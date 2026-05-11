Correos necesita un 40 % más de plantilla en Málaga para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes

A menos de una semana para las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo, el sindicato mayoritario en Correos, Comisiones Obreras, ha alertado este lunes de una falta de personal del 40% en algunas administraciones de Málaga que podría afectar de manera directa en dos procesos complejos y con gran volumen de gestión que hay ahora mismo en marcha: el voto por correo, que ya no se puede solicitar pero sí tramitar hasta el miércoles 13 de mayo; y el proceso de regularización masiva de migrantes, que finaliza el 30 de junio.

En este sentido, la organización sindical ha advertido a través de un comunicado de que la actual política de ajuste y "contratación cero", impulsada por la Dirección de la empresa pública, resulta "claramente insuficiente" para afrontar con garantías estas dos situaciones excepcionales. Un servicio que, vaticinan, podría verse ralentizado o, incluso, "colapsado" por la falta de personal.

Oficinas "sobrecargadas"

El sindicato considera "imprescindible" un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40% para evitar el deterioro del servicio que presta la empresa pública y la sobrecarga laboral que, aseguran, ya sufren "numerosos" centros de trabajo. La situación en determinadas oficinas preocupa al colectivo, especialmente en las unidades pertenecientes a la zona de la costa y la capital. Y detallan:

Carterías con cobertura insuficiente de plantilla

de plantilla Oficinas con elevada afluencia de solicitudes de regularización como la sucursal de Capuchinos o la de Estepona.

de solicitudes de como la sucursal de Centros donde la acumulación de tareas está dificultando "la correcta gestión" del voto por correo, como en la sucursal Pelayo o la de Estepona.

Jubilaciones y bajas sin cubrir

Comisiones Obreras ha aprovechado también para denunciar que la empresa pública "continúa sin cubrir" jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, "obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo mayor".

El sindicato insta de manera "urgente" a la compañía de Correos a reforzar la plantilla en reparto, oficinas y logística para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto de manera correcta en la recta final de la campaña electoral andaluza del 17 de mayo.