Abogados mutualistas en Málaga reclaman una jubilación justa ante el debate clave en el Congreso el próximo 20 de mayo

La reivindicación histórica de los abogados mutualistas afronta uno de sus momentos más decisivos. Tras más de tres años de movilizaciones en toda España, el debate parlamentario sobre la futura pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha reactivado las protestas de miles de profesionales que reclaman una solución “real, universal y justa” para quienes cotizaron durante décadas en mutualidades alternativas y hoy afrontan jubilaciones muy inferiores a las del sistema público.

Estas mutualidades alternativas eran entidades privadas de previsión social que actuaban como sistema alternativo a la Seguridad Social para determinados colectivos profesionales, en este caso, el de la abogacía.

El próximo 20 de mayo se celebrará un debate en el Congreso de los Diputados sobre las enmiendas transaccionales relativas a la Proposición de Ley sobre las mutualidades alternativas. Aprovechando esta cita, se ha convocado a los abogados y colegiadas para una concentración a las puertas de la sede colegial. La marcha tendrá lugar el mismo día 20 a la 13.00 horas frente a la sede del Colegio de Abogados en el Paseo de la Farola número 13.

Un sistema obligatorio durante décadas

El colectivo de mutualistas alternativos está integrado por alrededor de 70.000 abogados en toda España, además de procuradores, aparejadores e ingenieros adscritos a mutualidades profesionales. Durante años, este sistema de previsión social fue obligatorio para poder ejercer la profesión y funcionó como alternativa a la Seguridad Social.

Los afectados recuerdan que hasta 1996 no se permitió a los abogados incorporarse al sistema público. Sin embargo, el cambio implicaba perder las cantidades ya cotizadas en la mutualidad, circunstancia que frenó el paso de la mayoría de profesionales al RETA.

Además, denuncian que las mutualidades ofrecían coberturas muy limitadas en comparación con la Seguridad Social. Entre las principales carencias señalan la ausencia de prestaciones por desempleo, la falta de cobertura por incapacidad permanente o permisos de maternidad insuficientes, así como prestaciones reducidas por enfermedad.

El cambio de 2005 y el desplome de las pensiones

Uno de los momentos que los mutualistas consideran clave fue la transformación de las mutualidades en compañías aseguradoras en 2005. Según denuncian, el sistema dejó de funcionar bajo criterios de previsión social colectiva para convertirse en un modelo de ahorro individual.

Concentración de abogados y procuradores mutualistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital, donde estiman que cerca de 2.000 letrados malagueños tendrán que retrasar la edad de jubilación debido a que las prestaciones son inferiores y exigen pensiones dignas.-ÁLEX ZEA / Alex Zea

Ese cambio, aseguran, alteró radicalmente las expectativas de jubilación de miles de profesionales. Muchos mutualistas que durante décadas confiaron en obtener pensiones cercanas a los 1.200 euros mensuales calculan ahora prestaciones de entre 300 y 500 euros al mes en doce pagas, pese a haber cotizado durante una media de 40 años y sin garantía de actualización conforme al IPC.

Los afectados consideran que la situación ha generado una profunda desigualdad respecto al resto de trabajadores integrados en la Seguridad Social y alertan del riesgo de precariedad en la jubilación para numerosos profesionales liberales.

Una propuesta legislativa considerada insuficiente

Tras años de reivindicaciones y movilizaciones, el Gobierno impulsó una propuesta legislativa para regular una pasarela voluntaria al RETA. El texto fue aprobado inicialmente gracias a la abstención de los grupos parlamentarios, aunque ahora afronta una fase decisiva en el Congreso de los Diputados.

Los mutualistas consideran que la propuesta supone un avance respecto a planteamientos anteriores, pero sostienen que continúa siendo “claramente injusta” porque deja fuera a miles de afectados.

Entre las principales críticas destacan la exclusión de los mutualistas pasivos y de quienes ya perciben una pensión de jubilación, así como de aquellos profesionales que cuentan con al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social. También rechazan el criterio previsto para calcular las bases de cotización de quienes se incorporen al RETA, ya que la propuesta toma como referencia las cantidades que deberían haberse abonado al sistema público y no las realmente aportadas a la mutualidad durante toda la vida profesional.

El próximo 20 de mayo, la comisión parlamentaria encargada de tramitar el texto debatirá las enmiendas transaccionales antes de remitir la norma al pleno del Congreso o introducir modificaciones.

Concentración de abogados y procuradores mutualistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital, donde estiman que cerca de 2.000 letrados malagueños tendrán que retrasar la edad de jubilación debido a que las prestaciones son inferiores y exigen pensiones dignas.-ÁLEX ZEA / Alex Zea

Málaga impulsa la unidad de los mutualistas

El Colegio de Abogados de Málaga ha asumido un papel activo en defensa de los mutualistas alternativos. La decana, Flor Carrasco, junto a miembros de la Junta de Gobierno y de la comisión de previsión colegial, ha promovido reuniones entre distintos colectivos y plataformas para consensuar una posición común. Desde el Colegio destacan que la unidad entre asociaciones y afectados es esencial para reforzar la presión ante los grupos parlamentarios y lograr mejoras en la futura norma.

Entre las principales exigencias consensuadas figuran una pasarela “universal y voluntaria” al RETA, la incorporación de mutualistas pasivos sin limitaciones y la exención tributaria de los fondos transferidos desde las mutualidades a la Seguridad Social.