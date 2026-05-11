Sucesos
En libertad los padres detenidos por abandono y malos tratos a su bebé de 4 meses en Málaga
La pareja, de 25 y 23 años, intentó dejar a su hijo en casa de un vecino el pasado sábado o pese a que él no tenía ninguna relación con ellos
El juzgado de guardia ha acordado la puesta en libertad provisional de los padres detenidos por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en la madrugada de este pasado sábado en Málaga dejándolo en casa de un vecino.
Los padres, un hombre de 25 años y una joven de 23, fueron detenidos este fin de semana por la Policía Nacional después de que el vecino alertara de que le habían intentado dejar en su casa al pequeño pese a que él no tenía ninguna relación con la pareja.
Delito de malos tratos
Además de abandono de menor a los progenitores, se les va a investigar por la presunta comisión de otro delito de malos tratos hacia el bebé, según ha informado a EFE fuentes judiciales. El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.
Esta resolución ha sido adoptada por la juez de guardia de la plaza número 13 de Instrucción de Málaga después de que el ministerio fiscal no haya solicitado la medida de prisión provisional. La causa será remitida a la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es el órgano competente en delitos cometidos sobre menores de edad.
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
- La mítica calle de Málaga que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: 'Enlaza cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana