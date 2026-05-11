En libertad los padres detenidos por abandono y malos tratos a su bebé de 4 meses en Málaga

El juzgado de guardia ha acordado la puesta en libertad provisional de los padres detenidos por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en la madrugada de este pasado sábado en Málaga dejándolo en casa de un vecino.

Los padres, un hombre de 25 años y una joven de 23, fueron detenidos este fin de semana por la Policía Nacional después de que el vecino alertara de que le habían intentado dejar en su casa al pequeño pese a que él no tenía ninguna relación con la pareja.

Delito de malos tratos

Además de abandono de menor a los progenitores, se les va a investigar por la presunta comisión de otro delito de malos tratos hacia el bebé, según ha informado a EFE fuentes judiciales. El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

Esta resolución ha sido adoptada por la juez de guardia de la plaza número 13 de Instrucción de Málaga después de que el ministerio fiscal no haya solicitado la medida de prisión provisional. La causa será remitida a la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es el órgano competente en delitos cometidos sobre menores de edad.