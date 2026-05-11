Málaga lidera la llegada de turistas a Andalucía y la estancia media en el arranque de 2026, pero es de las últimas en gasto medio

La provincia de Málaga ha vuelto a liderar la llegada de turistas a Andalucía durante el primer trimestre de 2025 al reunir a 1,91 millones de visitantes, lo que supone el 28,5% de los 6,74 millones que recibió la comunidad, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Málaga ha registrado así un aumento del 4,3% en afluencia de turistas en relación con el mismo periodo del año anterior.

Tras Málaga, que revalida su tradicional liderato andaluz, le siguen en cuanto a cifras de llegada de turistas las provincias de Sevilla (con otro 21% y 1,41 millones de visitantes), Granada (17,5% y 1,18 millones) y Cádiz (12,4% y 837.000 turistas).

Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 6,2 días, prácticamente similar al dato del año precedente. La provincia de Málaga aparece con un promedio de 8,6 días, cifra que en este caso sí supera a la del mismo trimestre de 2025 (fueron entonces 7,9 días). Málaga ha sido, de forma destacada, la provincia andaluza con mayor estancia media en este primer trimestre del año, seguida de Almería (5,6) y Cádiz (4,2).

El gasto medio diario que realizaron los visitantes en Andalucía se estima en 84,6 euros por turista, cifra algo superior a la del año anterior (83,4). La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 67,3 euros que gastaron los turistas andaluces, los 74,7 del resto de España, los 103, de la UE y los 105 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

Gasto medio por turista

En Málaga los turistas se dejaron una media de 76,3 euros por persona, un 4,3% más que el importe promedio de hace un año (73,1). El gasto en Málaga ha sido en esta ocasión de los más bajos de todas las provincias andaluzas, en una clasificación que lidera Granada (103,2) seguida de Jaén (95,7), Sevilla (89,7), Cádiz (85,8), Córdoba (78) y Almería (76,6). Málaga es penúltima, solo por delante de Huelva (59,6).

De los turistas que visitaron Andalucía en este primer trimestre de 2026, el 28,8% fueron andaluces, el 29,7% del resto de España, el 29,4% procedían de la Unión Europea excluida España y el 12% restante vinieron del resto del mundo.

Turistas en la Alcazaba de Málaga / Álex Zea

Las vacaciones y el ocio son el motivo principal del viaje

Las motivaciones principales de los turistas para venir a la comunidad andaluza fueron, en el 83,4% de casos, por vacaciones u ocio, el 10,2% para visitar a familiares y amigos y el 2,8% por trabajo. El 3,6% restante alegaron otras motivaciones.

En el caso específico de Málaga, las vacaciones también concentraron el mayor flujo de turistas (76,9%), seguidas de visitas a familia y amigos (13,3%), trabajo o negocios (2,7%) y de otras motivaciones (7,1%).

Tipo de alojamiento y valoración de los turistas

En este primer trimestre, el 52,8% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros y un 5,2% por hostales y pensiones. Otro 26,4% utilizó apartamento, piso o chalet en alquiler, junto a un 3,3% que cuenta con alguna vivienda en propiedad y otro 6,9% a quien se le prestó algún amigo o familiar, según los datos recopilados por el IECA. El resto optó por campings o albergues.

En cuanto a la valoración del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante este primer trimestre de 2026 concedieron un 9,2 sobre 10 a su estancia en la región, según el IECA. Las provincias más valoradas fueron Jaén (9,6), Sevilla (9,5), Cádiz (9,4), Córdoba (9,2), Granada y Málaga (ambas con 9,1), y Almería y Huelva (8,5 cada una).