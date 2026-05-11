Street Food Burger abre su segundo local en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los malagueños

Han pasado apenas dos meses desde que Street Food Burger, la cadena con la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Andalucía, abrió su primer local en el Centro de Málaga.

Poco más de 60 días en los que su éxito ha sido tal que han decidido abrir su segundo local en la capital y lo hacen en el barrio de Teatinos.

Street Food Burger ha decidido apostar por "quedarnos, para formar parte del barrio y para ser ese sitio al que siempre apetece volver".

Una apertura que será este 13 mayo en la calle Teseo, 8 y para la que regalará 500 burgers a los malagueños "más rápidos" que se acerquen al local. Eso sí, si cumplen los requisitos que indican en sus redes.

Esta cadena de hamburguesas sevillana cuenta ya con diez locales repartidos en Sevilla, Jerez, Cádiz y Madrid.

Street Food cuenta con más de un millar de reseñas y una puntuación de 4,9 de 5 en Google. Además, sus premios lo avalan.

Han sido ocho veces campeones de la 'Champion Burger', están en el ranking de las 50 mejores burgers de España según Joe Burger y cuentan con dos grandes títulos nacionales y autonómicos.

La mejor hamburguesa de España se hace así

Street Food Burger ganó el título de mejor burger del país con ‘La Gamberra 2.0’ una propuesta que está puede probarse en su carta malagueña.

La receta es "arriesgada y contundente" y combina ingredientes poco convencionales. Se elabora con pan brioche rojo glaseado, carne de chuletón de vaca madurada, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada cocinada a baja temperatura durante ocho horas, queso cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y un toque crujiente de Gublins, las icónicas patatas de Matutano.

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En su carta podemos encontrar otras diez elaboraciones, postres y patatas gratinadas.