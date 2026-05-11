Málaga aprueba la venta de una gran parcela municipal para oficinas en la Térmica

El Consejo de Urbanismo de Málaga, que celebra su próxima sesión este jueves, 14 de mayo, aprobará la enajenación, por procedimiento abierto a la oferta económica más elevada, de la parcela municipal de oficinas y aparcamientos ubicada en el Camino de la Térmica, 130.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han precisado que se trata de la parcela R4 del SUNC-R-LO.11 Térmica del PGOU 2011, con calificación urbanística de oficinas y comercial en zona de ordenación abierta.

Según han explicado, la parcela tiene una superficie de 3.420,68 metros cuadrados divididos en tres partes. La parte una se encuentra sobre y bajo rasante, destinada a uso de oficinas y aparcamientos con una superficie de 1.839,92 metros cuadrados.

La parte dos está bajo rasante, de forma irregular, destinada a aparcamientos y con 1.260,68 metros cuadrados; y la parte tres, que también se sitúa bajo rasante, es de forma rectangular, está destinada a aparcamientos y cuenta con una superficie de 320,08 metros cuadrados.

El valor de partida suelo, estimado por la sección de valoraciones de la Gerencia de Urbanismo a partir de la suma del producto de la superficie de techo edificable de cada uso por su valor de repercusión del suelo, como el precio base de licitación, es de 14.516.956,06 euros (IVA no incluido).

El consejo también dará luz verde al pliego de condiciones técnicas, económicas y jurídico-administrativas que regirán esta licitación.

Por otra parte, han informado de que el Consejo aprobará el inicio de los expedientes de expropiación de dos fincas ubicadas en los números 10 y 12 de la calle Picacho para la ejecución del proyecto de conectividad peatonal en la ladera del Monte Gibralfaro.

Según han apuntado, se trata de dos fincas que suman 218,28 metros cuadrados --75,40 la del número 10 y 142,88 la del número 12--; que han sido valoradas en la cantidad de 48.974,87 euros y 140.209,92 euros, respectivamente, incluido el 5% de premio de afección.

Noticias relacionadas

De igual forma, se aprobará prorrogar por un periodo de 25 años el derecho de superficie, otorgado gratuitamente, a favor de la Asociación Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) en 2001. La prórroga se hace sobre una parcela municipal ubicada en la calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1, que tiene 6.260,11 metros cuadrados de superficie y es donde se ubica la sede de esta entidad social.