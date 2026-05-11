Abren juicio oral contra dos hombres por el asesinato de un cura norteamericano en un apartamento de Málaga capital

Acuerdan la apertura de juicio oral contra dos hombres investigados por su presunta relación con el asesinato de un cura estadounidense de 80 años cuyo cadáver fue hallado en enero del pasado año 2025 en un apartamento vacacional del centro de Málaga.

Así lo ha dictado la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que precisa que será un jurado popular el encargado de juzgar a estos dos hombres por los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada.

El suceso tuvo lugar el 20 de enero de 2025. Según los hechos justiciables que recoge el auto, los acusados caminaban por calle Carretería de la ciudad cuando vieron que se bajaba de un taxi portando una maleta la víctima, que había venido a pasar unos días de vacaciones y que había alquilado un apartamento.

Lo asesinaron tras robarle

Así, de la investigación se desprende que ambos decidieron seguirle para presuntamente quitarle lo que de valor llevara y cuando abrió la puerta del inmueble, mientras uno se quedaba fuera vigilando, el otro procesado entró en la vivienda tras de la víctima y presuntamente le atacó "súbitamente por su espalda".

El auto recoge que este acusado supuestamente continuó "taponando las vías respiratorias" del hombre, hasta que este finalmente falleció como consecuencia de la asfixia mecánica ejercida por sofocación. Tras esto, se apoderó de su maleta y de su teléfono móvil y salió del apartamento, marchándose ambos del lugar.

Uno de los procesados fue detenido poco después por agentes de la Policía Nacional, mientras que el otro, sabiendo le buscaba la Policía, robó un coche para poder huir y se fue a Sevilla, donde fue detenido en marzo del mismo año. Ambos ingresaron en prisión provisional en relación con estos hechos.

Según el juzgado, a estos hechos justiciables se llega tras lo investigado, sobre todo a raíz de los informes de autopsia del cadáver, del visionado de las cámaras de seguridad existentes en las inmediaciones del lugar en el que ocurren los hechos y de las testificales realizadas.

Delito de asesinato: 15 años de prisión

La acusación de la Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que los hechos constituyen un delito de asesinato, por el que solicita 15 años de prisión para cada procesado; otro de robo con fuerza y un tercero de hurto de uso de vehículo, por los que también pide la correspondiente pena, según han informado en una nota.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha destacado en una nota haber "logrado que el Tribunal de Instancia de Málaga ordene la apertura de juicio oral". Así, la presidente de la entidad, Polonia Castellanos, ha señalado que "el padre Richard G. fue asesinado de forma brutal aprovechándose de su edad y absoluta indefensión". "No estamos ante un simple robo, sino ante un crimen de enorme crueldad que evidencia el avance de la violencia contra los cristianos y que merece una respuesta ejemplar de la justicia", ha concluido.