atendidas”, reivindica. También insiste en la necesidad de empezar a romper con las expectativas y la imagen idealizada de la maternidad, que son “muy injustas” y que, durante demasiado tiempo, solo han dejado espacio para la alegría. “La maternidad tiene sus luces y sus sombras. Y tenemos derecho a poderla vivir de una forma más real”, concluye.