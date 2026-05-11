El restaurante Chez Marinelli abre en El Corte Inglés de Málaga: así es la propuesta de cocina italiana con cócteles y terraza de 150 metros

El restaurante Chez Marinelli, especializado en comida italiana, ha abierto en la sexta planta de El Corte Inglés de Málaga capital, situado en la avenida de Andalucía. Este restaurante, que dispone de una gran terraza de 150 metros cuadrados está liderado por el empresario hostelero Miguel Ángel García Marinelli, Premio Nacional de Gastronomía y con más de 20 años de experiencia en la creación y dirección de espacios gastronómicos como Le Bistroman y HotBao, ubicados en El Corte Inglés de Puerto Banús, en Marbella).

Chez Marinelli afirma que se presenta como un espacio "que recoge la esencia del Mediterráneo desde una mirada contemporánea". La terraza del restaurante comparte espacio con la del Club del Gourmet.

"La terraza, concebida como uno de los grandes atractivos del espacio, cuenta con una amplia barra que invita a disfrutar de una experiencia más desenfadada. Un lugar pensado tanto para sentarse a la mesa como para dejarse llevar por un picoteo más informal", apunta la compañía.

Cocina abierta todo el día

Chez Marinelli ofrecerá cocina ininterrumpida para adaptarse a distintos momentos del día ("desde una comida pausada hasta una parada a media tarde para compartir algunos platos acompañados de una copa y buena música", señala). El restaurante cuenta además con una cocina abierta en la que el comensal puede observar el trabajo del equipo de cocina y cómo hace cada elaboración.

El interiorismo del local, diseñado por Javier Erlanz, busca reflejar una estética que combina "detalles náuticos con una paleta de colores frescos", creando "un ambiente acogedor que evoca la relajada sofisticación de la Costa Azul francesa".

"En una ciudad de moda como Málaga, destacada por su ambiente cosmopolita, rica en cultura y vida social, y cuyo clima permite disfrutar de un espacio como este a lo largo de todo el año, Chez Marinelli se convierte en el destino perfecto para sumergirse en un viaje gastronómico", apunta.

Otra imagen del nuevo restaurante Chez Marinelli de la sexta planta de El Corte Inglés de Málaga, en la avenida de Andalucía. / L. O.

Una carta de cocina italiana en el nuevo restaurante de El Corte Inglés de Málaga

La carta de Chez Marinelli en El Corte Inglés se articula en la cocina italiana, con especial protagonismo de las pizzas, elaboradas al momento, y de una selección de platos que combinan recetas reconocibles con el sello personal de la casa.

Así, en la carta conviven entrantes como el vitello tonatto o la berenjena a la parmigiana; pastas como la clásica lasaña o los raviolis de ricota y espinacas; sus tres risottos —carabinero, vegetal de ratatouille asada y espuma de burrata y el de funghi porcini, Parmigiano y pato ahumado—; carnes como el steak tartar o la milanesa de ternera con patatas fritas y tagliatelle; pescados como la dorada a la espalda.

Una docena de pizzas en el resturante Chez Marinelli

Todo esto se combina con una docena de diferentes pizzas napolitanas como la Margherita, la Carbonara, la Burratina o la Calzone y dulces como el tiramisú clásico o la tarta tatín con helado.

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A todas estas elaboraciones se suma un guiño a los orígenes franceses de Miguel Ángel García Marinelli como la sopa de cebolla gratinada, las croquetas de confit de pato, el salmón a la brasa con salsa de mostaza de Meux y, en la parte dulce, la crème brûlée al pistacho. También hay una propuesta de coctelería pensada para acompañar las tardes y noches con música, buen ambiente. En su carta conviven lásicos como el Negroni o el Spritz con otras creaciones y combinados de tendencia como el Espresso Martini.