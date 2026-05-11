María del Carmen García Peña, gerente de la Fundación CIEDES: "La vivienda es la base para que Málaga crezca de manera sostenible sin perder calidad de vida"

Málaga se ha consolidado en los últimos años como un referente en innovación, tecnología y atracción de inversión extranjera. La ciudad ha dejado atrás un modelo centrado únicamente en el turismo y la cultura para apostar por un desarrollo más diverso y sostenible. Para entender cómo se ha construido esta transformación y cuáles son los retos que aún enfrenta, La Opinión de Málaga habla con María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES.

Un modelo de ciudad diverso y sostenible

Málaga ha definido un modelo urbano que busca equilibrio entre crecimiento económico y calidad de vida. Según García Peña, “Málaga apuesta por un modelo económico diverso que garantiza calidad de vida tanto a la ciudadanía como a quienes vienen a invertir». Este enfoque se refleja en documentos como el Plan Estratégico de Málaga 2030, que marca las líneas de desarrollo en áreas como tecnología, innovación, industria y cultura.

«Las incubadoras, aceleradoras y ayudas a startups han generado un ecosistema de innovación que atrae a empresas internacionales y da confianza a quienes quieren emprender en Málaga», explica la directora de CIEDES. Este modelo combina desarrollo local con estándares internacionales de sostenibilidad urbana, consolidando a Málaga como una ciudad atractiva no solo para vivir y visitar, sino también para invertir y emprender.

El sector tecnológico y la vida de barrio

El crecimiento tecnológico es uno de los factores que más está transformando la ciudad, aunque su impacto directo en barrios y en la vida cotidiana de los locales aún se está desplegando. «Estamos al principio de un cambio hacia lo digital, que traerá nuevas empresas y empleos, y por eso es importante vigilar las desigualdades económicas y territoriales», asegura García Peña.

Desde 2017, la Fundación CIEDES realiza análisis de vulnerabilidad en barrios con el objetivo de garantizar que la innovación y el desarrollo tecnológico no agraven las brechas existentes, ayudando a orientar políticas públicas y privadas para un desarrollo más equitativo. «El equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social será clave para que todos los malagueños se beneficien de estos cambios», afirma la directora.

El problema de la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los desafíos urbanos más urgentes. García Peña recuerda que la vivienda disponible quedó reducida tras la crisis de la construcción y los hogares modernos son más pequeños, lo que hace que "la demanda supere ampliamente la oferta”. Además, la llegada de inversión extranjera, emprendedores y trabajadores de fuera incrementa la necesidad no solo de la vivienda, sino también de servicios públicos, desde el agua y la energía hasta la gestión de residuos.

La directora insiste en que solo a través de la colaboración entre el sector público y privado se puede garantizar la calidad de vida de los residentes y hacer que todos se sientan "protagonistas" del desarrollo urbano. «La vivienda y los servicios son la base para que Málaga pueda crecer de manera sostenible sin perder la calidad de vida de sus habitantes», afirma.

La vivienda y los servicios son la base para que Málaga pueda crecer de manera sostenible sin perder la calidad de vida de sus habitantes

A esto se suma la necesidad de planificar a medio y largo plazo la construcción de vivienda pública y soluciones de acceso asequible, para evitar que la presión de la demanda encarezca demasiado el mercado y genere desigualdades entre los barrios malagueños.

Sostenibilidad y visión a futuro

A pesar de los avances, Málaga aún tiene pendientes importantes en materia de sostenibilidad y gestión de recursos. La directora subraya que el gran desafío ahora es garantizar un metabolismo circular: usar recursos como energía y agua de forma eficiente y evitar generar residuos. Según García Peña, si Málaga logra equilibrar crecimiento económico, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental, “seguirá siendo atractiva a nivel mundial en los próximos años y su desarrollo será equitativo y sostenible en la próxima década”.

La combinación de planificación estratégica, fomento del emprendimiento, innovación tecnológica y colaboración público-privada ha colocado a Málaga en una posición destacada entre las ciudades medianas europeas, aunque el equilibrio entre atraer inversión y garantizar la calidad de vida de quienes ya viven aquí será determinante para su futuro.