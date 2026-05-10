Vivir solo en Málaga: un modelo en auge que ya representa uno de cada cuatro hogares

Vivir solo es una realidad cada vez más común en Málaga. Si echamos la vista atrás, hace apenas 20 años predominaban los hogares formados por dos o tres personas. Y, si retrocedemos aún más, hasta la década de los 80, la mayoría de las viviendas estaban ocupadas por unidades familiares de cuatro o más miembros.

La caída de la natalidad y los nuevos modelos de vida no solo se reflejan en la forma en la que convivimos, sino también en la composición de los hogares malagueños. Lo que antes era habitual empieza ahora a resultar cada vez menos frecuente. Frente a aquellos hogares numerosos, vivir solo se ha consolidado ya como un modelo plenamente asentado en la provincia.

Hogares unipersonales: crecimiento constante y el segundo tipo de vivienda más habitual

Málaga cuenta con 716.337 hogares a 1 de abril de 2026, según los datos del INE. La cifra supone 7.446 hogares más que hace un año, cuando se contabilizaban 708.891, lo que confirma el crecimiento residencial de la provincia.

Uno de los datos más destacados es el avance de los hogares unipersonales, que se consolidan como la segunda tipología más habitual en Málaga. En la provincia hay ya 199.703 viviendas ocupadas por una sola persona, frente a las 197.394 registradas en 2025. Es decir, en solo un año se han sumado 2.309 hogares unipersonales más.

Los hogares de una sola persona suponen ya el 27,8% del total en Málaga, es decir, algo más de uno de cada cuatro hogares de la provincia.

Además, Málaga es la provincia de Andalucía con más hogares de este tipo y también la quinta provincia de España con más viviendas formadas por una sola persona.

La evolución es aún más clara si se compara con los datos de 2021. Hace cinco años, Málaga contaba con 178.081 viviendas unipersonales. Desde entonces, esta tipología ha crecido en 21.622 hogares, lo que supone un incremento del 12,14%. Así, vivir solo gana peso en la provincia y se sitúa ya muy cerca del modelo más común.

Vivir en pareja, el más habitual

El tipo de hogar más frecuente sigue siendo el formado por dos personas, con 206.143 viviendas en 2026. También es la categoría que más ha aumentado desde 2021 en términos absolutos: entonces había 182.978 hogares de este tipo, por lo que el incremento es de 23.165 viviendas, un 12,6% más.

Por detrás se sitúan los hogares de cuatro o más personas, que alcanzan los 169.466. Este dato supera al de las viviendas formadas por tres personas, que suman 141.025. No obstante, los hogares de cuatro o más residentes son los que menos crecen respecto a 2021: pasan de 166.439 a 169.466, apenas 3.027 más, un 1,8%.

En el caso de las viviendas de tres personas, la provincia pasa de 132.846 hogares en 2021 a 141.025 en 2026, lo que representa un aumento de 8.179 viviendas, un 6,1%.

Málaga, líder andaluza

Málaga es ya la provincia de Andalucía con más hogares unipersonales, con 199.703 viviendas ocupadas por una sola persona. Le sigue Sevilla, con 191.120, y por detrás se sitúan Cádiz, con 129.867, y Granada, con 123.059.

El ranking andaluz de hogares unipersonales queda así: Málaga, con 199.703; Sevilla, con 191.120; Cádiz, con 129.867; Granada, con 123.059; Córdoba, con 86.588; Almería, con 83.991; Jaén, con 74.222; y Huelva, con 58.166.

El caso de Almería y Granada destaca dentro de Andalucía, ya que son las provincias donde los hogares unipersonales aparecen como el modelo de vivienda más dominante en su territorio.

Además, Málaga se sitúa como la quinta provincia de España con más hogares unipersonales. Por delante solo aparecen Madrid, con 721.885; Barcelona, con 609.843; Valencia, con 314.542; y Alicante, con 240.181.

Un modelo común en España

La tendencia también se observa en el conjunto del país. En España hay 19.812.292 hogares, una cifra que ha crecido en apenas tres meses, desde los 19.759.349 registrados a comienzos de 2026.

El modelo más habitual en España sigue siendo el de dos personas por vivienda, con 5.754.752 hogares. Sin embargo, los hogares unipersonales escalan posiciones y son ya la segunda tipología más común, con 5.647.260 viviendas ocupadas por una sola persona.

Por detrás se sitúan los hogares de cuatro o más personas, con 4.489.458, y los de tres personas, con 3.920.822. Al igual que ocurre en Málaga, en el conjunto nacional también son más frecuentes las viviendas de cuatro o más residentes que las de tres