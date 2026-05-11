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Llega a Málaga la cadena austríaca United Souvenirs, con 120 tiendas de recuerdos en Europa: abrirá en la calle Nueva

United Souvenirs, con presencia en seis países y tiendas en enclaves como Viena, Berlín o Budapest, contará con un local de un 70 metros cuadrados que abrirá en las próximas semanas

Una tienda de United Souvenirs en una ciudad europea, en una imagen de la web de esta empresa. La cadena va a abrir su primer local en Málaga.

Una tienda de United Souvenirs en una ciudad europea, en una imagen de la web de esta empresa. La cadena va a abrir su primer local en Málaga. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El grupo austríaco United Souvenirs, que tiene más de 120 tiendas de recuerdos distribuidas por ciudades de seis países de Europa (entre ellos España) va a abrir su primer local en Málaga. Esta multinacional de las tiendas de souvenirs está ya trabajando en el acondicionamiento del local que ocupará en pleno Centro de la capital malagueña, concretamente en la calle Nueva. La operación de alquiler ha sido intermediada por la consultora Eurobienes.

El establecimiento tiene unos 70 metros cuadrados y albergaba hasta ahora un comercio de reparación y artículos relacionados con el teléfono móvil. La intención de United Souvenirs es que la nueva tienda esté abierta en las próximas semanas, según han explicado a este periódico fuentes conocedoras de la operación. Ahora mismo se trabaja en el acondicionamiento del local, con intención de preparar el mobiliario en estos días.

La cadena tiene su propio sistema logístico y de fabricación con el que adapta sus productos de souvenirs a cada destino, según han explicado las fuentes consultadas. La llegada al escenario comercial de Málaga capital se engloba dentro de un proceso de crecimiento que también incluye aperturas en Madrid y Córdoba.

El local de la calle Nueva en el Centro de Málaga que ocupará la tienda de United Souvenirs.

El local de la calle Nueva en el Centro de Málaga que ocupará la tienda de United Souvenirs. / L. O.

Presencia en 23 ciudades de Europa, y ahora en Málaga

La firma austríaca dispone actualmente de 154 tiendas en 23 ciudades de Europa, de la que 35 están en Austria, 33 en Alemania y 33 en España, otras en Polonia, Eslovaquia y Hungría. Ciudades tan emblemáticas como Viena , Salzburgo, Berlín, Dresde, Hamburgo, Cracovia, Bratislava o Budapest disponen de establecimientos de esta firma.

En España, United Souvenirs cuenta con locales en Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, San Sebastián, Palma de Malorca o Valencia.

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