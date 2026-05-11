Disfraces, pasacalles y conciertos en este pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su ‘Fiesta de Máscaras’: guía completa de actividades

Uno de los festejos más famosos y peculiares de la provincia de Málaga. Así definen sus vecinos, visitantes y el propio Ayuntamiento la Fiesta de Máscaras de Jubrique, un evento tradicional que volverá a llenar de disfraces las calles y plazas de esta localidad del Valle del Genal.

En un principio, estaba previsto que este evento que se desarrolla desde hace décadas se celebrara la pasada semana, desde el jueves 7 hasta el sábado 9 de mayo. Sin embargo, el pronóstico de lluvia obligó a la organización a aplazar la fiesta hasta este próximo fin de semana.

Jubrique traslada su Fiesta de Máscaras al próximo fin de semana

De ese modo, la Fiesta de Máscaras se llevará a cabo desde este jueves hasta el sábado, cuando se mantendrán las actividades que estaban previstas para la pasada semana.

Así, Jubrique se convertirá durante todo el fin de semana en un enclave repleto de comedia, ocio y disfraces con sus vecinos ataviados con vestimentas de la Edad Media y atuendos en los que hacen referencia a antiguos oficios y con los que representan parodias sobre algún acontecimiento o situación ocurrida en los últimos tiempos.

Las teorías sobre el origen de una de las fiestas más singulares de Málaga

"Hay quien defiende que sus inicios se deben a que las familias que antaño vivían en el campo, para acudir a la celebración de las Cruces de Mayo en el pueblo, se ponían ropas usadas y gastadas debido a la escasez de recursos económicos", ha asegurado el Ayuntamiento sobre esta festividad.

Sin embargo, esta no ha sido la única teoría que ha existido sobre sus orígenes, sino que el Consistorio ha mostrado otra que se ha extendido con el paso de los años: "Otros opinan que mucho tiempo atrás y para no ser reconocidos por los demás, los vecinos iban a casa de sus pretendientes ocultos bajo viejos trapajos".

Una programación con actividades para niños, jóvenes y adultos

Pero, a pesar de las diferentes versiones sobre sus orígenes, lo que sí queda claro a vecinos y visitantes es que se trata de uno de los festejos más famosos y singulares de la provincia, con una programación de actividades tanto para niños y jóvenes como para adultos de todas las edades.

La programación que se había preparado para la pasada semana, y que se prevé que se mantenga para esta, arrancará el jueves a las 17.30 horas con un taller de máscaras intergeneracional que tendrá lugar en la biblioteca municipal.

Pasacalles infantil, hinchables y música el viernes

La fiesta continuará el viernes a las 12.00 horas con un pasacalles infantil en el que participará el alumnado del CPR Almazara, a lo que seguirá a las 17.00 horas una fiesta infantil con hinchables y juegos en la Plaza de Andalucía.

Fiesta de Máscaras de Jubrique / Ayuntamiento de Jubrique

A las 22.00 horas será el momento de la actuación del dj 'Mr Gody', encargado de animar el ambiente de Jubrique con su música.

El gran pasacalles y la verbena popular llegarán el sábado

El momento de mayor actividad de esta Fiesta de las Máscaras 2026 se celebrará el sábado, cuando se producirá a las 20.00 horas un pasacalles que correrá a cargo de la charanga Fu-Remol.

Será en ese momento cuando los participantes del concurso de máscaras irán llegando a la plaza caracterizados con sus disfraces.

Concurso, premios y fotomatón durante la noche festiva

Más tarde, a las 23.00 horas, arrancará una verbena popular que se prolongará hasta la madrugada y que estará amenizada por la música en vivo del grupo Virtual y el dj Pablo Mariscal.

Además, se habilitará un fotomatón para que los participantes tengan la posibilidad de llevarse una foto de recuerdo.

En el transcurso de la fiesta, en torno a las 00.00 horas, se entregarán los premios individuales y grupales del concurso de máscaras, para el que será necesario haberse inscrito previamente.

Cómo inscribirse y qué premios se repartirán en Jubrique

Los premios individuales y grupales se darán a las mejores máscaras que hayan acudido disfrazadas el sábado, mientras que el premio a la Mejor Máscara 2026 podrá ser para quienes se hayan caracterizado cualquier día de la fiesta, sin importar la categoría ni día.

Tal y como explica la organización, será obligatorio inscribirse cada día entre las 19.30 y las 20.30 horas en el Ayuntamiento para poder optar a los premios.

Premios para adultos, infantiles y un sorteo final

Estos galardones se dividirán entre los adultos mayores de 14 años y los menores de hasta 13 años.

En la primera categoría, los participantes podrán optar a un premio de 50 euros en la categoría individual o de pareja, y de 100 euros para el premio de grupos de tres personas o más.

Un bono spa en Ronda entre todas las personas inscritas

En el caso de los infantiles de hasta 13 años, podrán ganar tres premios infantiles de 30 euros y un cono de golosinas. Además, el Premio a la Mejor Máscara 2026 estará premiado con 120 euros.

De igual modo, entre todas las personas inscritas se sorteará un bono para un circuito spa con masaje y almuerzo o cena en el Hammam 'Aguas de Ronda'.