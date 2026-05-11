El Gobierno adjudica las obras del IMEC en Málaga por más de 168 millones

Paso definitivo para la llegada del IMEC a Málaga. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España ha adjudicado por más de 168 millones de euros las obras para la construcción del futuro centro puntero de semiconductores que se construirá en Málaga TechPark, el Parque Tecnológico, según han anunciado este lunes fuentes de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

La licitación pública se divide en dos lotes, que suman una inversión de unos 190 millones. Por un lado, un contrato para la construcción de la sala blanca con la que contará el centro y un complejo destinado a I+D+i de obleas de 300 milímetro, que ha sido adjudicado por 163,4 millones de euros (impuestos indirectos no incluidos), tal y como explicó este diario el mes pasado, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por por la malagueña Sando (Construcciones Sánchez Domínguez Sando), OHLA e Itercon (Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.)

Como ya informó La Opinión, la propuesta de esta UTE ha sido la única que ha llegado al final del proceso, superando el umbral mínimo de puntos requeridos, con una oferta que rebaja en unos 20 millones el precio inicial que había establecido la SETT (unos 183 millones de euros). En la UTE, la constructora malagueña Sando contará con una participación del 30%, al igual que Itercon; mientras que OHLA incrementa esa participación hasta el 40% restante.

El segundo contrato es para la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al centro y que se ha adjudicado por 4,9 millones de euros (impuestos indirectos no incluidos) al Grupo Render Industrial, S.L.

La futura sede del Imec en el PTA de Málaga. / L.O.

Líder en investigación en chips y semiconductores

El futuro centro gestionado por IMEC, líder en investigación en chips y semiconductores, se dedicará al prototipado de chips de nueva generación. Se trata de una iniciativa estratégica (desarollo de nuevos prototipos de microchips) para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores que "buscará posicionar a España y Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la cuántica y otras industrias transformadoras", han destacado fuentes del SETT.

El inicio de las obras de estas instalaciones dedicadas al prototipado de chips de nueva generación se enmarca en el Proyecto Estratégico de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). La inversión del Gobierno de España en este proyecto malagueño será de unos 500 millones de euros. Además, este importante centro cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la coordinación técnica de la empresa pública INECO.

Instalaciones a la vanguardia de Europa

El IMEC malagueño contará con la que será la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 milímetros en España, que incluirá hasta 2.000 metros cuadrados de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado.

El proyecto contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a empresas emergentes, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación.

El IMEC, instituto con sede en Lovaina (Bélgica), prevé que las obras de su sede en Málaga comiencen a finales de este año o principios de 2027, y se ha marcado como objetivo alcanzar entre 20 y 30 personas contratadas al término de 2026.

Todas las administraciones han coincidido en destacar el potencial que supone este proyecto y que contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a startups, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación. "Estas instalaciones suponen un paso más en la apuesta del Gobierno de España por una revolución digital que combine la competitividad con la cohesión social y la colaboración público-privada", han resaltado fuentes del SETT.

El alcalde de Málaga, sobre el IMEC: "Quedan más inversiones por hacer"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes "el paso más" para la construcción del IMEC, y ha incidido en que era "un tema ya esperado". "Quedan más inversiones por hacer; la cifra global es superior a la cifra que se indica en esa publicación", ha apuntado. Por lo tanto, ha recordado que "el Estado como la propia Junta también tienen previsto inversiones posteriores, instalaciones y demás, para que sea una realidad en poco tiempo".

"Hay que saludar ese tema en términos positivos, lógicamente", ha dicho el alcalde, que ha valorado que se trata de "un paso más y quedan más pasos por dar para que dentro de dos años, poco más de dos años, sea una realidad este centro tan importante para el progreso tecnológico de Málaga, de Andalucía y de España", ha concluido.