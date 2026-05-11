Málaga prepara el regreso de las bicicletas públicas: esta vez serán eléctricas

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a apostar por un servicio público de bicicletas, recuperando así un modelo de movilidad que ya existió en la ciudad. Aunque vuelve con una novedad: las bicicletas serán eléctricas. El Área de Movilidad ha abierto una consulta pública en el Portal de Participación Ciudadana para pedir la opinión de los vecinos sobre el futuro reglamento del servicio de estas bicicletas. Con esta iniciativa, se busca que la ciudadanía y las organizaciones interesadas puedan aportar ideas y sugerencias antes de que se apruebe la nueva normativa.

El plazo de participación estará abierto hasta el 8 de junio a través de la plataforma municipal. En una primera fase, el proyecto de movilidad contará con 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclaje repartidas por la ciudad. El Ayuntamiento será el encargado de gestionar directamente el sistema de bicicletas.

La inversión prevista para su puesta en marcha y funcionamiento durante los primeros 10 años asciende a 6,6 millones de euros, con financiación programada entre 2026 y 2028. Más adelante, a partir de 2029, el sistema podría ampliarse hasta 2.000 bicicletas y 200 estaciones, en función de la demanda y el uso.

Este nuevo sistema llega después de la experiencia del anterior servicio público de bicicletas, que no eran eléctricas y que registraban una media de unos 5.000 usos mensuales, lo que ayuda a contextualizar la evolución del modelo hacia una versión más moderna y adaptada a la movilidad actual.

Qué regulará el nuevo reglamento

El futuro reglamento tendrá como objetivo definir todas las condiciones del servicio. Entre otros aspectos, establecerá cómo funcionará la red de bicicletas, cómo podrán utilizarlas los usuarios, qué derechos y obligaciones tendrán, y qué tarifas o modalidades de abono se aplicarán.

También incluirá normas relacionadas con la seguridad, el uso del espacio público y la convivencia con otros medios de transporte sostenible en la ciudad. Además, se contemplarán medidas para garantizar una integración adecuada con el transporte público.

Control, sanciones y próximos pasos

La normativa también regulará la responsabilidad en caso de accidentes o uso indebido del servicio, así como los sistemas de control e inspección. Igualmente, se establecerá un régimen sancionador para asegurar el correcto uso de las bicicletas.

Una vez finalizado el periodo de consulta pública, el Ayuntamiento deberá elaborar el texto definitivo del reglamento, que tendrá que ser aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno Local y el Pleno municipal antes de su entrada en vigor.

Vuelta al sistema público

En 2021, el Ayuntamiento dio por finalizado el sistema público de alquiler de bicicletas, conocido como MálagaBici, que llevaba en funcionamiento desde 2012. Este servicio, que llegó a contar con hasta 50.000 usuarios activos, fue perdiendo uso con el tiempo, especialmente tras la pandemia.

El Ayuntamiento lo justificó como un sistema “obsoleto” y decidió no renovar la concesión cuando expiró, apostando en su lugar por un modelo privado de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos sin estaciones fijas. El nuevo sistema privado resultó significativamente más caro que el anterior servicio público: mientras que MálagaBici ofrecía tarifas muy reducidas e incluso media hora gratuita, el nuevo modelo puede llegar a costar más de 17 euros por hora, según las tarifas iniciales de las empresas operadoras.

Carril bici en una zona verde de Málaga / L.O.

La decisión generó críticas por parte de asociaciones de usuarios, que denunciaron la desaparición de un servicio público con función social y su sustitución por una oferta más orientada al turismo y menos accesible para el uso cotidiano de los residentes.

Ahora, con el nuevo reglamento en preparación para el futuro servicio de bicicletas eléctricas públicas, el Ayuntamiento abre una nueva etapa en la movilidad urbana, en la que se pretende redefinir cómo debe funcionar este tipo de transporte en la ciudad.