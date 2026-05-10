Transporte
Resuelta la incidencia de un tren Málaga-Sevilla averiado en el interior de un túnel de El Chorro-Caminito del Rey
El tren, que había sufrido una avería en su autopropulsado, reanudó la marcha tras estar detenido durante unos minutos
EP
Adif, desde la cuenta InfoAdif de la red social X, ha informado sobre las 19.05 horas que la avería del tren de media distancia entre Málaga y Sevilla en el interior de un túnel ha quedado resuelta y ha finalizado.
De este modo, el tren, que había sufrido una avería en su autopropulsado, reanudó la marcha tras estar detenido durante unos minutos.
Esta incidencia se había producido entre El Chorro-Caminito del Rey y Gobantes, en la provincia de Málaga, en concreto en el interior de un túnel, y estaba provocando la afectación de trenes de media distancia detenidos en estaciones.
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