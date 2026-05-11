Acosol extiende a los jardines privados el uso de aguas regeneradas para campos de golf

La empresa pública Acosol extenderá el uso de aguas regeneradas para campos de golf o zonas verdes públicas a áreas privadas dedicadas a jardines en espacios comunes. Así lo ha confirmado la consejera delegada, Matilde Mancha, después de reconocer que la situación actual dista y mucho de la vivida durante los últimos veranos en los municipios de la Costa del Sol Occidental.

Con el embalse de la Concepción al 95%, como expresa, todas las restricciones han quedado suprimidas. «Pero en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental no bajamos la guardia y vamos a seguir con las mejoras previstas, de forma que podamos afrontar futuras sequías, que llegarán, con las máximas garantías», manifiesta a este periódico.

En este momento, del total de agua que es tratada en el conjunto de las estaciones depuradoras de esta parte del litoral malagueño, Acosol reconoce que apenas se aprovecha en distintos usos uno de cada ocho litros de caudal regenerado. La propia Matilde Mancha manifiesta que esas aguas recicladas disponen de todas las garantías sanitarias para poder llegar a las conducciones para riego de jardines en zonas privadas, igual que se utiliza ya en campos de golf o en la limpieza viaria.

Las nuevas infraestructuras se financiarán dentro de un plan cuyo montante total se eleva a más de 130 millones de euros. En dicha cuantía figuran muchas más actuaciones, como la mejora y actualización de las conducciones que permiten el trasvase de agua potable a lo largo y ancho de toda la costa malagueña.

Una mayor concienciación

Mancha se muestra esperanzada en que la población haya salido más concienciada del reciente periodo de sequía. De momento es pronto para sacar conclusiones, pero en los primeros estudios sobre consumo de agua potable, Acosol baraja que existe en este momento una reducción de aproximadamente el 2% respecto a los números de 2025.

La preservación del agua embalsada en La Concepción, así como la procedente de acuíferos y de la desaladora de Marbella, es uno de los principales objetivos de la propia empresa pública. Por este motivo es tan importante ampliar la cuota de agua regenerada que se puede aprovechar. En 2024 se trataron más de 50 hectómetros cúbicos de agua en el conjunto de depuradoras de esta parte del litoral. Son apenas una decena menos de los que puede albergar la propia presa que figura como principal recurso de Acosol. Pero sin embargo en este momento, de ese caudal regenerado no se reutilizan mucho más de 6 hectómetros cúbicos anuales.

Matilde Mancha enumera otras actuaciones puestas en marcha durante los últimos doce meses, como la sustitución de unos 6 kilómetros lineales de conducciones a través de los términos municipales de Benalmádena o Torremolinos, donde se contabilizaron hasta cuatro averías importantes en 2024. Esa mejora de las canalizaciones permite también evitar potenciales fugas, que puedan suponer pérdidas significativas de agua potable.

Las obras ejecutadas ya incluyeron la colocación de una tubería adicional, de menores dimensiones y que discurre en paralelo a la recién restaurada, de manera que pueda distribuirse de manera eficaz el agua regenerada a lo largo de los dos municipios reseñados. Recordemos que en el anterior plan de inversiones de Acosol, cifrado en casi 350 millones de euros, ya se incluyeron partidas específicas para renovar redes en alta y la implementación de estas canalizaciones que permiten completar el ciclo dentro del saneamiento integral en la Costa del Sol.

Otro proyecto que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol prevé culminar en el plazo de un año, a través de la propia empresa pública Acosol, es el que permitirá construir un depósito de cabecera, «formado por dos vasos con capacidad mínima de unos 100.000 metros cúbicos», en la estación potabilizadora de agua de la Costa del Sol (ETAP) que se encuentra situada en río Verde, dentro del término municipal de Marbella. En este caso, el precio de licitación se elevó por encima de la cifra de 650.000 euros. No obstante, la actuación se completa con otros trabajos que la Junta de Andalucía impulsa de forma paralela.