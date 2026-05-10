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Resuelta la incidencia de un tren Málaga-Sevilla averiado en el interior de un túnel de El Chorro-Caminito del Rey

El tren, que había sufrido una avería en su autopropulsado, reanudó la marcha tras estar detenido durante unos minutos

Un tren Media DIstancia Sevilla-Málaga.

Un tren Media DIstancia Sevilla-Málaga. / Renfe

EP

Adif, desde la cuenta InfoAdif de la red social X, ha informado sobre las 19.05 horas que la avería del tren de media distancia entre Málaga y Sevilla en el interior de un túnel ha quedado resuelta y ha finalizado.

De este modo, el tren, que había sufrido una avería en su autopropulsado, reanudó la marcha tras estar detenido durante unos minutos.

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Esta incidencia se había producido entre El Chorro-Caminito del Rey y Gobantes, en la provincia de Málaga, en concreto en el interior de un túnel, y estaba provocando la afectación de trenes de media distancia detenidos en estaciones.

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