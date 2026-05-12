Por Andalucía acusa al PP de fomentar la “especulación” y cuelga un cartel de denuncia en uno de los pisos de la torre de Martiricos

La coalición de izquierdas Por Andalucía ha criticado duramente el modelo urbanístico y de vivienda que atribuye al Partido Popular, al que acusa de basarse en la “especulación inmobiliaria, la turistificación y la vivienda como negocio”. La denuncia se ha escenificado este martes con una acción simbólica en las torres de Martiricos, en Málaga, donde el candidato número 1 por la provincia, Ernesto Alba, ha desplegado una pancarta con el lema “Pisos para vivir y no para especular” desde uno de los apartamentos turísticos del complejo.

Críticas al modelo de vivienda turística

Alba ha señalado que estas viviendas turísticas “deberían haber sido clausuradas por incumplir la normativa”, pero, según ha denunciado, continúan operando con normalidad. A su juicio, esto refleja un sistema donde “la vivienda se trata como mercancía” y donde existiría una “impunidad” frente a los incumplimientos.

El dirigente de Por Andalucía ha asegurado que en la provincia de Málaga existen alrededor de 90.000 viviendas de uso turístico, lo que considera incompatible con la situación de “emergencia habitacional” que, según afirma, sufren muchas familias debido al encarecimiento del alquiler.

Propuestas de la coalición

Desde la formación, Alba ha defendido que, en caso de llegar al gobierno, sería necesario revertir el actual modelo de vivienda turística en la provincia. Entre sus principales propuestas, plantea paralizar la concesión de nuevas licencias, establecer la caducidad de las autorizaciones ya existentes y recuperar parte de las viviendas de uso turístico para destinarlas al mercado residencial.

Asimismo, la coalición propone que estos inmuebles se orienten al alquiler asequible, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las familias trabajadoras. Según ha señalado, estas medidas buscan evitar que los residentes se vean obligados a abandonar Málaga debido al encarecimiento del alquiler.

“Málaga como laboratorio especulativo”

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, también ha participado en la denuncia, asegurando que la ciudad se ha convertido en un “campo de experimentación especulativa” del PP.

Morillas ha señalado que Málaga es la provincia con más viviendas de uso turístico de España y ha criticado la falta de actuaciones tanto de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, como del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por Francisco de la Torre. También ha advertido de que el auge de este tipo de alojamientos estaría presionando al alza los precios del alquiler, afectando especialmente a las familias trabajadoras.

Una imagen de viviendas en construcción en Málaga capital. / L. O.

Un conflicto creciente en la ciudad

La acción política se ha realizado en un contexto de creciente tensión en Málaga por el impacto del turismo y la expansión de los pisos turísticos, especialmente en zonas como las Torres de Martiricos y barrios colindantes como La Palmilla, donde la vivienda se ha convertido en uno de los principales debates sociales y políticos de la ciudad.

Por Andalucía ha reiterado que continuará denunciando lo que considera un modelo “basado en la especulación inmobiliaria” hasta que se adopten medidas estructurales sobre el mercado de la vivienda.