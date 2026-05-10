La escalada de la vivienda en Málaga deja una subida del 66% en cinco años y dudas a corto plazo: «La demanda no es insensible al precio»

El precio de la vivienda ha prolongado su senda alcista en el primer trimestre de 2026 tanto en Málaga como en España. La «fortaleza» que sigue exhibiendo la demanda (incluido la de los compradores extranjeros, de gran peso en provincias de corte turístico como la malagueña), la escasez de oferta en el mercado inmobiliario, el crecimiento poblacional y la favorable evolución socioeconómica (como el crecimiento del empleo) están manteniendo una «intensa tendencia ascendente» que ha llevado a duplicar los precios de la vivienda en los últimos diez años, según constata el Colegio de Registradores de España en su informe del primer trimestre del año. Desde los mínimos de finales de 2014 hasta el primer trimestre de 2026, el incremento general ha sido del 122,6%.

Por coger como referencia más acotada los últimos años, en la provincia de Málaga, por ejemplo, la subida ha sido del 66% desde 2021, superando con mucho el ritmo de la media española (36%).

«Esta intensidad, de momento, no esta provocando una corrección en el mercado desde el punto de vista de la demanda, manteniéndose elevados niveles de actividad en compraventas, pero genera dudas acerca de su mantenimiento a corto y largo medio. La demanda no es insensible al precio», advierten los registradores.

En este primer trimestre de 2026, por ejemplo, se han vendido algo más de 8.700 casas en Málaga, un volumen que, aunque supone un descenso de operaciones del 10% frente al mismo periodo del año anterior, continúa revelando un nivel de compras muy significativo.

El estudio detecta así que en este 2026, y pese a esa bajada de las compras, el precio de la vivienda en Málaga ha acelerado de nuevo con un aumento trimestral del 3,3%, alcanzando a cierre de marzo los 3.339 euros el metro cuadrado (un 9,6% por encima del mismo periodo de hace un año). Por provincias, los precios más elevados del primer trimestre se han dado en Madrid (4.407), Baleares (4.173), Guipúzcoa (3.889 euros) y Bizakia (3.512), con Málaga quinta, por delante de Barcelona (3.211).

Obras de viviendas en Málaga capital. / Álex Zea

La vivienda nueva sube más en Málaga

Además, ampliando el foco de análisis, y cogiendo el valor promedio de la vivienda en Málaga de los últimos doce meses (marzo de 2025-marzo de 2026), el estudio arroja una media de 3.178 euros el metro, con un 10,8% de aumento interanual (entre los más altos de todas las grandes plazas inmobiliarias, con Madrid y Valencia liderando las subidas con un 13-14%).

Por segmentos, es la vivienda nueva la que presenta mayor subida de precios (en Málaga un 11% en un año hasta los 3.475 euros) mientras que la de segunda mano lo hace un 10,7% (3.037 euros).

El comportamiento del segmento residencial malagueño se sitúa más o menos en línea con la tendencia nacional, donde los precios están ahora en una media de 2.429 euros, con una subida del 3,2% en el último trimestre y del 9,1% con respecto a hace un año.

A nivel de capitales de provincia, el precio en la ciudad de Málaga está en 3.275 euros (es la sexta más cara del país), con un aumento interanual del 9,5% y del 50% en relación a los valores de 2021, hace ahora cinco años. San Sebastián es la capital con los precios más altos (6.154), seguida de Madrid (5.428), Barcelona (4.922), Palma (4.202), Bilbao (3.685) y la capital malagueña a continuación.

Los registradores afirman que, «obviamente», esta escalada de precios «no es sostenible indefinidamente, en la medida que el incremento de los precios, en un momento dado, provocará una reducción de la actividad inmobiliaria». Sin embargo, insisten en que hay una concatenación de elementos que siguen tirando al alza del mercado.

«Esta fortaleza de la demanda se apoya en el crecimiento de la población, con el correspondiente impacto sobre el aumento en la formación de hogares, la escasez de la oferta, tanto en vivienda nueva como en vivienda usada, el crecimiento económico, los datos de empleo, los bajos tipos de interés, la posición proactiva del sector financieros en la concesión de crédito hipotecario... En definitiva, un amplio y variado conjunto de factores económicos, demográficos y sociales están favoreciendo esta dinámica en el mercado de vivienda», señala el Colegio.

Málaga capital pierde peso en el volumen total de compras

El informe señala además, otra tendencia dato a tener en cuenta en el mercado inmobiliario español relativa a las capitales de provincia de mayor tirón. «El intenso crecimiento de los precios, que afecta en mayor medida a los municipios con mayor número de habitantes, entre los que se encuentran las capitales de provincia, ha venido provocando un movimiento territorial de la demanda hacia municipios próximos, con un menor precio de la vivienda», explica.

Las capitales con un mayor peso de compraventas de vivienda con respecto a su provincia durante los últimos doce meses han sido Vitoria- Gasteiz (78,3%), Zaragoza (68,6%), Valladolid (62,4%), Ourense (54,3%) y Córdoba (49,6%), mientras que los menores pesos relativos se han alcanzado en Toledo (7,1%), Cádiz (7,2%), Girona (9%) y Pontevedra (9,4%).

Málaga capital, por ejemplo, representa solo un 17% de las ventas totales de la provincia (cuando ese pero en 2021 era del 23%) algo que, en buena lógica, se explicaría por dos factores: en primer lugar, el gran peso tradicional que tienen todos los municipios de la Costa del Sol en el mercado de compra de vivienda y, en segundo lugar, el posible trasvase de compradores a otros municipios de la Málaga metropolitana e incluso a municipios de interiores, en busca de viviendas a precios más asumibles.

Una vista de Málaga con la zona de expansión al fondo. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

«La demanda no es insensible al comportamiento de los precios, y en un escenario de altos crecimientos, la demanda se mueve buscando vivienda adquirible, favoreciendo el crecimiento de la actividad en municipios menos poblados, con menor precio de la vivienda», insiste el Colegio de Registradores.

"El ritmo de generación de vivienda no acompaña el crecimiento de la demanda"

Por su parte, el director de Estudios del portal Pisos.com, afirma que se mantiene el "dinamismo" de la actividad y la "tendencia alcista" de los precios, en un contexto todavía marcado por "condiciones financieras exigentes".

"La demanda ha mostrado una notable resiliencia, incluso en un entorno de tipos elevados, lo que pone de manifiesto el carácter estructural del interés por la vivienda en España. Al mismo tiempo, persisten tensiones en el lado de la oferta, especialmente en los principales mercados urbanos, donde el ritmo de generación de vivienda no acompaña el crecimiento de la demanda", apunta.

Font afirma que este problema se da "especialmente en los principales núcleos urbanos, donde la presión de la demanda continúa siendo muy significativa". Y añade la accesibilidad a la vivienda siendo uno de los principales retos del mercado residencial en España.

"Aunque los ingresos han mostrado una evolución positiva, esta resulta insuficiente para compensar el encarecimiento acumulado de la vivienda”, comenta.