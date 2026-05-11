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Subida al Castillo de Gibralfaro en Málaga: pintadas sin retirar desde hace 23 años

Pese a que cientos de turistas la recorren a diario, la subida peatonal cuenta con pintadas sin limpiar desde 2003, grafitis en los muros del Castillo de Gibralfaro y la coracha terrestre, y otras evidencias de un prolongado abandono municipal.

Las mismas pintadas de gran tamaño en el mirador de Gibralfaro, 23 años después.

Las mismas pintadas de gran tamaño en el mirador de Gibralfaro, 23 años después. / G.Torres/ A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En agosto de 2003, con Francisco de la Torre recién elegido alcalde de Málaga en sus primeras elecciones como candidato, el fotógrafo de La Opinión dejó constancia de una doble pintada vertical de grandes caracteres, en el monolito de piedra que adorna el mirador de Gibralfaro.

La pasada semana, casi 23 años después, la doble pintada continuaba, acompañada por decenas de ellas. Es lo que mejor resume la subida peatonal al Castillo de Gibralfaro, utilizada a diario por cientos de turistas y pese a ello, con un abandono municipal que no es flor de un día.

Pintada gigante en el camino a Gibralfaro, la semana pasada.

Pintada gigante en el camino a Gibralfaro, la semana pasada. / A.V.

Informando del mal estado desde 2013

Este diario, que ha informado y fotografiado la falta de mantenimiento de la subida y el mirador desde al menos 2013, informó el pasado noviembre de que el grupo municipal Con Málaga se hacía eco y preguntaba al Ayuntamiento por esta concurrida ruta turística.

Se da la circunstancia además de que hace 16 años, en 2010, el entonces portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, ya presentó una moción sobre las malas condiciones del camino a Gibralfaro.

La coracha terrestre, una de las zonas más castigadas por los vándalos con pintadas de años.

La coracha terrestre, una de las zonas más castigadas por los vándalos, con pintadas de años. / A.V.

Octubre de 2025: "las labores de mantenimiento que resulten necesarias"

La pregunta de Con Málaga fue contestada el 17 de octubre de 2025 por el concejal del Centro, Francisco Cantos, quien señaló: «Se va a inspeccionar la zona en cuestión para realizar las labores de mantenimiento correspondientes que resulten necesarias».

La semana pasada, siete meses después del anuncio municipal, La Opinión volvió a recorrer el camino turístico para constatar que la única mejoría es una valla de seguridad en el inicio del ascenso.

Faltan más de 250 losas de pizarra en la subida a Gibralfaro, utilizada en su gran mayoría por turistas.

Faltan más de 250 losas de pizarra en la subida a Gibralfaro, utilizada en su gran mayoría por turistas. / A.V.

El suelo 'se marcha'

En el resto, siguen las mismas carencias. Una de las más llamativas es la falta de más de 250 piezas de pizarra que enlosan el suelo y que ha podido contabilizar este periódico, lo que ofrece el riesgo constante de tropiezos, aparte de la imagen precaria.

Además de una farola inclinada desde hace años y con riesgo de caer algún día; más arriba, el mirador de Gibralfaro, además de las pintadas en el monolito, la semana pasada presentaba una tapa de registro desaparecida, continuaba un cartel informativo QR vandalizado; y en las barandillas, adhesivos, pintadas y candados, muchos de ellos oxidados.

Detalle de las barandillas del mirador de Gibralfaro, la semana pasada: pintadas, adhesivos, candados y QR vandalizado.

Detalle de las barandillas del mirador de Gibralfaro, la semana pasada: pintadas, adhesivos, candados y QR vandalizado. / A.V.

Pintadas en el monumento

Pero quizás, lo más llamativo sea la veterana colección de grafitis en los muros de la coracha terrestre y en los del Castillo de Gibralfaro, Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.

Una de las pintadas fálicas en la coracha terrestre, en plena subida al Castillo de Gibralfaro, la pasada semana.

Una de las pintadas fálicas en la coracha terrestre, en plena subida al Castillo de Gibralfaro, la pasada semana. / A.V.

A lo largo del camino y desde hace años pueden verse pintadas de varios falos, pintadas de odio («Rojo muerto, abono pa mi huerto») y hasta de hinchadas de fútbol.

Respuesta de la Junta y el Ayuntamiento

Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado a este diario que, del mantenimiento en Gibralfaro, es el Ayuntamiento el responsable, y el que debe pedir permiso a Cultura para eliminar los grafitis.

Pintada de odio en el exterior del Castillo de Gibralfaro.

Pintada de odio en el exterior del Castillo de Gibralfaro. / A.V.

Por su parte, fuentes municipales informaron a La Opinión de que «los próximos meses se ejecutarán las actuaciones necesarias para mejorar la zona».

Noticias relacionadas y más

Además, informaron las mismas fuentes, se derivarán a las áreas que corresponda «los trabajos que haya que realizar y que no entren dentro del apartado de mantenimiento y conservación de los distritos». ¿A la 'vigesimotercera' será la vencida?

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