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Rehabilitación

Publicada la licitación de las obras para la rehabilitación de la cubierta del Hospital Noble

La obra busca reparar filtraciones y mejorar el aislamiento de la cubierta del histórico Hospital Noble

La rehabilitación del Hospital Noble se centra en la cubierta del edificio original de 1870.

La rehabilitación del Hospital Noble se centra en la cubierta del edificio original de 1870. / EUROPA PRESS

EP

Málaga

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha sacado a licitación la obra para la rehabilitación de la cubierta del Hospital Noble, por un importe de 573.163,21 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

Las actuaciones objeto de este contrato de obra se centran en la cubierta del edificio original de 1870 (incluidas las cubiertas planas de instalaciones, situadas en encuentros en el edificio original y la ampliación de 1970).

La estructura de la cubierta inclinada está compuesta por cerchas, correas y tablero de madera en las naves paralelas a fachada, mientras que en los cuerpos perpendiculares está compuesta por pares apoyados en vigas o muros y tablero de madera.

La propuesta de actuación sobre este tipo de cubierta consiste en levantar toda la teja, reparar y recuperar el tablero de madera, aplicar tratamiento in situ contra xilófagos, colocar tablero aislante tipo panel sándwich, impermeabilizar con placas laminares con tratamiento bituminoso y volver a colocar la teja. En esta operación también se restaurarán las piezas de cumbrera existentes realizadas en fundición.

Por otra parte, han recordado que también se prevé actuar en zonas de cubierta plana transitable de instalaciones con problemas de filtraciones.

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Del mismo modo, sale a licitación el contrato para la dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud de esta obra, por un importe de 12.763,72 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución idéntico al de la obra de rehabilitación.

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