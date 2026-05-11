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Entrevista | María del Carmen García Peña Directora gerente de la Fundación CIEDES

María del Carmen García Peña, gerente de la Fundación CIEDES: "La vivienda es la base para que Málaga crezca de manera sostenible sin perder calidad de vida"

El acceso a la vivienda y la gestión de servicios públicos se presentan como los principales desafíos para el desarrollo sostenible de Málaga

María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES

María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES / Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Málaga se ha consolidado en los últimos años como un referente en innovación, tecnología y atracción de inversión extranjera. La ciudad ha dejado atrás un modelo centrado únicamente en el turismo y la cultura para apostar por un desarrollo más diverso y sostenible. Para entender cómo se ha construido esta transformación y cuáles son los retos que aún enfrenta, La Opinión de Málaga habla con María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES.

Un modelo de ciudad diverso y sostenible

Málaga ha definido un modelo urbano que busca equilibrio entre crecimiento económico y calidad de vida. Según García Peña, “Málaga apuesta por un modelo económico diverso que garantiza calidad de vida tanto a la ciudadanía como a quienes vienen a invertir». Este enfoque se refleja en documentos como el Plan Estratégico de Málaga 2030, que marca las líneas de desarrollo en áreas como tecnología, innovación, industria y cultura.

«Las incubadoras, aceleradoras y ayudas a startups han generado un ecosistema de innovación que atrae a empresas internacionales y da confianza a quienes quieren emprender en Málaga», explica la directora de CIEDES. Este modelo combina desarrollo local con estándares internacionales de sostenibilidad urbana, consolidando a Málaga como una ciudad atractiva no solo para vivir y visitar, sino también para invertir y emprender.

El sector tecnológico y la vida de barrio

El crecimiento tecnológico es uno de los factores que más está transformando la ciudad, aunque su impacto directo en barrios y en la vida cotidiana de los locales aún se está desplegando. «Estamos al principio de un cambio hacia lo digital, que traerá nuevas empresas y empleos, y por eso es importante vigilar las desigualdades económicas y territoriales», asegura García Peña.

Desde 2017, la Fundación CIEDES realiza análisis de vulnerabilidad en barrios con el objetivo de garantizar que la innovación y el desarrollo tecnológico no agraven las brechas existentes, ayudando a orientar políticas públicas y privadas para un desarrollo más equitativo. «El equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social será clave para que todos los malagueños se beneficien de estos cambios», afirma la directora.

El problema de la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los desafíos urbanos más urgentes. García Peña recuerda que la vivienda disponible quedó reducida tras la crisis de la construcción y los hogares modernos son más pequeños, lo que hace que "la demanda supere ampliamente la oferta”. Además, la llegada de inversión extranjera, emprendedores y trabajadores de fuera incrementa la necesidad no solo de la vivienda, sino también de servicios públicos, desde el agua y la energía hasta la gestión de residuos.

La directora insiste en que solo a través de la colaboración entre el sector público y privado se puede garantizar la calidad de vida de los residentes y hacer que todos se sientan "protagonistas" del desarrollo urbano. «La vivienda y los servicios son la base para que Málaga pueda crecer de manera sostenible sin perder la calidad de vida de sus habitantes», afirma.

La vivienda y los servicios son la base para que Málaga pueda crecer de manera sostenible sin perder la calidad de vida de sus habitantes

A esto se suma la necesidad de planificar a medio y largo plazo la construcción de vivienda pública y soluciones de acceso asequible, para evitar que la presión de la demanda encarezca demasiado el mercado y genere desigualdades entre los barrios malagueños.

Sostenibilidad y visión a futuro

A pesar de los avances, Málaga aún tiene pendientes importantes en materia de sostenibilidad y gestión de recursos. La directora subraya que el gran desafío ahora es garantizar un metabolismo circular: usar recursos como energía y agua de forma eficiente y evitar generar residuos. Según García Peña, si Málaga logra equilibrar crecimiento económico, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental, “seguirá siendo atractiva a nivel mundial en los próximos años y su desarrollo será equitativo y sostenible en la próxima década”.

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La combinación de planificación estratégica, fomento del emprendimiento, innovación tecnológica y colaboración público-privada ha colocado a Málaga en una posición destacada entre las ciudades medianas europeas, aunque el equilibrio entre atraer inversión y garantizar la calidad de vida de quienes ya viven aquí será determinante para su futuro.

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