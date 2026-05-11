Las playas de la Costa del Sol esperan 12.000 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los municipios más afectados

La presencia de la Rugulopteryx okamurae vuelve a situar a la Costa del Sol en alerta. Diez años después de su llegada a las aguas andaluzas, esta alga invasora continúa extendiéndose sin que, según los expertos, exista ya posibilidad de erradicarla.

Málaga será, según las estimaciones recogidas en un documento de la Junta de Andalucía, la segunda provincia más afectada por esta especie durante 2026. En concreto, la Costa del Sol podría recibir entre 8.000 y 12.000 toneladas de Rugulopteryx okamurae a lo largo del año.

Alga invasora en los Baños del Carmen. / Alfonso Vázquez

El impacto previsto alcanza a buena parte del litoral malagueño. El documento señala como municipios afectados a Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox y Nerja. La previsión apunta a episodios importantes en las playas malagueñas, aunque menos constantes que en otras zonas del litoral andaluz.

La expansión de esta especie se remonta a hace una década. Un estudio elaborado por los investigadores andaluces Rubén Vázquez y Salvador Román, publicado el pasado año, sostenía que su llegada se produjo muy probablemente por: “una liberación ilegal de aguas de lastre de barcos comerciales”.

Diez años después, la situación se ha consolidado como un problema ambiental de gran alcance. Los propios expertos la definen como: “incontrolable” y “no es erradicable”.

En el conjunto de Andalucía, las previsiones de la Junta sitúan la llegada de esta alga en 49.000 toneladas en 2026, con un valor central de 56.500 toneladas y un peor escenario que podría elevar la cifra hasta las 64.000 toneladas. Cádiz será la provincia más afectada, especialmente en el entorno del Campo de Gibraltar, Barbate y la Bahía de Cádiz, mientras que Málaga aparece inmediatamente después en volumen estimado.

Restos del alga invasora en playas de Marbella. / L.O.

Deterioro de la calidad del agua

Esta especie invasora desplaza a las algas autóctonas y altera el equilibrio de la cadena trófica. Su acumulación y posterior descomposición también genera una gran cantidad de materia orgánica, lo que puede deteriorar la calidad del agua y reducir los niveles de oxígeno disuelto en el medio acuático.

La Rugulopteryx okamurae se ha convertido ya en una presencia habitual en el Mediterráneo y, de forma especial, en las playas de la Costa del Sol Occidental. Sus apariciones son cada vez más frecuentes en el litoral lo que provoca serios problemas para el sector pesquero. Los pescadores ven la Rugulopteryx okamurae como un problema directo para su trabajo diario, no solo como una cuestión ambiental. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, cofradías y asociaciones de pescadores de Málaga, Cádiz y Huelva participaron en el análisis de impactos, que recogió descensos de capturas en trece especies y caídas de entre el 20% y el 48%, según la especie y la cofradía.

La principal queja del sector es que el alga complica la faena: se engancha a las redes, sobrecarga los aparejos, obliga a dedicar más tiempo a la limpieza y puede deteriorar el material. Las modalidades afectadas incluyen artes menores, palangre de fondo, trasmallo y cerco.

Alga asiática en aguas de la Costa del Sol / La Opinión

Rápido crecimiento del alga

Los investigadores señalan que esta especie: “Es capaz de crecer muy rápido”. Esa capacidad le permite ocupar el espacio que necesitan otras especies nativas para fijarse y desarrollarse, lo que acaba desplazándolas y favoreciendo la desaparición de especies locales en las zonas afectadas.

La expansión de la Rugulopteryx okamurae alcanza ya prácticamente todo el litoral peninsular, con un fuerte impacto sobre los fondos marinos y consecuencias tanto medioambientales como económicas.

Una investigadora de la UMA buceando entre algas invasoras. / JESUS ROSAS

Riesgo alto de invasión

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya situó a la Rugulopteryx okamurae como una especie de riesgo alto de invasión al incorporarla, en 2020, al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En aquella comunicación, el propio MITECO señalaba que, tras identificarse en Ceuta en 2015, el alga se había extendido por las costas de Málaga, Cádiz y las Islas Chafarinas, y que sus arribazones habían alcanzado también Granada y Almería, con impactos económicos y ecológicos importantes.

La memoria técnica del Ministerio describe un problema que va más allá de la imagen de las playas cubiertas de algas. El documento recoge que esta especie provoca alteraciones del hábitat marino, pérdida de biodiversidad y afección a espacios protegidos de la Red Natura 2000. También apunta daños económicos ligados al sector pesquero, por la bajada de capturas y el deterioro de artes de pesca, además de los costes que asumen las administraciones por la retirada de los arribazones en las playas.

Alga invasora en Algeciras. / L.O.

El resto de costas esperan menos afectación

Esta alga se reproduce entre los 10 y 30 grados, pero eso no significa que no pueda soportar, de manera puntual, temperaturas más bajas. "Actualmente, según los estudios realizados, se puede encontrar en zonas con unas condiciones ambientales y oceanográficas tan diferentes como Bilbao y Sicilia", explicaban Vázquez y Román. Esto, en parte, podría explicar que la provincia menos afectada fuera Huelva. Allí, la estimación apunta a una proliferación de entre 1.000 y 3.000 toneladas este 2026. "Episodios aún limitados", señala la Junta de Andalucía.

Tampoco prolifera en exceso en las otras dos provincias andaluzas con acceso al mar. Sobre Granada, el informe advierte que tiene una "costa más corta" y la afección será "moderada", entre 3.000 y 5.000 toneladas al año. Los municipios afectados serán, principalmente, Almuñécar, Salobreña, Motril, Gualchos-Castell de Ferro, Polopos, Sorvilán, Rubite y Albuñol.

Las playas de Almería esperan una afección "más puntual". "Adra, Balanegra, El Ejido, Roquetas de Mar, Enix, Almería y Níjar serán los municipios afectados principalmente, aunque la afección será menor. Entre 2.000 y 4.000 toneladas de este alga al año.