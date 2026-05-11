MERCADILLO
El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
Los visitantes de este rastro pueden adquirir recambios de automóvil, pequeños electrodomésticos, artículos de deportes y de informática
Los mercadillos de segunda mano están ganando cada vez más adeptos gracias a las posibilidades que ofrecen de encontrar productos únicos y difíciles de ver en cualquier otro lugar por apenas unos euros. En la provincia de Málaga, son varios los rastros especializados en este tipo de artículos que se pueden visitar y, entre todos ellos, destaca uno por su tamaño y por la variedad de sus puestos: el mercadillo de antigüedades de Fuengirola.
Situado en el recinto ferial de la localidad costera, este rastro se celebra todos los sábados, a excepción de aquellos que coincidan con ferias y fiestas organizadas en este espacio, como la Feria de Los Boliches, que hará que no se lleve a cabo este mercadillo los sábados 11 y 18 de julio, o las Fiestas del Rosario, que impedirán su celebración los sábados 3 y 10 de octubre.
Un rastro con más de 300 puestos todos los sábados
Sin embargo, el resto de sábados del año, se puede visitar este rastro en horario de 9.00 a 14.00 horas para pasear por sus más de 300 puestos y descubrir los miles de artículos de segunda mano que alberga.
Así, en este mercadillo, que se ha convertido en uno de los más famosos de Málaga, se pueden encontrar toda clase de antigüedades, artesanía y artículos 'vintage'.
Ropa, libros, muebles, cámaras y hasta electrodomésticos
Entre la amplia variedad de opciones que podrán encontrar sus visitantes destacan desde ropa, bisutería, calzado, herramientas, música, vídeos, menaje del hogar y libros de diferentes idiomas, hasta bicicletas, curiosidades, cámaras, juguetes, muebles y artículos de decoración.
Su oferta es tan amplia que también se pueden adquirir recambios de automóvil, pequeños electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, artículos de deporte y de informática, entre muchos más.
Dónde está el mercadillo de segunda mano de Fuengirola
Todo ello se puede comprar todos los sábados en este rastro situado en el recinto ferial de Fuengirola, situado en la avenida Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Pero este no es el único mercadillo con el que cuenta esta localidad de la Costa del Sol, sino que al de segunda mano de los sábados se suman otros dos: el de los martes y el de los domingos.
Los otros dos mercadillos de Fuengirola: martes y domingo
Se trata de dos mercadillos tradicionales que también se celebran de 9.00 a 14.00 horas. El de los martes se lleva a cabo en el recinto ferial, mientras que el de los domingos se puede encontrar en la calle Méndez Núñez.
En el caso del rastro de los martes, está considerado uno de los más grandes de Andalucía al disponer de más de 470 puestos con artículos de ropa, calzado, flores, frutos secos, fruta o artesanía.
El de los domingos, por su parte, está compuesto por 132 puestos ambulantes en los que se pueden adquirir artículos de piel, calzado, artesanía, bisutería, bolsos, cerámica, frutos secos, juguetes, música, regalos y ropa.
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