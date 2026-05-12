Adif interrumpirá el tren convencional entre Málaga y Antequera por mejoras en las estaciones de Pizarra y Aljaima

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este martes que las obras de mejora previstas en las estaciones de tren de Pizarra y Aljaima, ambas integradas en la línea C2 del Cercanías de Málaga y que obligarán a interrumpir durante unas semanas la circulación ferroviaria en la línea convencional entre Málaga y Antequera.

Según ha explicado Salas en una nota de audio, estos trabajos forman parte de las actuaciones que se están llevando a cabo para modernizar y mejorar la red ferroviaria. “El Gobierno sigue trabajando y mejorando nuestra red ferroviaria con inversión y ejecución de obras”, ha señalado.

El subdelegado ha reconocido que este tipo de intervenciones puede ocasionar inconvenientes a los viajeros, aunque ha defendido que se trata de molestias puntuales derivadas de unas obras necesarias. En este sentido, ha indicado que estas actuaciones “lamentablemente, generan estas molestias puntuales”.

Salas ha insistido en que el objetivo final de los trabajos es mejorar la calidad del servicio ferroviario que reciben los usuarios. Según ha apuntado, esa es la finalidad que persiguen tanto Adif como el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estación de Pizarra del Cercanías C-2 que será mejorada. / l.o.

“No obstante, el fin es seguir mejorando el servicio a los usuarios, que es el objetivo que tiene Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, ha destacado.

Durante el periodo en el que se mantenga la interrupción del tráfico ferroviario, Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros afectados. “Como siempre hace en estas circunstancias, la operadora pública Renfe seguirá prestando el servicio con planes alternativos de transportes”, ha concluido Salas.

Contrato para las obras por 7,35 millones de euros

Recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación, por 7,35 millones de euros IVA incluido, un contrato para actuar en la infraestructura ferroviaria de las estaciones de Pizarra y Aljaima.

La intervención se va a centrar principalmente en la renovación de distintos elementos de la vía. Entre las actuaciones previstas figura la sustitución de los desvíos ferroviarios actuales, de tipo A, por otros de mayores prestaciones, de tipo P1 y C1. Estos elementos permiten que una vía se bifurque en dos y resultan esenciales para dirigir correctamente la circulación de los trenes.

el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación las obras por 7,35 millones de euros. / L.O.

Estación de Pizarra

En la estación de Pizarra se actuará sobre las vías 2 y 4, donde se renovarán el balasto y las traviesas. También se intervendrá en la vía 3 de acceso a la subestación eléctrica, con la sustitución de balasto, traviesas y carril. Además, está previsto levantar seis desvíos y reemplazar cinco de ellos.

Aljaima

En Aljaima, por su parte, se levantarán y sustituirán seis desvíos. La actuación incluye también la renovación del balasto, las traviesas y el carril en las vías 3 y 4, así como la ejecución de una nueva capa de asiento en determinados puntos.

El proyecto contempla, además, trabajos complementarios en la catenaria y en las instalaciones de seguridad. En la línea aérea de contacto se realizarán actuaciones como el izado de postes y pórticos, el montaje de equipos de ménsula y compensación, la instalación de agujas aéreas y puestas a tierra, así como ajustes de geometría, ripados y rependolados en distintos tramos.

En materia de seguridad, se adaptarán los enclavamientos electrónicos de Pizarra y Aljaima, se instalarán nuevos accionamientos de aguja electrohidráulicos y se renovará cableado principal y secundario. También se llevarán a cabo ajustes en los circuitos de vía, junto con las pruebas de validación y verificación funcional de las nuevas instalaciones.