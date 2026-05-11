Mención especial
Familias de Ronda y Grazalema, distinguidas por su acción en la borrasca
La Junta de Andalucía premia la fortaleza de las familias de Grazalema y la generosidad de las de Ronda, unidas por la borrasca de febrero
Efe
Las familias de Ronda y Grazalema han recibido una mención especial de la Junta de Andalucía por la actitud mostrada ante el tren de borrascas en febrero pasado, al acoger las primeras a las segundas, evacuadas forzosamente ante esa situación.
La mención, en el marco de los VI Premios Familias Andaluzas 2026, reconoce el coraje y resiliencia de las familias de Grazalema ante la adversidad de las lluvias torrenciales, que les obligaron a abandonar sus casas, y en el caso de las de Ronda por la solidaridad demostrada al protegerlos durante su evacuación.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha presidido la entrega este lunes y han recogido la mención la alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández, y el regidor de Grazalema, Carlos Javier García.
"Hoy sois dos pueblos que formáis una gran familia", ha destacado López, en la entrega de estos galardones, que se conceden con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra este 15 de mayo.
La consejera ha puesto en valor el dispositivo de acogida de los vecinos de Grazalema por Ronda, que "todo parte de las familias" y que "es un ejemplo grande de lo que es Andalucía".
Esta consejería reconoce con esta convocatoria a las personas, familias, colectivos y entidades públicas y privadas que mejor contribuyan a la promoción y defensa de las familias en su diversidad en Andalucía.
Por su parte, el Premio de Honor ha recaído en la asociación 'Yo No Renuncio', de Laura Baena, y el resto de distinciones premios en la Asociación en Familia por Derecho, la Orden de San Juan de Dios, la familia Gómez Campo o la Cantería Aguilera de Dios.
También en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Prácticas número 1, de Málaga; Miriam Tormo; la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba; el Equipo de investigación BESAFE de la Universidad de Sevilla, USE, y el Ayuntamiento de Granada.
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