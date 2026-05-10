Todo lo que necesitas saber sobre las VPO en Málaga: qué son, quién puede solicitarlas y por qué son tan demandadas

El elevado precio de los alquileres, las dificultades para conseguir una hipoteca o el aumento de los pisos turísticos convierten a Málaga en una de las principales ciudades afectadas por el problema de la vivienda, considerado como la principal preocupación de los malagueños.

En este contexto, la Vivienda de Protección Oficial (VPO) surge como una oportunidad para muchas familias y jóvenes que, de otro modo, quedarían fuera del mercado inmobiliario. Este tipo de vivienda, regulada y con precios limitados, busca garantizar el acceso a un hogar digno en condiciones más asequibles, especialmente para aquellos con ingresos medios y bajos.

Sin embargo, la demanda de VPO supera ampliamente a la oferta disponible, lo que genera largas listas de espera y un acceso restringido que no siempre logra dar respuesta a la magnitud del problema. A ello se suman los requisitos administrativos, los plazos de adjudicación y la escasez de suelo destinado a este tipo de promociones, factores que complican aún más su efectividad.

Así, aunque la VPO se presenta como una herramienta clave dentro de las políticas públicas de vivienda, su alcance sigue siendo limitado frente a un mercado tensionado que continúa expulsando a residentes hacia la periferia o incluso fuera de la ciudad.

¿Qué es una VPO exactamente?

Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de vivienda promovida por la administración pública, a veces en colaboración con promotores privados, cuyo objetivo es facilitar el acceso a una casa a personas con ingresos limitados.

Se caracteriza por tres elementos clave:

Precio limitado: tanto la compra como el alquiler tienen un precio máximo fijado por la administración, por debajo del mercado.

tanto la compra como el alquiler tienen un precio máximo fijado por la administración, por debajo del mercado. Requisitos de acceso: no cualquiera puede optar a una VPO. Hay que cumplir condiciones como no superar un determinado nivel de ingresos, no tener otra vivienda en propiedad o estar inscrito en registros públicos de demandantes.

no cualquiera puede optar a una VPO. Hay que cumplir condiciones como no superar un determinado nivel de ingresos, no tener otra vivienda en propiedad o estar inscrito en registros públicos de demandantes. Condiciones especiales: durante un periodo de tiempo (años), la vivienda mantiene ciertas restricciones, como no poder venderse libremente o hacerlo solo a un precio regulado.

La característica principal de una VPO es que tiene un precio máximo fijado por la administración, tanto si se vende como si se alquila. Esto significa que no puede comercializarse libremente al precio que marque el mercado; el objetivo es evitar la especulación y garantizar que siga siendo accesible para quienes realmente la necesitan. Dependiendo de la comunidad autónoma, la zona y el tipo de protección, la diferencia de precio respecto a una vivienda libre puede ser considerable.

Existen distintos tipos de vivienda protegida, algunas están destinadas a la compra y otras al alquiler. Las VPO de compra permiten adquirir una vivienda a un precio inferior al del mercado, mientras que las de alquiler ofrecen rentas más asequibles y estables. También existen programas específicos para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad o colectivos vulnerables.

Las VPO pueden ser promovidas directamente por la administración pública, por empresas municipales de vivienda, por cooperativas o incluso por promotores privados que colaboran con programas públicos. Por eso, muchas veces estas viviendas no se diferencian visualmente de una vivienda libre: pueden ser modernas, tener buenas calidades, garaje, trastero o zonas comunes. La principal diferencia no suele estar en la estética, sino en lo jurídico y en lo económico.

¿Cómo puedo acceder a una VPO?

Pueden acceder las unidades familiares o de convivencia que cumplan los requisitos de ingresos establecidos en los planes de vivienda y que no sean titulares de otra vivienda en pleno dominio o uso, salvo excepciones como herencias con una participación igual o inferior al 50% o viviendas declaradas en ruina o infravivienda. También pueden solicitarlo aquellas personas que necesiten una vivienda adaptada por aumento de la unidad familiar, discapacidad o dependencia sobrevenida, siempre que transmitan la vivienda de la que sean propietarios en un plazo máximo de seis meses desde la adjudicación.

La documentación requerida incluye el DNI o NIE de todos los mayores de 18 años y, según cada caso, el libro de familia, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador o acreditación de custodia, resolución de dependencia, sentencia de violencia de género o certificado de emigrante retornado.

Los ingresos económicos deben ser limitados, conforme a lo establecido en los programas de los planes autonómicos de vivienda y suelo. Los requisitos específicos de cada oferta de VPO pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, dependiendo de cada oferta y del tipo de viviendas.

Entre otros aspectos, las solicitudes pasan a participar en los sorteos a partir de los dos meses desde su presentación. La inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP) es obligatoria para optar a una vivienda protegida, y la adjudicación se realiza mediante sorteo según la ordenanza reguladora en Málaga.

El trámite puede realizarse de forma presencial, sin certificado digital o con certificado digital. En los dos primeros casos, la solicitud se puede recoger en las OMAC o en la Oficina del IMV, o descargarse por internet, y debe presentarse junto con la documentación correspondiente. Con certificado digital, el procedimiento se realiza directamente a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Andalucía. En todos los casos, la inscripción se comunica en un plazo aproximado de dos meses.

Próximos proyectos de VPO en Málaga

Málaga está inmersa en un ambicioso plan de vivienda protegida para el periodo 2023-2027, con el objetivo de promover miles de nuevas viviendas de VPO, tanto en régimen de venta como de alquiler asequible. La finalidad es dar respuesta a la elevada demanda de vivienda en la ciudad y facilitar el acceso a hogares a precios más asequibles.

Entre los principales proyectos en desarrollo destaca el Distrito Zeta (Barriada Intelhorce), uno de los mayores planes urbanísticos de la ciudad. En esta zona se prevén más de 3.400 viviendas en total, de las cuales más de 1.110 serán de protección oficial. Dentro de este ámbito se están impulsando promociones en régimen de cooperativa, como las 278 viviendas de régimen especial proyectadas en las parcelas R1.5 y R1.9.

Promoción de VPO de la cooperativa Galivivienda en Distrito Zeta. Promoción de VPO de la Fundación Vimpyca en Distrito Zeta. VPO Vimpyca Distrito Zeta / L.O

Otro de los grandes focos de expansión es Buenavista, en Campanillas, donde la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a lo que se considera el mayor proyecto de VPO de Málaga. En esta área está prevista la construcción de más de 1.300 viviendas protegidas, consolidando su papel como uno de los principales desarrollos residenciales del plan.

Terrenos de Buenavista. En amarillo, el suelo con uso residencial / L.O.

En el Distrito Universidad, en Teatinos, ya se están ejecutando y entregando varias promociones destinadas al alquiler asequible. Destaca el proyecto de Lagoom Living en la parcela R3, con 62 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con rentas ajustadas y apoyo de fondos europeos. A ello se suma la promoción de Herysan, que ha finalizado 69 viviendas de alquiler de VPO en la ampliación de Teatinos.

Una imagen de las VPO proyectadas por Lagoom en Teatinos / L.O.

En conjunto, el Plan de Vivienda 2023-2027 fija como objetivo la promoción de hasta 8.900 viviendas nuevas entre protegidas y libres, con un peso destacado de la VPO como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda. En el caso del alquiler, iniciativas como las de Lagoom Living buscan ofrecer precios más asequibles, con rentas que parten en algunos casos desde los 500 euros mensuales.

¿Es realmente rentable una VPO?

Entre las ventajas de una VPO destaca sobre todo el acceso a una vivienda más asequible en zonas donde los precios del mercado libre son muy elevados. Además, en algunos casos existen ayudas públicas, subvenciones o condiciones hipotecarias favorables. Para muchas familias, la VPO representa la única vía realista para acceder a una vivienda en propiedad o a un alquiler estable.

Sin embargo, también tiene inconvenientes. La oferta suele ser limitada y la demanda muy alta, por lo que muchas promociones se adjudican mediante sorteos o sistemas de baremación. Además, las restricciones de venta y uso reducen la libertad del propietario, especialmente si quiere vender la vivienda pocos años después de comprarla.

Con el paso del tiempo, algunas VPO pueden perder su condición de protegidas mediante un proceso llamado descalificación. Cuando esto ocurre, la vivienda pasa a ser libre y ya puede venderse al precio de mercado. No obstante, este proceso depende de la normativa de cada comunidad autónoma y, en ocasiones, obliga a devolver ayudas públicas recibidas anteriormente.