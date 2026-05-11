Churriana sigue esperando su polideportivo: el PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga la construcción de este recinto público

El PSOE de Málaga ha vuelto a denunciar la falta de un polideportivo público cubierto en Churriana, una reivindicación histórica del distrito que, según los socialistas, continúa sin respuesta después de décadas de anuncios y compromisos electorales incumplidos por parte del equipo de Gobierno municipal.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Dani Pérez, acompañado por el concejal Salvador Trujillo y vecinos de la zona, ha criticado que Churriana siga siendo el único distrito de Málaga sin un pabellón deportivo público cubierto. Pérez ha reprochado al alcalde, Francisco de la Torre, haber incluido durante años este proyecto en los programas electorales del Partido Popular sin que haya llegado a ejecutarse. Además, ha alertado de que el modelo planteado por el Ayuntamiento para futuras instalaciones deportivas podría derivar en una gestión privada.

Cesión de suelo público en 2024

Las críticas socialistas también llegan después de que la Junta de Gobierno Local aprobara, en febrero de 2024, la cesión gratuita durante 75 años de una parcela municipal situada en la calle Rigoberta Menchú, en la barriada de Las Espeñuelas. El terreno fue adjudicado al Club Deportivo Baloncesto 675 para la construcción de un nuevo equipamiento deportivo en el distrito.

Desde el PSOE consideran que esta operación demuestra que el Ayuntamiento sí ha movido ficha en materia deportiva en Churriana, aunque apuestan por que el distrito cuente con una infraestructura plenamente pública y de acceso general para los vecinos. Por su parte, Salvador Trujillo ha recordado que el proyecto del polideportivo municipal acumula cerca de tres décadas de retrasos. Según ha explicado, incluso llegó a redactarse y licitarse en el pasado, pero nunca se iniciaron las obras. “Han pasado cinco legislaturas hablando de lo mismo y los vecinos siguen esperando”, lamenta el edil socialista.

Dani Pérez, candidato socialista en las listas del 17M a las elecciones andaluzas, en un acto de campaña en Churriana / La Opinión

El concejal también ha criticado la ausencia de partidas económicas específicas en los presupuestos municipales para impulsar esta infraestructura, algo que atribuye al “abandono” que sufre Churriana por parte del equipo de Gobierno debido a su situación periférica.

Los socialistas defienden que el distrito necesita un pabellón cubierto que permita desarrollar durante todo el año actividades deportivas y competiciones de disciplinas con arraigo en la zona, como el baloncesto, el bádminton o el frontenis.