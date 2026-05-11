¿Se acaba la lluvia en Málaga? La Aemet alerta de "la semana más fría del mes"

Las primeras semanas de mayo han traído consigo una inestabilidad meteorológica que ha ido intercalando temperaturas cálidas con precipitaciones.

La sucesión de varias borrascas atlánticas ha dejado lluvias en gran parte de la provincia de Málaga, con los embalses a más del 96% de su capacidad. Pero, con el verano a la vuelta de la esquina y tras meses de temporales, los malagueños se preguntan: ¿cuándo va a dejar de llover?

La respuesta la tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha lanzado, como cada lunes, su previsión semanal. Un nuevo mapa lleno de azules indica que el calor y la estabilidad están aún lejos de aparecer.

Según la Aemet, las lluvias seguirán esta semana. La borrasca atlántica seguirá afectando a la parte occidental del país, donde las abundantes lluvias e incluso el granizo se resisten a abandonar Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura.

Andalucía escapa de la lluvia, pero no del frío

Sin embargo, la situación será bien distinta en Andalucía. La comunidad escapa de la lluvia, pero no del frío. La Aemet avanza que esta semana será "más fría de lo normal y más seca de lo habitual, ya que, de hecho, apenas habrá precipitaciones en gran parte de las provincias, salvo alguna excepción a mitad de semana", afirma.

En Málaga, las máximas rondarán los 26 grados durante gran parte de la semana, pero las mínimas caerán más de diez grados. Las noches serán “frescas” y rondarán los 13ºC.

Eso en cuanto a la capital y la Costa del Sol. En el interior, la situación será aún más fría. En comarcas del Guadalhorce como Coín, aunque las máximas lleguen a alcanzar los 28 grados, los termómetros se desplomarán hasta los 10 grados. Una situación parecida se dará en la Axarquía, con mínimas de 12ºC.

Y cifras récord para un mes de mayo en la provincia, si nos fijamos en Antequera o Ronda. Estos serán algunos de los puntos donde más frío hará, con 8 grados de mínima durante esta semana.

En cuanto al tiempo, no se esperan precipitaciones durante toda la semana en la capital. Pero las lluvias seguirán en puntos como Coín, Antequera y Ronda una vez llegado el fin de semana.

Domingo de elecciones y puede que de playa en la Costa

Andalucía está convocada este domingo 17 de mayo a las urnas. Las elecciones autonómicas decidirán quién ocupa la silla de San Telmo los próximos cuatro años.

La jornada de voto suele celebrarse normalmente en junio, con las playas llenas y con algún que otro votante que acude a votar con atuendo de playa. Y, aunque no estemos en verano, esta imagen podría repetirse, ya que para el fin de semana se prevén máximas en torno a los 26 grados, con cielos despejados y sin amenaza de lluvias en la Costa del Sol.

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Si nada cambia, concretamente el domingo habrá sol y los termómetros marcarán los 23 grados.