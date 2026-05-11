Universidad Internacional de Andalucía
El papel decisivo de España en la independencia de Estados Unidos se expondrá en un curso de verano en Málaga
Lo impartirán Jorge Chauca de la UMA, y el académico Manuel Olmedo del 22 al 25 de junio, pocos días antes del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos
La Opinión
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ofrecerá en su sede de Italcable, del 22 al 25 de junio, el curso de verano ‘España, clave de la Independencia de los Estados Unidos. Nuevas miradas doscientos cincuenta años después’.
Estará impartido por el doctor y profesor de la UMA Jorge Chauca García y por el académico de Ciencias, de San Telmo y correspondiente de la Historia Manuel Olmedo Checa.
El curso, a pocos días del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio, constará de 25 horas lectivas y un precio de 80 euros por alumno (72 de derechos de matrícula y 8 de tasas de apertura de expediente y expedición de certificado/diploma).
Bernardo de Gálvez y Francisco de Saavedra
Se trabajará la relevancia de la participación de España en la Independencia de EE.UU., la red malacitana en la América española, centrando la atención en la Independencia norteamericana y la significativa figura de Bernardo de Gálvez, hoy felizmente recuperado por la historiografía y la divulgación. Igualmente, la participación de la Armada durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, un episodio vital, aunque olvidado.
La expansión hispana por Norteamérica desde el siglo XVI hasta el XVIII completa un programa de conferencias que presta atención no solo a los Gálvez, sino también el papel de Francisco de Saavedra en aquella empresa, llamado a un gran protagonismo futuro. Las categorías culturales o el sistema presidial norteamericano en el contexto de la Independencia de EE.UU. es relevante para el análisis cualificado y divulgativo a un tiempo de una época definitiva para la comprensión del mundo contemporáneo.
Los destinatarios
Diversas ponencias enhebran el curso de verano y lo hacen desde la visión general a la particular, estudios de caso junto al panorama de conjunto en perspectiva pasada de sus causas, presente y consecuencias futuras.
En relación con los destinatarios, se dirige tanto al ámbito académico como al público en general. A cualquier interesado en la génesis de EE.UU. desde la perspectiva de la intervención española clave, especialmente malagueña;si bien las miradas son muchas y cruzadas para procurar una mayor difusióndel conocimiento a la sociedad.
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