Multas de hasta 50.000 euros para las terrazas de Málaga que no se adapten al calor

Las olas de calor son una realidad que afronta Málaga cada verano. Solo en 2025 hubo casi una veintena de alertas por temperaturas extremas. Un fenómeno que ya causa muertes y se ha convertido en una amenaza para la salud.

Con el termómetro marcando récords históricos año tras año, el sector hostelero se ha visto en la necesidad de priorizar la salud de los trabajadores. Dejar de trabajar en plena ola de calor deja de ser una recomendación para pasar a ser una obligación. Eso sí, siempre y cuando no se cumpla con las infraestructuras de refrigeración adecuadas en las terrazas.

La nueva medida nace tras una profunda modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para la Hostelería (ALEH). El texto deja claro que el clima tan característico de la Costa del Sol es considerado como factor de riesgo laboral de primer orden.

Por ello, la normativa establece que las empresas deben integrar obligatoriamente protocolos de actuación vinculados directamente a las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Un trabajador de hostelería en un establecimiento de Málaga.. CAMARERO. TERRAZA. BAR / ÁLEX ZEA / LMA

Para evitar el cese de la actividad en las terrazas, los hosteleros tienen ante sí el reto de transformar sus espacios exteriores en refugios climáticos.

Medidas

El acuerdo permite mantener el servicio siempre que se instalen sistemas de sombreado con aislamiento térmico o equipos de ventilación por nebulización, esos que pulverizan agua y consiguen reducir la sensación térmica varios grados de forma inmediata.

Otras opciones que ganan peso son las pérgolas con ventiladores industriales o los sistemas de refrigeración por conductos diseñados específicamente para el exterior.

Una trabajadora del sector de la hostelería atiende a unos clientes en Málaga.. TERRAZA / ÁLEX ZEA

Más allá de la infraestructura, el nuevo acuerdo impone una reorganización del trabajo diario que cambiará la dinámica de muchos locales. Entre las medidas organizativas obligatorias se encuentran la rotación constante de turnos para que ningún empleado pase demasiado tiempo bajo el sol y el suministro ilimitado de agua fría.

Además, se insta a los empresarios a facilitar uniformes fabricados con tejidos ligeros y altamente transpirables. Un punto clave es el ajuste de horarios: la normativa recomienda encarecidamente evitar las tareas de mayor esfuerzo en la terraza durante la franja crítica que va desde las 13.00 hasta las 18.00 horas en los días de mayor riesgo.

Por otro lado, los bares y restaurantes deberán estar conectados en tiempo real a las actualizaciones de la AEMET para activar sus planes de prevención con antelación suficiente. No se trata solo de reaccionar cuando el calor ya es insoportable, sino de adelantarse a las situaciones extremas y preverlas.

Sanciones de hasta 50.000 euros si las terrazas no se adaptan al calor

Y como toda norma, su incumplimiento tiene sanción. La Inspección de Trabajo será la encargada de velar por el cumplimiento de estas medidas y podrá imponer multas que superan los 50.000 euros en los casos más graves.

Estas sanciones se aplicarán especialmente cuando se obligue a los empleados a prestar servicio en terrazas bajo alerta roja sin contar con los sistemas de protección o refrigeración exigidos.