Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del IMECEncuesta de las elecciones andaluzasAdrián, malagueño con piel de mariposaViviendas en La TérmicaCaso Chris DuartePintadas en GibralfaroESO para adultos malagueñosClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

Gastronomía

Street Food Burger abre su segundo local en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los malagueños

La cadena con la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Andalucía se expande en la ciudad y lo hace en la barriada de Teatinos

Street Food Burger abre su segundo local en apenas dos meses en Málaga.

Street Food Burger abre su segundo local en apenas dos meses en Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Han pasado apenas dos meses desde que Street Food Burger, la cadena con la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Andalucía, abrió su primer local en el Centro de Málaga.

Poco más de 60 días en los que su éxito ha sido tal que han decidido abrir su segundo local en la capital y lo hacen en el barrio de Teatinos. 

Street Food Burger ha decidido apostar por "quedarnos, para formar parte del barrio y para ser ese sitio al que siempre apetece volver".

Una apertura que será este 13 mayo en la calle Teseo, 8 y para la que regalará 500 burgers a los malagueños "más rápidos" que se acerquen al local. Eso sí, si cumplen los requisitos que indican en sus redes.

Esta cadena de hamburguesas sevillana cuenta ya con diez locales repartidos en Sevilla, Jerez, Cádiz y Madrid.

Street Food cuenta con más de un millar de reseñas y una puntuación de 4,9 de 5 en Google. Además, sus premios lo avalan.

Han sido ocho veces campeones de la 'Champion Burger', están en el ranking de las 50 mejores burgers de España según Joe Burger y cuentan con dos grandes títulos nacionales y autonómicos.

La mejor hamburguesa de España se hace así

Street Food Burger ganó el título de mejor burger del país con ‘La Gamberra 2.0’ una propuesta que está puede probarse en su carta malagueña. 

La receta es "arriesgada y contundente" y combina ingredientes poco convencionales. Se elabora con pan brioche rojo glaseado, carne de chuletón de vaca madurada, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada cocinada a baja temperatura durante ocho horas, queso cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y un toque crujiente de Gublins, las icónicas patatas de Matutano.

Noticias relacionadas

En su carta podemos encontrar otras diez elaboraciones, postres y patatas gratinadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
  2. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  3. ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
  4. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  5. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  6. El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
  7. Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
  8. La mítica calle de Málaga que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: 'Enlaza cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana

Street Food Burger abre su segundo local en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los malagueños

Street Food Burger abre su segundo local en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los malagueños

Acosol extiende a los jardines privados el uso de aguas regeneradas para campos de golf

Acosol extiende a los jardines privados el uso de aguas regeneradas para campos de golf

El Gobierno adjudica las obras del IMEC en Málaga por más de 168 millones

El Gobierno adjudica las obras del IMEC en Málaga por más de 168 millones

Naiz Homes invierte más de 100 millones para hacerse con el proyecto de La Térmica de Málaga, donde se construirán 500 viviendas

Naiz Homes invierte más de 100 millones para hacerse con el proyecto de La Térmica de Málaga, donde se construirán 500 viviendas

¿Se acaba la lluvia en Málaga? La Aemet alerta de "la semana más fría del mes"

¿Se acaba la lluvia en Málaga? La Aemet alerta de "la semana más fría del mes"

El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles

El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles

Churriana sigue esperando su polideportivo: el PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga la construcción de este recinto público

Churriana sigue esperando su polideportivo: el PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga la construcción de este recinto público

Correos necesita un 40 % más de plantilla en Málaga para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes

Correos necesita un 40 % más de plantilla en Málaga para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes
Tracking Pixel Contents