Naiz Homes invierte más de 100 millones para hacerse con el proyecto de La Térmica de Málaga, donde se construirán 500 viviendas

La promotora inmobiliaria de origen vasco Naiz Homes ha anunciado este lunes la adquisición de dos parcelas en la zona de La Térmica, en Málaga capital, donde prevé desarrollar una inversión en suelo superior a los 100 millones de euros y un volumen estimado de facturación de más de 600 millones de euros. Se trata de una de las mayores operaciones residenciales que se han dado en el litoral malagueño, según explica la compañía, en un entorno "llamado a convertirse en uno de los nuevos ejes residenciales de Málaga". El proyecto, que hasta ahora estaba siendo desarrollado por el grupo inversor Ginkgo, contempla el desarrollo de unas 500 viviendas.

Naiz Homes, especializada en proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, explica que esta operación estratégica "de gran escala" ha estado asesorada por Colliers y Gómez-Acebo&Pombo, y cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 60.000 metros cuadrados en primera línea de playa.

"La magnitud de esta operación refleja la confianza en el potencial de Málaga y en la evolución de la Costa del Sol como uno de los mercados más sólidos y atractivos de Europa. Nuestro objetivo es desarrollar un proyecto con vocación transformadora, que contribuya al crecimiento económico de la ciudad y deje un impacto duradero en términos de empleo, actividad y calidad urbana", ha comentado Enaut Saiz, una de las reponsables de Naiz Homes.

Dos parcelas diferenciadas en La Térmica

Según la información facilitada, el proyecto Térmica Beach de Naiz Homes se desarrollará en dos parcelas diferenciadas, con una propuesta que combinará tipologías residenciales "adaptadas a distintos perfiles de demanda, en línea con el foco de la compañía de operar en ubicaciones clave, con gran potencial de crecimiento y con proyectos de elevados estándares de calidad constructiva y arquitectónica". Está previsto que la primera fase se entregue en el cuarto trimestre de 2027 y la siguiente en el segundo trimestre de 2029.

Una imagen recreada de las futuras viviendas de La Térmica, en Málaga capital. / L. O.

La Térmica, uno de lo principales desarrollos urbanos de Málaga

El ámbito de La Térmica se enmarca en la regeneración urbana del litoral oeste de Málaga, una de las principales áreas de expansión de la ciudad en los próximos años y que creará, según recuerda esta promotora, "un nuevo distrito residencial concebido desde la sostenibilidad, la innovación y la integración con el entorno".

Con esta operación, Naiz Homes afirma que avanza en su plan de crecimiento y consolida su presencia en la Costa del Sol, al que califica como "uno de los mercados residenciales más dinámicos de España, caracterizado por una elevada demanda tanto nacional como internacional".

Proyectos de Naiz Homes en Málaga y la Costa del Sol

Naiz Homes, que ya recoge en su página web la promoción de La Térmica en Málaga como uno de sus próximos proyectos, también tiene previsto realizar un residencialde 238 viviendas en la zona de Teatinos, también en la capital malagueña.

En la Costa del Sol tiene promociones en curso en Mijas y Casares.

Naiz Homes es una promotora inmobiliaria enfocada a viviendas en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico. Con presencia en País Vasco, Madrid y Andalucía, la compañía señala sitúa en el centro de su filosofía la "mejora de la calidad de vida" de sus clientes gracias a una minuciosa atención al diseño, la concepción de zonas comunes excepcionales y la perfecta integración de sus edificios en el tejido urbano, "enriqueciendo, a su vez, el valor y el carácter de cada entorno".