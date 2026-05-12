El Aeropuerto de Málaga consigue un nuevo récord: más de 7,7 millones pasajeros y 53.877 operaciones en el primer cuatrimestre del año

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol consolida su crecimiento tras alcanzar un nuevo hito en los cuatro primeros meses del año. En un contexto marcado por la crisis del AVE y la llegada de turistas en Semana Santa, la cifra de pasajeros y de operaciones realizadas en la infraestructura ha sido significativa en este período: más de 7,7 millones de viajeros se han trasladado en casi 53.900 vuelos.

Más vuelos y más pasajeros que el año pasado

Entre enero y abril, el aeropuerto ha recibido un total de 7.706.614 pasajeros, lo que supone un aumento de un 7,4% respecto al mismo período de 2025. Estos viajeros se han trasladado en un total de 53.877 operaciones, consiguiendo superar en un 4,8% al año pasado.

Estos datos responden al incremento de viajeros, tanto extranjeros como nacionales, siendo determinante en estos últimos la crisis del AVE que mantuvo cerrada la conexión directa entre Málaga y Madrid y obligó a incrementar los vuelos y pasajeros aéreos.

De los 7.690.462 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales, 1.350.525 tenían origen o destino dentro de territorio nacional, un 9,5% más que en 2025 y 6.339.937 extranjeros, un 7% más.

Mayor demanda internacional: británicos

En cuanto al tráfico internacional, destaca en los cuatro primeros meses del año fueron el mercado británico, con un total de 1.598.401 pasajeros llegados a Málaga.

Le siguen, con algo más de distancia el turista alemán (577.285), el holandés (460.499) y el italiano (383.182).

Respecto a las operaciones comerciales, en lo que va de año, la infraestructura malagueña ha gestionado 53.015 movimientos: 41.277 de ellos, internacionales (+5,8%) y los 11.738 restantes, domésticos (+2,9%).

Abril, el mes con más tráfico

Si las cifras ya eran positivas en los tres primeros meses, el mes de abril ha sido determinante para el crecimiento del tráfico en la infraestructura. En este mes, un total de 2.613.939 pasajeros transitaron por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que atendió 17.681 aterrizajes y despegues. Estas cifras suponen un incremento del 9,5% de usuarios y del 6,7% de operaciones en comparación con abril de 2025.

De estas cifras, el grueso de los viajeros de abril se trasladó en vuelos comerciales, alcanzando 2.611.383 de pasajeros. En este mes dominan los viajeros por el territorio nacional, con un total de 413.120 desplazados en vuelos con origen o destino en alguna ciudad española, un 12,9% más que el año pasado.

Las conexiones con el extranjero alcanzaron los 2.198.263, incrementando en un 9% las registradas en 2025. De estos, se mantiene la mayoría con origen o destino en Reino Unido, con 603.726, seguido de Alemania con 199.097 y 156.986 se desplazaron entre Málaga y Holanda.

En cuanto al repunte en las operaciones el mes pasado, de los 17.681 movimientos de aeronaves totales registrados, 17.464 se correspondieron con vuelos comerciales: 3.470 nacionales (+6,6%) y 13.994 internacionales (+7,6%).