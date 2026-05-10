Detenida una pareja por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en casa de un vecino

La Policía Nacional ha detenido a una pareja de jóvenes en la madrugada de este sábado en Málaga por el supuesto abandono de su bebé de cuatro meses, al que presuntamente intentaron dejar en casa de un vecino.

Fuentes policiales han indicado que los hechos han ocurrido en la zona centro de Málaga y que la investigación, que continúa abierta, se inició después de que un hombre de 25 años y una joven de 23 intentaran de dejar al bebé con un vecino.

Este hombre avisó a las autoridades y aseguró a los agentes que él no tenía relación con la pareja, según la noticia adelantada este domingo por El Español de Málaga, que precisa que la vivienda en la que vivía el menor estaba en un estado "deplorable".

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Las fuentes policiales han indicado que los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas " y que todo apunta a que el menor quedará a cargo de un familiar de la pareja cuando finalice la investigación.