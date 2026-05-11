La Audiencia de Málaga pide aumentar las plazas judiciales: "Necesitamos más personas y más medios"

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, ha incidido en la necesidad de un aumento de plazas judiciales y de medios materiales para la provincia de Málaga, ante la carga de trabajo que tienen los órganos judiciales.

"Málaga es una provincia en la que cada vez va creciendo más la población y hay que dar respuesta a toda esa afluencia de personas, a esa carga judicial, también con unos edificios y unas sedes funcionales y modernas que en algunos de los partidos judiciales están bastante obsoletas", ha expresado García, quien afirma que "se trabaja mucho, pero necesitamos más personas y más medios".

A pesar de los cambios que ha habido en los juzgados con la nueva estructura judicial, la presidenta sostiene que esta nueva estructura no significa que se elimine esta carga, sino que requieren más medios, tales como la mejora del expediente electrónico, entre otras necesidades materiales.

Se necesitan más plazas

También se ha referido a las necesidades de plazas judiciales y de personal de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia "para hacer posible que actualicemos y que no tengamos esta rémora de trabajo pendiente".

La presidenta ha recordado que en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), publicada recientemente, se refleja esta petición para Málaga, en concreto de 71 nuevas plazas judiciales en toda la provincia, 42 de ellas para la capital.

Ese incremento solicitado "no va a cubrir las necesidades totalmente, ni mucho menos, pero sí supondría el que nos las dieran un avance enorme", ha asegurado la presidenta de la Audiencia, quien ha dicho que hay partidos judiciales como Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Estepona, Antequera o Torrox y Vélez que "necesitan incremento de medios, tanto de jueces como de personal".

Necesidades en jurisdicciones

En cuanto a la capital, ha indicado que también hay necesidades, en jurisdicciones, como civil, "que está muy sobrecargado"; aunque ha considerado que "en el momento en el que se creen más plazas en los tribunales de instancia, inmediatamente hay que incrementar en la Audiencia, que también está sobrecargada".

Así, ha dicho que "la cuestión está en ver lo que al final se concede" y ha indicado que "el TSJA recoge bastante de nuestras peticiones", aunque ha recordado que tiene que haber "todo un proceso a través del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, que es el que al final da las plazas y el que estudia". "Parece que hay un proyecto de incremento que vamos a ver en qué se traduce en los próximos años", ha apostillado.

El alcalde, por su parte, ha querido apoyar estas manifestaciones de la presidenta de la Audiencia y ha señalado que es "un tema ya antiguo que viene habiendo siempre, una situación en que los jueces de Málaga, de toda la provincia de Málaga, tienen una carga de trabajo superior a los jueces de otras provincias españolas".

"En España en general la justicia no tiene esa rapidez, porque es muy garantista, pero Málaga merece una atención por parte del Ministerio y Consejo General de Poder Judicial para tener los medios humanos necesarios", ha asegurado De la Torre, quien ha defendido este incremento de medios "sin perjuicios de seguir apoyando lo que es mediación".

Jornadas de Coordinación entre Administración de Justicia y Policía Local

El alcalde y la presidenta de la Audiencia han inaugurado las II Jornadas de Coordinación entre Administración de Justicia y Policía Local, organizadas a través de la Escuela de Seguridad Pública (Espam), y la Fiscalía, para promover el conocimiento de las funciones de dicho cuerpo de seguridad como policía judicial y para unificar protocolos de actuación con el fin de garantizar que las diligencias y las primeras intervenciones policiales sean más ágiles, eficaces y con plenas garantías jurídicas.

Las jornadas cuentan con ponencias a cargo de magistrados, jueces y fiscales, dirigidas principalmente a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, y abordarán 'La aplicación de la Ley de Medidas de Eficiencia', 'La Policía Local como policía judicial', 'Cuestiones prácticas de los delitos de violencia sobre la mujer' y los delitos de odio y contra el medio ambiente.

Asimismo, se tratarán otras cuestiones como las infracciones contra el orden público, la prueba en el proceso penal', cuestiones prácticas sobre los delitos contra la seguridad vial' y la confección de atestados.

De la Torre ha destacado que la Escuela Pública de la Policía Municipal de Málaga es "famosa en España por su calidad", ya que, ha subrayado, "sabe trabajar muy bien con la Audiencia provincial y la Fiscalía para estar al día en los cambios en la organización y en los servicios judiciales".

García, por su parte, ha señalado que se abordan temas jurídicos "de importancia y de actualidad", como "todo este tsunami que estamos viviendo de transformación de los juzgados en las nuevas oficinas y los tribunales de distancia". "Son temas que pueden ser de mucho interés para la formación de los asistentes", ha asegurado.