Golpe en Málaga a los VTC piratas: dos conductores detenidos, 25 empresas investigadas y 71 denuncias

Un gran operativo de la Policía Local de Málaga se ha saldado con dos conductores detenidos, 36 vehículos intervenidos y 71 denuncias por irregularidades en el ámbito de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC). La investigación del Grupo de Investigación y Protección (GIP) tienen su origen en el objetivo de localizar vehículos pirata con apariencia legal, por los que los agentes comenzaron a controlar la actividad principalmente en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y en las zonas Centro y Oeste de la ciudad.

Según ha informado el cuerpo municipal, los funcionarios han llevado a cabo 2.900 comprobaciones que llevaron a denunciar a más de una treintena de vehículos que fueron retirados al depósito municipal por carecer de título habilitante, aunque también denunciaron a un autotaxi de otro municipio "por prestar servicio sin título. En otro de los casos, se inmovilizó un coche por carecer de seguro obligatorio.

Entra las actuaciones destacan las 71 denuncias administrativas interpuestas por circular con el vehículo sin haber renovado el permiso o licencia de circulación, habiéndose cambiado el destino de uso del mismo, y poner en circulación un vehículo a motor, remolque o semirremolque sin llevar las placas de matrícula en la forma establecida reglamentariamente, han detallado. En total hay 25 empresas investigadas, de las que en cuatro casos se han destapado anomalías en la contratación de conductores que han sido debidamente comunicadas a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los casos más graves

Un conductor resultó detenido tras comprobarse que llevaba puesta la matrícula de otro de la misma empresa, siendo también denunciado administrativamente por ejercer la actividad sin título habilitante. En otra ocasión, tras identificar a un chófer sin título, los agentes comprobaron que se había identificado con la filiación de su hermano, al que estaba suplantando. Las pesquisas policiales llevaron a los policías locales a averiguar que se encontraba de forma irregular en el país y carecía de carné de conducir. Otro arresto se produjo cuando los agentes inmovilizaron un vehículo que no tenía título habilitante y advirtieron que la tarjeta acreditativa VTC expedida por la Junta de Andalucía estaba manipulada.

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Doble uso con una licencia

Tras detectarse e intervenirse un vehículo realizando transporte de personas sin título habilitante, los policías evidenciaron que estaba destinado a uso particular a pesar de tener puesta placa de matrícula de color azul, simulando aparentar ser un VTC. Los agentes han descubierto que la mayor parte de vehículos detectados han estado vinculados en el pasado a una licencia, si bien los propietarios realizaron el cambio por venta de la misma o cambio de vehículo, pese a lo cual mantienen ambos realizando servicios de transporte de personas, el original y el nuevo, con una sola licencia. "Aunque los vehículos carezcan ya de licencia, las distintas plataformas online de mediación de servicios, desconocedoras de tal situación, continúan otorgándoles servicios de transporte de personas", han indicado.