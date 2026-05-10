Piden 15 años al expresidente CD Badajoz por defraudar 13 millones en IVA de carburante

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de quince años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras catorce personas por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio. También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal "reprochable", ya que "reventó" el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras. Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente "el cabecilla de la operación" y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21 % de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude. Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Empresas pantalla: un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero. Así, según se recoge el escrito provisional de esta acusación, habrían adquirido bienes que figuraban a nombre de terceras personas físicas o jurídicas "de manera idónea tanto para eludir las responsabilidades patrimoniales dimanantes del delito como para, previa transformación, disfrutar de las ilícitas ganancias obtenidas con el mismo".

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga --en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital--, además de en Sevilla y Madrid--. La Guardia Civil presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que interpuso en diciembre de 2020 la correspondiente querella.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo. Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'.

La Fiscalía sostiene que la actividad se hizo "de forma organizada y estable" en el ejercicio fiscal 2020 con una operativa planificada y dirigida por uno de los acusados, que tenía un grupo de estaciones de servicio. Para su ejecución se requería "la puesta en marcha de un entramado de empresas que permitiera eludir el pago de los impuestos y disimular el disfrute de los beneficios de su ilícita actividad".

Uso de testaferros

Para esta actividad, el principal procesado, entonces también propietario del Club de Fútbol Badajoz SAD, tenía la cooperación de otros dos acusados "de su confianza", dedicados sobre todo a la gestión de las cuentas corrientes y de las diversas mercantiles usadas como pantallas; y de otros procesados, entre ellos el hijo del supuesto cabecilla, que actuaban como supuestos testaferros.

Dice el ministerio fiscal que para poder operar en el mercado de hidrocarburos lo primero que necesitaban los acusados era hacerse con una empresa que estuviera inscrita en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos, publicado por la Comisión nacional de los Mercados y de la Competencia. A dicho fin, el supuesto cabecilla de la operación adquirió una empresa con esa condición.

Un mes después, el principal acusado y su hijo fueron detenidos por su presunta implicación en el seno de lo que luego fue una causa de la Audiencia Nacional precisamente por fraude de IVA en la venta de hidrocarburos, por lo que no podían figurar al frente de un operador, y, supuestamente, utilizaron a otro procesado, que tenía contacto con la cartera de clientes.

Según explica esta acusación, esta operativa conllevaba el riesgo de que al cruzarse los datos o investigarse las declaraciones "Hacienda se percatara del engaño", por lo que se creó "una trama que permitía enturbiar la información sobre la identidad del obligado tributario y desplazar la responsabilidad del pago de IVA a cuatro sociedades que se colocaron como intermediarias".

"Estas sociedades pasaron a realizar la inmensa mayoría de las operaciones de venta de carburantes, pero sólo en apariencia, porque en realidad mantuvo la operativa que venía realizando, de manera que sus compradores acudían --con la agencia de transportes que determinaran-- directamente a los depósitos a retirar el combustible que le habían comprado", dice el fiscal.

Asimismo, señala que en esa "dinámica de confusión de mercantiles, patrimonios y de traspasos de fondos sin razón comercial ni actividad empresarial ni más finalidad que dificultar la trazabilidad del dinero defraudado", en las investigaciones se observa que en julio de 2020 "fueron a parar a las arcas del CD Badajoz", gestionado por el hijo del principal acusado, la cantidad de 1,4 millones, consta en el documento de acusación.

A los acusados se les imputan delitos contra la hacienda pública, falsedad de documento o blanqueo, según el caso. Para el principal procesado se solicita una pena de 15 años y medio de prisión y multa de 45 millones de euros , al acusarle de los tres delitos. Además, se insta a que nueve acusados indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria en la cantidad de 13.194.212,15 euros.