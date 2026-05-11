Gira “Navarra On Tour”: los vinos con Denominación de Origen Navarra llegan a Málaga

Tras su paso por Barcelona y Valencia, el “Navarra On Tour”recala en la capital malagueña el próximo 18 de mayo con un completo programa de actividades que se desarrollará en el Hotel Catalonia Molina Lario, consolidándose como una experiencia enológica que trasciende el formato tradicional de cata.

La jornada ha sido diseñada para ofrecer una aproximación abierta, experiencial y contemporánea al universo de los vinos D.O. Navarra, poniendo el foco en propuestas que combinan tradición e innovación. En este sentido, el programa adquiere un papel central, comenzando con las actividades dirigidas a profesionales, que darán inicio a las 10:30 horas con la apertura del showroom de bodegas, un espacio de encuentro directo con elaboradores, y a las 13h una cata magistral bajo el lema “Grandes hallazgos: Navarra inesperada”, una sesión que permitirá descubrir una exclusiva selección de vinos menos conocidos pero representativos de la riqueza y diversidad del territorio. La programación matinal concluirá con un brunch armonizado con rosados D.O. Navarra, concebido para poner en valor su versatilidad gastronómica en un entorno distendido. Por la tarde, la propuesta se abre al público general con el “Tardeo con Origen”, que se desarrollará entre las 17:00 y las 21:00 horas. Esta actividad ofrece un formato más desenfadado que incluye showroom de bodegas, cata libre de una selección de vinos —con especial protagonismo de los rosados y otras referencias destacadas—, música en directo y dinámicas participativas, con el objetivo de acercar el vino a nuevos perfiles de consumidor desde una perspectiva accesible y contemporánea.

Las inscripciones para esta parada en Málaga ya se encuentran abiertas, con aforo limitado en las distintas actividades, por lo que la organización recomienda formalizar la participación con antelación a través del siguiente enlace: https://navarrawine.odoo.com/event/malaga-navarra-on-tour-27/register .

“Navarra On Tour: vinos y catas para mentes libres” forma parte de una estrategia global de posicionamiento de la Denominación de Origen Navarra que recorrerá seis ciudades españolas, incluyendo próximas paradas en Bilbao, Madrid y Gijón. El objetivo es reforzar el conocimiento sobre la calidad, autenticidad y diversidad de los vinos navarros en mercados clave, poniendo en valor tanto sus referencias más reconocidas —como los rosados— como otras elaboraciones emergentes vinculadas especialmente a la Garnacha, variedad emblemática de la región.

En palabras de David Palacios, presidente del Consejo Regulador, esta iniciativa busca “ofrecer a profesionales y aficionados la oportunidad de descubrir qué está ocurriendo en Navarra, incluso a quienes creen conocerla, ya que se encontrarán con propuestas que les sorprenderán”. Asimismo, subraya que “Navarra On Tour” pretende ir más allá del formato de evento convencional, apostando por experiencias que transmitan el carácter auténtico, cercano y dinámico de la denominación.

Con esta parada en Málaga, la Denominación de Origen Navarra continúa avanzando en su objetivo de conectar con el consumidor actual a través de formatos que combinan contenido, experiencia y participación, invitando a redescubrir una región vitivinícola histórica desde una mirada renovada.

La Denominación de Origen Navarra

Los rosados son su seña de identidad y la frescura y la autenticidad de sus vinos la nota común de todos los productos que se elaboran bajo la D.O. Navarra. Estos vinos deben su personalidad a la ubicación privilegiada de los viñedos, en un paisaje diverso y singular donde confluyen distintos climas, con un carácter septentrional que es el que les imprime frescura.

Como se apunta, los vinos rosados son los más reconocidos de la D.O. Navarra, destacando por su frescura, versatilidad y su potencia a nivel gastronómico. Y mención especial hay que hacer también a la garnacha, la variedad más emblemática de Navarra y la que mejor transmite la riqueza geográfica y la diversidad de este paisaje.