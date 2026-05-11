Paloma, de sentarse al final de la clase a ser la primera: así es la ESO para adultos del Gaona en Málaga

Del miedo y la inseguridad a sentirse orgullosos de sí mismos y valorados por los demás. Paloma se sentaba siempre al final de la clase hasta que llegó a la Secundaria de Adultos del instituto Vicente Espinel -Gaona- de Málaga. Allí pasó a la primera fila y a sacar sobresalientes. Hoy estudia Bachillerato.

Su historia y las de Rida y Tere protagonizan un documental que este instituto malagueño acaba de estrenar para visibilizar la ESPA, Educación Secundaria para Personas Adultas. Una formación que no sólo permite a los alumnos obtener un título, sino recuperar oportunidades, autoestima y futuro.

«Muchas personas no saben que esto existe y tienen paralizada la oportunidad de avanzar. Por desconocimiento se quedan sin hacerlo», explica el profesor Antonio Blanco, jefe de Estudios de la ESPA.

El documental muestra los tres perfiles de alumnos más comunes en la ESO para adultos, pero no se queda sólo en datos. Se acerca a sus emociones para transmitir todo lo que supone esta formación.

Director del documental del Gaona y alumno de esta ESO para adultos

Un universo que ha sabido reflejar muy bien el director del vídeo, el mexicano José Antonio Vidaña, quien lo conoce de primera mano al haber cursado él mismo esta ESO para adultos tras llegar a España.

«Lo tomé como una estrategia migratoria y fue la mejor experiencia que me pudo pasar porque empecé a ver historias de todo tipo y conocí la vocación de estos señores -los profesores-, que para mí es una riqueza enorme de este país», cuenta José Antonio.

En México, trabajaba como productor audiovisual y en el ámbito de la publicidad y aquí está comenzando a montar su propia empresa.

Tras un primer vídeo para promocionar el ciclo de FP de Confección y Moda del Gaona, este ha sido su siguiente trabajo, aunque va más allá de los profesional.

«Me emocionó muchísimo hacer el documental, lloraba y lloraba. Hay un involucramiento personal por sentir que está reflejada el alma de la gente», confiesa.

José Antonio Vidaña, alumno y director del documental, los exalumnos Rida El Ghaly y Paloma González, y el profesor y jefe de Estudios de la ESO para Adultos del Gaona, Antonio Blanco. / La Opinión

La ESO para adultos del Gaona recibe a personas que por distintas razones dejaron de estudiar y ahora buscan un título que aquí pueden sacarse en un año.

Es una formación flexible, con clases de mañana y tarde, presenciales y semipresenciales, y que se imparte tanto en este instituto como en varios CEPER -centros de educación permanente- y SEP -centros adscritos- de toda Málaga. Una alternativa más cercana y con atención muy personalizada en contraste con los exámenes por libre.

«Tenemos deslocalizados estos estudios en distintos puntos de la ciudad para quien no pueda venir aquí. Se trata de ampliar nuestra oferta para que el máximo de personas puedan aprovecharla», explica Antonio Blanco.

Tres perfiles de alumnos en esta formación para adultos en el instituto Gaona

¿Cómo son los alumnos que eligen esta formación? Esto es lo que refleja el documental con los testimonios de Rida, Paloma y Tere.

Rida El Ghaly tiene 23 años y llegó en patera a España a los 17 desde su ciudad natal, Beni Mellal, en Marruecos. Tras pasar por un centro de menores, la ONG Inserta Andalucía le abrió la puerta a estudiar .

En Marruecos los problemas familiares hicieron que apenas pudiera estudiar más allá de la primaria. Y siguió los pasos de otros jóvenes que habían venido a España en busca de un futuro mejor.

El exalumno del Gaona Rida El Ghaly, con uno de sus mentores en España el día de su graduación. / La Opinión

«Pero cuando llegas aquí es otra realidad. Si no trabajas, no vives y si no tienes unos estudios mínimos es que no sabes nada», reconoce Rida.

Aunque empezó con miedo porque apenas sabía hablar español, pronto se sintió en confianza y se mostró como un alumno con mucha curiosidad.

«Tenía miedo, pero quería aprender y ver cómo salía y salió increíble. Jamás voy a olvidarlo. Es una etapa muy importante como cuando crucé el Estrecho. Jamás se olvida», asegura el joven marroquí.

Numerosas nacionalidades en una misma aula

En estas clases hay un importante número de alumnado extranjero y, como explica en el documental otro de los profesores, Rafael Maldonado, «vienen con una situación de fragilidad social» muy grande.

Por eso, «el cariño, el respeto y la paciencia» con que los tratan los docentes son, para Rida, de las cosas más importantes para que logren su meta: sacarse el título de la ESO.

Él lo hizo mientras compaginaba sus estudios con el trabajo y ahora es conductor de VTC. Pero quiere ahorrar para volver a estudiar y cumplir su sueño: ser piloto de avión.

"Es una etapa muy importante como cuando crucé el Estrecho. Jamás se olvida» Rida El Ghaly — Antiguo alumno de la ESO para adultos del instituto Gaona de Málaga

«Nunca es tarde, pero uno tiene que luchar», dice haciendo suyo el lema de la ESPA.

Otro perfil de alumnado que destaca en la ESO de adultos del Gaona es el de Paloma González Domínguez, malagueña de 20 años.

Tras repetir 3º de la ESO en un colegio concertado, Paloma dejó varias veces los estudios. «Me sentí fracasada», dice en el documental. Se hundió con apenas 15 años.

Pero el curso pasado, junto a su mejor amiga, recaló en la ESPA de este instituto público malagueño y todo cambió aunque al principio dijera «dónde me he metido».

Paloma, alumna de adultos del Gaona: "Me ha cambiado la vida"

«Me fui haciendo amiga de mis compañeros. Se formó una piña increíble y con unos profesores maravillosos que nos lo ponían todo muy fácil», relata esta joven, que ahora se confiesa «enamorada del saber».

Está orgullosa de haberse sacado el título de la ESO en adultos: «Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, de no confiar en mí, de no quererme... pues aquí me tienes. Me ha cambiado la vida».

Profesores y alumnos destacan el ambiente de la clase como fundamental para que los resultados sean los que son.

Paloma González, con sus compañeros y profesores, el día de la graduación en el Vicente Espinel de Málaga. / La Opinión

«¿Por qué de repente se crean esas energías, esas sensaciones entre las personas y funciona tan bien? No lo sé. Es magia», reflexiona el jefe de Estudios.

El ser un grupo de adultos, sin los conflictos de los adolescentes, que coinciden en los mismos intereses, aunque cada uno venga «de una parte del mundo» y tengan edades diferentes, hace que la clase funcione, destaca Antonio Blanco.

El director del documental subraya también que «hay un ejercicio de humildad porque aquí todo el mundo llega habiendo perdido alguna batalla».

Además, José Antonio pone énfasis en la labor de los profesores, que atienden a cada alumno según sus necesidades: «hacen un traje a medida. Eso era impresionante».

En referencia a la mezcla de nacionalidades, este mexicano comenta que «a nivel de integración social también es un laboratorio maravilloso, de una España que no va a ser, es, y te das cuenta cómo ese experimento social resulta en cosas muy positivas».

En el vídeo, Paco Pareja, también jefe de Estudios de la ESPA, da una de las claves: «hay que ser verdadero» con los alumnos.

Gaona de adultos: estudiar en un aula que se convierte en una gran familia

Esa verdad la sentía María Teresa Benítez Misa cuando le decían «tú puedes». Tere volvió a estudiar a los 37 años porque quería ser madre y los horarios en la hostelería no eran compatibles.

Ella tiene claro que nunca es tarde y, de hecho, aunque estudió Integración Social, sigue estudiando otro ciclo. Por supuesto, continúa en contacto con sus compañeros.

Sobre los prejuicios que pueden frenar a alguien a la hora de sacarse el título en adultos, como los que Paloma reconoce que tenía, Antonio Blanco indica que «nacen del desconocimiento».

De ahí también la importancia de este documental, que muestra momentos como la fiesta de graduación, uno de los más emotivos.

Rida y Paloma, dos de los estudiantes que han pasado por la ESO de adultos del Gaona y que cuentan su experiencia en el documental. / La Opinión

No llegan todos los que empiezan -hay un alto grado de abandono por distintos motivos- pero los que lo hacen se sienten orgullosos de sí mismos y felices por sus compañeros.

La matrícula está abierta durante todo el curso. Para quien tenga dudas, este documental refleja que lo importante es dar ese primer paso y que después, en la ESO de adultos del Gaona, van a encontrar un entorno donde sentirse valorados para cumplir sus sueños.

«Aquí te demuestran que si quieres, puedes hacerlo todo», resume Rida. «Vas a encontrar personas en tu misma situación y vas a estar orgulloso de lo que has conseguido», añade Paloma.