El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: "Tienen un marisco y pescado de primera"

El paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en plena playa de la Malagueta, alberga en su amplia extensión uno de los mejores restaurantes de toda Andalucía en el que, además de probar su pescado y marisco frescos, es común ver a toda clase de personalidades conocidas del panorama internacional como Belén Rueda, Luke Evans, Ricardo Darín o Estrella Morente.

Se trata del Chiringuito El Cachalote, un negocio con casi 50 años de historia que busca ofrecer "la esencia malagueña del pescaíto en sus mejores variedades" con las mejores vistas de la bahía.

Un chiringuito con casi 50 años de historia en la Malagueta

"Siempre hemos apostado por el género de mayor calidad, pescado fresco a un precio asequible para que todos los malagueños puedan disfrutar de una magnífica comida en la playa de la Malagueta", señalan al respecto desde este chiringuito que abrió sus puertas por primera vez en 1980 y que, desde entonces, se ha convertido en todo un 'templo del pescaíto'.

Una lucha por ofrecer los mejores sabores con unas vistas privilegiadas del mar que le ha hecho ser nombrado por la reconocida web gastronómica 'Taste Atlas', especializada en descubrir platos locales de todo el mundo, como uno de los mejores restaurantes tradicionales de Andalucía.

Uno de los mejores restaurantes tradicionales de Andalucía

Así, su pescaíto frito, sus espetos de sardina, sus arroces y su producto fresco ha hecho que este establecimiento se convierta en uno de los mejores restaurantes de la zona y en un imprescindible para los amantes del buen comer.

Un negocio por el que pasaron estrellas como los actores Luke Evans y Pedro Alonso el pasado mes de septiembre tras su participación en la San Diego Comic-Con Málaga, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Un local frecuentado por actores, cantantes y comunicadores

Pero ellos no son las únicas figuras relevantes que se han dejado ver entre sus mesas, sino que, en su larga historia, el Chiringuito El Cachalote ha recibido a personalidades como Ricardo Darín, Estrella Morente, Imanol Arias, Berto Romero, Esther Arroyo o Àngel Llàcer.

Así lo ha dado a conocer el propio chiringuito a través de las fotos publicadas en sus redes sociales, donde se puede ver al equipo del restaurante con figuras como Ana Guerra, Fran Perea, Grison, Susanna Griso, Pepón Nieto, Boris Izaguirre, El Langui, Pablo Alborán, Canco Rodríguez o Manu Tenorio.

Pescados y mariscos al fuego desde 5,50 euros

Todos ellos han podido disfrutar en este restaurante de su amplia carta a precios reducidos, en la que destaca sus pescados y mariscos 'al fuego' desde 5,50 euros, como su espeto de sardinas, caña de sardinas, dorada con guarnición, pargo, lubina, calamar, gambones y pata de pulpo.

Uno de sus principales emblemas son sus pescados fritos, disponibles desde 12 euros, como sus calamares, jibia frita, pulpo, adobo, salmonetitos, fritura malagueña, boquerones al limón, puntillitas y calamaritos.

Arroces, plancha, ensaladas y entrantes

Además, se pueden degustar sus platos especiales desde 12 euros, como navajas a la plancha, almejas salteadas y pulpo a la gallega, así como sus arroces desde 15 euros, como su paella de marisco, de pollo o mixta, además de la paella vegetal y el arroz con bogavante.

Los comensales también pueden disfrutar de sus productos a la plancha desde 12 euros, donde destacan sus gambas, rosada, langostinos, pez espada y lenguado con guarnición.

También cuenta con carnes, postres y helados

Asimismo, entre sus productos destacan sus ensaladas desde 10 euros y sus entrantes desde 4,50 euros, como el gazpacho, mejillones, berenjenas fritas con miel de caña y boquerones en vinagre.

Su extensa carta también alberga opciones de carne desde 12 euros, como la chuleta de cerdo, el filete de pollo o el entrecot de ternera, así como distintos postres y helados.

Las reseñas destacan su pescado, sus brasas y su ubicación frente al mar

"Marisco y pescado de primera en la playa de la Malagueta. El pulpo a la brasa, la dorada y las almejas, todos en su punto y con sabor auténtico", señalan sus propios comensales a través de las reseñas de Google del restaurante.

Además, sus clientes aseguran que este chiringuito que ofrece "platos increíbles" está "ubicado estratégicamente frente al mar, lo que hace la atmósfera del lugar muy agradable".

Horario del Chiringuito El Cachalote

A esto añade otro: "Todo lo que probamos estaba estupendo, a destacar la ensaladilla rusa, las berenjenas y el espeto, muy jugoso el pescado, mucho sabor y tierno. Se nota que saben lo que hacen a las brasas".

Una amplia variedad de platos y especialidades de gran "calidad y tamaño" disponibles en su local del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, junto a la calle Gutenberg, de miércoles a domingo de 11.00 a 18.00 horas.